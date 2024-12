Expert rozebral vrcholnou „papalášskou” Ladu na díly. A objevil komponenty ze všech koutů světa před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto původně pro ruské „papaláše nižší úrovně” už je v prodeji a koupit si ho nakonec může kdekdo. Levné na ruské poměry není, vyšší cenu si ale obhájí celkem snadno. Kromě výkonnějšího motoru má také noblesnější a tišší interiér.

Na sklonku listopadu začala Lada konečně prodávat své nejluxusnější a nejdražší auto. Tedy model Aura, který vychází ze sedanu Vesta. Jeho původním smyslem bylo uspokojit domácí poptávku ze strany úřadů a nabídnout model pro „papaláše nižší úrovně”, nakonec je ale Aura k dispozici všem a sloužit bude třeba i v taxislužbách.

Novinka vznikla víceméně tak, došlo k prodloužení Vesty o 25 centimetrů prodlouží a zároveň jí byla ponechána pouze vrcholná motorizace. Novinka tak nepočítá s ničím jiným než s atmosférickou jedna-osmou, která produkuje 122 koní. O jejich přenos na přední kola se pak stará automatická převodovka, s níž Aura zrychlí na stovku za 12,5 sekundy a dosáhne maximálky 175 km/h.

Jízdní dynamika tedy rozhodně není extra silnou stránkou vozu, za který je třeba vysázet na dřevo alespoň 2 599 000 rublů (cca 598 tisíc korun). Na druhou stranu, to nikdy nebyl záměr AvtoVAZu, ruský koncern chtěl jednoduše jen stvořit jistý přechodový můstek mezi standardní Ladou Vesta a třeba vrcholným Aurisem Senat. V důsledku toho ovšem vůz prošel možná i výraznějším vývojem, než je na Rusko běžné. Stvrzuje to pak ostatně i onen název připomínající právě Putinovu limuzínu.

Má ale Aura skutečně alespoň trochu nakročeno k Aurusu? Nebo je to typická levná Lada se vším všudy? To se rozhodl prověřit ruský expert a blogger Ilja Sviridov, jenž novinku rozmontoval pomalu do posledního šroubku. Přitom zjistil, že AvtoVAZ dosáhl prodloužení s pomocí 25centimetrové vsuvky, která byla navařena do podlahy. Střecha či dveře jsou ale již originální výlisky, u kterých již žádné dodatečné svárné body nenajdete.

Sviridov zároveň dodává, že v případě střechy přikročila Lada k instalaci dvou dodatečných vzpěr, jež mají navýšit tuhost. K potlačení vibrací ovšem byl použit oblíbený nástroj amatérských mechaniků, tedy lepicí páska, která je jasně patrná po odmontování vnitřního dveřního panelu. Mimo to se ovšem do většiny dutin nastěhovala pěna, která tiší hluk v kabině. Zadost pak bylo učiněno i ochraně vůči vlhkosti, na kterou by po čase navázala koroze.

Ruský mechanik si ovšem nevšímal jen materiálů, ale i místa vzniku jednotlivých komponentů. Asi nepřekvapí, že velké množství dílů pochází z Číny, hlavně pak alternátor, převodovka CVT či kompresor klimatizace. Nicméně třeba airbagy jsou z Japonska a Číny, zatímco palubní displeje dodali Korejci. Zbytek ovšem pochází z domácích zdrojů, ať již jde o zmiňovaný 1,8litrový motor či jeho startér. Aura je tedy takový automobilový dort pejska a kočičky - větší, než by člověk vzhledem k současné pozici Ruska ve světě čekal.

Jak jsme již zmínili, Aura se prodává od konce listopadu. Klientela přitom může volit mezi standardní černou barvou a příplatkovým šedým a hnědým odstínem. Vyjma základní verze Premier je k dispozici také výše položená výbava Status, která ke klimatizaci, multimediálnímu systému a řadě bezpečnostních prvků přihazuje také dvoubarevný interiér či 10palcovou centrální obrazovku místo 7palcové. Cena se tím ale zvyšuje jen na 2 799 000 RUB (cca 644 tisíc Kč).

Aura není jen o 25 centimetrů natažená Vesta. Oproti výchozímu modelu došlo na celou řadu úprav, které mají posádce zajistit více komfortu a luxusu. Foto: AvtoVAZ

