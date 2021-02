Poprvé jsme vyzkoušeli novou Škodu Fabia, je to úplně jiné auto před 2 hodinami | Lukáš Dittrich

/ Foto: Škoda Auto

Škodovky se mezigeneračně posouvají vpřed obvykle evolučně, po menších krůčcích, tentokrát je ale skutečně všechno jinak. Nová Fabia je větší auto stojící na nové platformě s úplně novým vzhledem a dokonce i příjemným překvapením pod kapotou.

Hlavní novinkou letošního roku je pro Škodu příchod čtvrté generace Fabie. Oficiální světová premiéra proběhne v květnu v Praze, nedávno jsme ale dostali možnost si vůz v přestihu naživo prohlédnout a také se v něm svézt. Zákazníci se mají na co těšit. Nová Fabia totiž znamená pro tento model veliký krok vpřed.

Nejdůležitější změnou, která umožnila instalaci řady moderních technologií, je změna platformy. Třetí generace MQB ještě nedostala, protože by mezi malými auty v rámci koncernu VW byla první, a předběhla by tak i VW Polo. Fabia tak nakonec do světa vyjela s technickým základem kombinujícím prvky MQB a starších platforem PQ26 a PQ25. Čtvrtá generace už MQB využívá, konkrétně provedení A0 s rozvorem náprav 2564 mm.

Mezigeneračně to znamená nárůst o 94 mm. Na délku přibrala nová Fabia dokonce 11 cm a zhruba o 5 cm narostla také šířka. Z pohledu jízdních vlastností je důležitý výrazně širší rozchod kol (+62 mm vpředu, +52 mm vzadu). Rozvor i rozchod na přední nápravě je identický s Ibizou, stejně jako vnější šířka, Fabia je ale oproti Seatu delší o 48 mm. I proto nabídne ve srovnání s Ibizou objemnější zavazadelník - v základním uspořádání má 380 litrů.

Hlavní rozměry nové Škody Fabia

Grafika: Škoda Auto

Na diesel nečekejte

Čím dál přísnější emisní limity nutí výrobce řešit řadu technických potíží zejména u nejmenších aut a čtvrtá generace Škody Fabia je toho dalším důkazem. S naftovým motorem se už nepočítá, provedení na CNG také nebude. V nabídce najdete výhradně benzinové motory.

Roli nejdostupnějších jednotek budou hrát atmosférické jednotky 1,0 MPI naladěných na 65 a 80 koní. Silnější alternativu představuje 1,0 TSI (95 a 110 k) a k dispozici bude po delší době opět také čtyřválec. Konkrétně motor 1,5 TSI (150 k). Škarohlíd namítne, že auto tedy dostalo jediný „normální” motor, ale je to přesně o jeden více než dosud - třetí generace Fabie byla po poslední modernizaci k dispozici jen s tříválci.



Foto: Škoda Auto

Všechny pohonné jednotky využívají právě kvůli produkci emisí zajímavá a někdy ne zrovna levná technická řešení. Tříválce MPI Evo, které mimochodem pro celý koncern VW vyvíjí a také vyrábí právě Škoda, disponují třeba technologií variabilního časování na obou vačkách. TSI Evo známé už z Octavie pracuje s variabilní geometrií lopatek turbodmychadla a vrchol nabídky pro změnu dostal systém deaktivace poloviny válců, přestože z označení dříve používaná zkratka ACT vypadla.

Atmosférické motory a slabší přeplňovaný tříválec dostanou pětistupňovou manuální převodovku. Na šestistupňovou nedošlo kvůli výrobním nákladům a hmotnosti. Šestistupňovou manuální převodovku nabízí pouze silnější verze 1,0 TSI, kterou lze na přání koupit také se sedmistupňovým DSG. Pro přeplňovaný čtyřválec bude bohužel jedinou možností automat.



Foto: Škoda Auto

Velké téma: Aerodynamika

Optimalizace motorů ale není jedinou cestou, jak snižovat emise CO2. Velkou roli hraje také aerodynamika. Toto téma se dříve řešilo především u výkonných vozů s vysokou maximální rychlostí, jenže dnešní realita vyžaduje podobný přístup také u podstatně levnějších a menších aut. Díky řadě opatření klesl součinitel odporu vzduchu u nové Fabie z hodnoty 0,32 na 0,28, což by mělo být nejlepší číslo v dané třídě.

Jedním z důvodů takového výsledku je instalace aktivních lamel do spodní části nárazníku (netýká se motoru 1,5 TSI). Při jízdě po dálnici dokážou uspořit až 0,2 l/100 km. Systém mimochodem nezná pouze polohy otevřeno/zavřeno, ale pracuje se také s mezipolohami. Při jízdě vůz rovněž vyhodnocuje, zda je efektivnější otevřít lamely, nebo zapnout ventilátor. Koncernoví sourozenci zatím tuto věc nenabízí.



Foto: Škoda Auto/Lukáš Dittrich, Autoforum.cz

Zajímavé je také řešení, kterému Škoda říká „kompaktor“. Jedná se o utěsnění chladiče tak, aby se k němu dostávalo co největší množství vzduchu a pracoval co nejefektivněji. Dále jsou v předním nárazníku takzvané vzduchové clony usměrňující proudění vzduchu kolem kol, na podvozku je místo dosavadních tří hned dvanáct krytů a kvůli aerodynamice dostala Fabia větší zadní spoiler. Pro kola o velikosti 15 a 16 palců budou v nabídce ještě aerodynamické kryty. Nabídka disků jako taková začne velikostí 14 palců, největší dostupná kola budou mít 18 palců.

Kvůli snaze snížit hmotnost přichází čtvrté vydání Škody Fabia ve standardu s nádrží o objemu 40 litrů (dříve měla 45 l), za příplatek ale bude dodávána nádrž s objemem větším o 10 litrů. Bizarní je, že díl jako takový bude vždy stejný, systém jen ve druhém případě dovolí natankovat trochu více paliva. Pokud se ptáte, co je to za nesmysl, je třeba dodat, že škodovce nebudete platit za jiný komponent, ale za vyšší normovanou spotřebu resp. emise CO2. Neboť čím větší nádrž je, tím více v ní musí být paliva při testu, protože pravidla hovoří o natankování určitého procenta celkové kapacity - čím větší je, tím více jej bude, tím bude auto těžší, tím bude normovaná spotřeba vyšší, tím bude i vyšší potenciální pokuta za nadlimitní emise CO2. Vítejte v EU.



Foto: Škoda Auto/Lukáš Dittrich, Autoforum.cz

Jak jezdí?

Škoda Fabia čtvrté generace míří od pohledu směrem k automobilům vyšších tříd a patrné je to je i při jízdě. V rámci prvního testu s maskovanými prototypy jsme dostali k dispozici silnější tříválec TSI spojený s automatickou převodovkou.

Na první usednutí zaujme klidným a tichým chodem. I zvenku motor sotva uslyšíte, uvnitř na volnoběh nepoznáte, že je auto nastartované. Zjevný je jen tříválcově hrubý zvuk ve vysokých otáčkách či při zatížení. Fabia je jinak obecně velmi tichá, zde se kromě jiného naplno projevuje i ona vytříbená aerodynamika. Pravda, ani dosluhující generace nebyla špatná a dalo se s ní jezdit svižně, jenže tohle je o něčem úplně jiném. S příchodem čtvrté generace Fabia definitivně přestane být tím malým městským automobilem schopným dobře posloužit skromným zákazníkům i na delších trasách. Novinka se projevuje jako menší Golf. Naše maskovaná auta stála na šestnáctipalcových kolech s pneumatikami o rozměru 195/55 R16 a na nich působil podvozek jako mimořádně komfortní.



Foto: Škoda Auto

Během prvních kilometrů se také zdálo, že ani při aktivnější jízdě Fabia nezklame. Kombinace lehkého tříválce vpředu a rozchodu kol rozšířeného o plných šest centimetrů (respektive pět vzadu) nemůže přinést nic jiného než výrazné zlepšení. Pro úplnost, Fabia využívá tlumiče Sachs, přičemž s nasazením aktivních tlumičů se nepočítá. Připraveno je i několik variant brzdové soustavy jak s bubnovými brzdami vzadu, tak s kotouči. Kotouče na obou nápravách jsou standardem pouze pro 1,5 TSI. Celkově jsou dojmy z krátkého svezení maskovanými prototypy velmi pozitivní. Negativa se ale také najdou.

Do jinak výborně odhlučněného interiéru proniká při jízdě po hrubším povrchu poměrně hodně hluku od kol. Automatická převodovka navíc občas motor drží ve velmi nízkých otáčkách (zhruba 1 300 ot/min), což se projevuje jistým duněním. Uvidíme, zda do přechodu zcela sériové verze ještě technici něco nezmění.



Foto: Škoda Auto

Designem zaujme

Na fotkách sice vidíte maskovaný automobil, během akce jsme si ale mohli prohlédnout i finální podobu tak, jak se světu ukáže v květnu. Více než na zmenšenou Octavii se těšte na hatchback s designem Škody Enyaq iV.

Dominantou přední části je výrazná maska, na kterou navazují světlomety. Ty již budou vždy diodové. Do masky zasahuje logo automobilky, hrany vytvořené na kapotě přesně kopírují to, co už známe z Enyaqu. Elektrickému SUV je docela hodně podobná i zadní část, a to včetně koncových svítilen. Ty jsou opět rozdělené na dvě části, kdy jedna je součástí pátých dveří.



Foto: Škoda Auto

Interiér, respektive palubní deska, více navazuje na Octavii. Dvouramenný volant je stejný, digitální přístrojový štít (není standardem pro všechny výbavy) také známe. Přesně po vzoru Octavie dostala nová Fabia lištu zalomenou pod středovým displejem, krajní výdechy ventilace ovšem budou kruhové. Volič automatické převodovky zůstal klasicky velký, malý ovladač ve stylu Octavie nebo Leonu ve Fabii nenajdete. Tradiční madla dveří zde ale chybí. Řešení použité v nové Fabii opět odpovídá Škodě Enyaq.

Škoda samozřejmě připravila spoustu „Simply Clever“ detailů od škrabky na led ve víčku nádrže, přes síťový program, až po různé držáky, flexibilní přihrádku v zavazadelníku nebo jakousi plachtu, kterou v případě potřeby přehodíte přes nakládací hranu, abyste si ji nepoškrábali. Na spodní straně zavazadlového prostoru může být umístěna sluneční clona, kterou v případě potřeby bude možné instalovat pod panoramatické okno. To by totiž mělo být upraveno tak, že kvůli jeho vlastnostem už není potřeba obvyklá vestavěná stahovací roletka a Fabia ji proto mít vůbec nebude.



Foto: Škoda Auto

Kombi asi za dva roky

Prozatím se počítá pouze s variantou hatchback, nicméně na první prezentaci od představitelů automobilky opakovaně zaznělo tvrzení o tom, že odstup Scaly od Fabie je pořád dost velký na to, aby se do něj vešel ještě jeden derivát. Zatím ne zcela oficiální informace slibují příchod kombi na rok 2023.

Světová premiéra proběhne v květnu v Praze, výroba bude zahájena na přelomu května a června a v červenci Škoda spustí předprodej. V srpnu dorazí provedení Monte Carlo laděné více sportovně. Žádné speciální úpravy ohledně motorů a podvozku ale nečekejte, těšit se lze jen na známé změny ve stylu dvoubarevné karoserie nebo tříramenného volantu. Oficiální prodej nové Fabie by měl být zahájen v září. Spolu s novým hatchbackem bude Škoda souběžně vyrábět také Škodu Fabia Combi třetí generace s označením Tour.

Klíčová technická data motorů



Grafika: Škoda Auto

Vybrané prvky Simply Clever



Grafika: Škoda Auto

Lukáš Dittrich