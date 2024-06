Experti dokázali přelstít i nový bezklíčový systém Tesly laciným „udělátkem”, auto lze ukrást zcela nepozorovaně před 5 hodinami | Petr Prokopec

Že radiový signál modulu bezklíčového vstupu a startu lze snadno zneužít, se ví už delší dobu. Řešením měla být nová generace čipů měřících vzdálenost od vozu, jenže ani ty už zjevnĚ nejsou zárukou úspěchu.

Před čtyřmi lety ADAC rozvířil beztak neklidné vody automobilového světa šokujícím testem. Experti z německého autoklubu tehdy otestovali 360 aut různých výrobců, které byly vyrobeny od roku 2014 do roku 2020. Cílem bylo ukázat, že bezklíčové zamykání a startování není ani náhodou bezpečným systémem. To se naneštěstí potvrdilo, neboť odolat útoku s pomocí primitivního prodlužovače signálu klíče, který si může skoro každý poskládat z dílů dostupných v e-shopech, zvládlo pouhých šest aut. Jedním z nich byl i Volkswagen Golf osmé generace, který jako první mainstreamový model dostal do vínku technologii UWB (Ultra Wide Band), která zvládá změřit vzdálenost elektronického klíče od vozidla.

Díky tomu onen zesilovač radiového signálu, který dnes zloději s oblibou používají, nezafungoval. Golf se tak nepodařilo nejen nastartovat, ale ani otevřít. Zdálo se tedy, že UWB je konečně náplastí na dlouhodobý palčivý problém, i proto technologii ještě v onom roce 2020 začala u svého portfolia používat také Škoda. Všechny předchozí vozy značky, tedy Fabia, Octavia, Rapid, Superb, Karoq a Kodiaq, totiž při testu propadly, neboť experti s nimi zvládli také odjet. Jen u koncernových aut ovšem UWB pochopitelně nezůstalo.

Novou generací čipů totiž Tesla osadila také faceliftovaný Model 3. Logicky se tedy čekalo, že zloději mají i u tohoto elektromobilu smůlu. Jenže čínská společnost GoGoByte sídlící v Pekingu, která se specializuje na kyberbezpečnost, dokázala UWB Tesly prolomit, jak informuje Wired. Stalo se tak pořád s pomocí laciného, jen trochu jinak (pochopitelně neupřesněným způsobem) koncipovaného „udělátka”, které zřejmě dokáže přenášet fingovat i informaci o vzdálenosti klíče od auta. Přitom stačilo, aby se zloděj s jednou částí zařízení nacházel do vzdálenosti 5 metrů od majitele auta s klíčem v kapse či jakéhokoli jiného místa, kde je klíč odložen. To je velmi komfortní vzdálenost, samotný vůz může být pochopitelně zaparkován úplně jinde.

„Je to varování pro širokou veřejnost. Jednoduše řečeno to znamená, že vám mohou odcizit vozidlo, i když máte Ultra Wide Band,“ říká zakladatel společnosti Jun Li. Ten má ale v americkou automobilku důvěru a předpokládá, že dané pochybení v brzké budoucnosti napraví. „Myslím, že Tesla je schopna problém vyřešit, protože instalován má ten správný hardware. Stejně tak si ale myslím, že než bude dostupná bezpečná verze, veřejnost by měla být informována,“ dodal

Aktuálním řešením pak dle zakladatele GoGoByte je aktivace funkce PIN to Drive. Řidič tedy vždy musí zadat čtyřmístný kód, aby se vůz začal pohybovat. Tím sice zloděje nezastaví před nelegálním vstupem, ovšem alespoň není daný vůz ukraden. Li dodává, že Tesla není jediná, u které se povedlo UWB prolomit. Čínští experti se totiž dostali i do vozů dalších dvou značek, jejich názvy však i kvůli dalšímu dojednávanému postupu zatím nezveřejnili.

Faceliftovaný Model 3 sice dostal technologii UWB, ovšem i tu lze dle čínských expertů prolomit a auto odcizit. Automobilka však má ve voze instalovaný hardware, který by ji měl umožnit ochranu s novým software zlepšit. Foto: Tesla

