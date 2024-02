Absurdita snah zlepšit vnímání elektromobilů nezná mezí, automobilka chce po zvuku simulovat i vibrace spalovacích aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Je zjevné, že elektrická auta nenachází u většiny publika zastání. A je pochopitelné, že se automobilky snaží jejich vnímání zlepšit. Je ale skutečně absurdní přibližovat jejich projev vozům, které mají coby pokrokovější řešení nahrazovat.

Emoce jsou pro vnímání lidských prožitků velmi důležité a starají se o to, že důležitý není jen výsledek nějakého procesu, ale i jeho průběh. Dopřát vašemu tělu potřebné živiny můžete tisíci způsoby, ne z každého ale budete stejně nadšení a budete na ně vzpomínat se stejným zalíbením. A proč nakonec zacházet „až” k jídlu - třeba krátkodobého následku fyzické interakce mezi mužem a ženou (řekněme diplomaticky) lze také docílit různými způsoby, kdo z nás se nějakého nepustil. Ale je to to samé?

S něčím podobným aktuálně bojuje automobilový průmysl, který se (často velmi ochotně) nechal dotlačit do nabízení elektromobilů zákazníkům všeho druhu. Problém je v tom, že zatímco nahradit - plácneme - Škodu Kamiq s motorem 1,0 TSI nějakou elektrickou alternativou může být nejen snadno možné, ale dokonce i emocionálně uspokojivé (protože snadno dostanete příjemnější pohon než kulhající tříválec), dosáhnout stejného výsledku u aut pro nadšence je velmi obtížné.

Jejich vnímání není postaveno jen kolem akcelerace, času z okruhů a podobných objektivních veličin, ale i vnímání zvuků či vibrací. Auto s vámi svým způsobem mluví, těší vás mnoha kanály. A když jich najednou část „vypnete”, prožitek není stejný. Je vám najednou jedno, jestli jste dosáhli času 1:06,72 nebo 1:05,93, zážitek je horší a vaše nadšení je to tam. Tohle samozřejmě chápeme, automobilky by ale - když už musí vnucovat lidem elektromobily stůj co stůj - měly pracovat na tom, aby jízdu elektrickým autem udělaly podmanivou jiným způsobem. Ale proč vymýšlet, jak jinak nadchnout muže jinak, když před něj můžete hodit gumovou pannu a jít domů, že? Takhle nějak uvažují u amerického Dodge.

Ten byla v případě aut pro nadšence dosud spojen hlavně s pony a muscle cars osazenými velkými osmiválcovými motory. Nově je nicméně má nahradit bateriový pohon. Dodge ale zřejmě velmi dobře chápe, proč je u automobilových nadšenců tak oblíben - stojí za tím právě jednotky V8, které do vás pěchují adrenalin horem dolem. Tep vám tedy stoupá již ve chvíli, kdy je přivedete k životu, přičemž ještě výše jej šponují vibrace.

Za normálních okolností je chvějící se kabina považována za negativum, v případě sportovních aut je tomu ale zkrátka trochu jinak. Abyste si mohli naplno užít nabízený potenciál, je zkrátka třeba, abyste onen vůz cítili až do morku kostí. Znamená to tedy, že ony vibrace musí směřovat do volantu, pedálů i sedačky, neboť skrze prsty, chodidla a pozadí k vám přichází potřebné informace jak o samotném voze, tak o povrchu, na kterém se nachází.

Co se elektromobilů týče, právě absenci emocí zmiňují dokonce i jejich fanoušci. Mateřský Stellantis si proto již minulý rok nechal patentovat systémy ASE (Active Sound Enhancement) a AVE (Active Vibration System Enhancement), jak informují lidé z Mopar Insiders. První má zajistit umělý zvukový doprovod, a to skrze venkovní i vnitřní reproduktory. Systém přitom užívá senzorů, jež monitorují třeba otáčky, akceleraci či rychlost otáčení kol, a tomu přizpůsobuje konkrétní tóny.

Druhá technologie pak také stojí na senzorech posílajících řídicí jednotce parametry o samotné jízdě. Na tu pak generátor může reagovat několika způsoby, kdy rozvibrovat zvládne jak šasí, tak karoserii. Svým způsobem se tak do reálných automobilů dostávají prvky užívané výrobci závodních simulátorů, kde taktéž můžete cítit vibrace ve volantu a dokonce i v sedadle, pokud to je osazeno elektromotory a hydraulickým hardwarem.

Dodge je tedy přesvědčen, že když nám skrze elektromobily nedokáže naservírovat skutečné emoce pramenící z jejich podstaty, spokojíme se s těm falešnými generovanými podobnými elektronickými systémy. Považujeme to za absurdní - popírá to tvrzení o pokrokovosti elektrických aut a místo toho, aby si technici hráli s jejich výhodami, vymýšlí systémy, které budou simulovat (objektivně vzato je to tak, hluk a vibrace jsou obecně problém, ne spása) nevýhody řešení, které nahrazují? Tohle se snad ani nemůže setkat s vřelým přijetím.

Falešným zvukem i vibracemi by mohla osazena produkční verze konceptu Charger Daytona EV od Dodge. Považujeme to za jeden velký nesmysl. Foto: Dodge

Zdroj: Mopar Insiders

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.