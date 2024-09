Detaily k brutálnímu 1079koňovému turbomotoru nové vrcholné Corvette berou dech, výrobce překonal sám sebe včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Když u Chevy začali pracovat na motoru pro novou Corvette ZR1, chtěli jí nadělit 850 koní. Jenže ty odevzdával předprodukční prototyp tak snadno, že technici začali jít po docela jiných metách.

Na sklonku letošního července celý automobilový svět na chvíli oněměl. Chevrolet totiž odhalil novou generaci Corvette ZR1, jejíž záď ozdobilo ohromné křídlo. Mnohem podstatnější ale bylo, co se nacházelo mezi ním a kabinou. Americká automobilka totiž věnovala nemalé úsilí vývoji zcela nového motoru LT7, který počítá s osmi válci a 5,5litrovým objemem. To jsou stejné parametry, jaké jsou spojené také s jednotkou LT6, kterou pro změnu používá varianta Z06, jenže v jejím případě je agregát atmosférický a na zadní kola posílá „jen” 679 koní.

Technici Chevroletu se nicméně vůbec poprvé v historii rozhodli použít turbodmychadla. Umožnila jim to změna koncepce, neboť generace C8 již nedisponuje motorem vpředu, nýbrž uprostřed. Pohonná jednotka tedy není náchylná na místo, jako tomu bylo pod kapotou, kde mohl být použit maximálně tak kompresor. ZR1 tak rovnou dostala dvě turba, která pracují s plnícím tlakem 24 psi, tedy skoro 1,7 bar. Na rozdíl od „šneku“ je tak možné motor vytáčet až do 8 600 otáček, dalším benefitem má být nižší spotřeba.

Co ovšem na sklonku července šokovalo především, to byl výkon. Předchozí ZR1 odhalená v roce 2017 na dubajském autosalonu disponovala 765 koňmi, každý tak předpokládal nárůst o zhruba sto koní. To byl ostatně i interní plán, jak nyní upřesňují kolegové z Auto Evolution - přijít s motorem, který nabídne zhruba 850 koní. Jenže když automobilka dokončila předprodukční prototyp, technici zjistili, že kýžené mety dosáhnou velmi snadno. A proto si stanovili vyšší cíle a pustili se do dalšího díla.

Postupem času ovšem motor prokázal, že pro něj není problémem ani víc než 900 koní. Následně pak Chevrolet musel zakoupit nové měřící zařízení, neboť prototyp začal překonávat tisícikoňovou bariéru. To se zdálo být konečnou, jenže poté Dodge v loňském roce představil Challenger ve verzi Demon 170. Také ten se pyšnil osmiválcovým motorem, přičemž na zadní kola mířilo 1 039 koní. Technici Chevroletu si tak stanovili poslední laťku, přes kterou se chtěli přehoupnout.

Jejich mise byla úspěšná, neboť ZR1 disponuje neskutečnými 1 079 koňmi. Tohoto výkonu navíc motor dosahuje při spalování běžného amerického benzinu, který má 93 tamních oktanů, což odpovídá evropskému Naturalu 95. Ve srovnání s tím zmiňovaný Dodge potřebuje k dosažení svého plného potenciálu biopalivo E85. Bylo by tak zajímavé, kdyby do nádrže Corvette zamířil třeba závodní benzin se 102 a více oktany. V takové chvíli by totiž ZR1 mohla velmi snadno strhnout kdejakou motorovou brzdu.

S vývojem motoru LT7 se přitom začalo pomalu ve stejné chvíli jako u jednotky LT6, i proto mají oba agregáty stejný blok a stejné vrtání i zdvih. Nicméně výkonnější ústrojí dostalo do vínku kratší a silnější ojnice a vypouklé písty namísto klenutých. Rovněž disponuje nižším kompresním poměrem (12,5:1 versus 9,8:1) a s ohledem na dvojici turbodmychadel má také jinou hlavu. Větší jsou i spalovací komory, přičemž kromě přímého vstřikování je tu i to portované.

Pro Chevrolet ovšem verze ZR1 ani zdaleka nepředstavuje konečnou. Automobilka totiž opravdu chystá dlouho spekulovanou variantu Zora, která překoná prakticky vše, co za oceánem vzniklo. Toto provedení totiž dostane znovu motor LT7, nicméně spárovaný s elektromotorem z hybridní verze E-Ray. V jejím případě tento agregát produkuje 162 koní, Zora by jich tak celkově mohla nabídnout přes 1 200 kobyl. A to vše za cenu lépe vybaveného Porsche 911.

Stávající ZR1 je zatím nejvýkonnější Corvette historie, její 5,5litrový osmiválec LT7 twin-turbo posílá na zadní kola 1 079 koní. Foto: Chevrolet

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

