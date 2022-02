Ford si nechal patentovat nové řešení spojky, ručnímu řazení zjevně ještě neodzvonilo před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Z vývoje posledních let se může zdát, že manuální převodovky to mají spočítané a je jen otázkou času, než jim definitivně zazvoní umíráček. Podle aktivity některých automobilek to ale nevypadá, že by taková budoucnost byla tou jedinou možnou.

Automobilový svět se za poslední dekády hodně změnil. Ty tam jsou doby, kdy v některých segmentech byla prakticky veškerá zajímavá data týkající se nových modelů spojena jen s výkonem, akcelerací či maximálkou, dnes je i u velmi specificky zaměřených vozů klíčová také jejich ohleduplnost k okolnímu světu. Nejde nutně o následek společenských nálad, třeba u nás tyto aspekty moc lidí nezajímají, pravidla diktovaná politiky jsou ale stále unifikovanější. Výrobcům tak za nedodržení stále přísnějších limitů v tom či onom ohledu hrozí pomalu až likvidační pokuty, popř. úplná nemožnost určitý vůz prodávat. A tak je zkrátka třeba počítat s tím, auto si stále více kontroly nad jízdou ponechává „pro sebe”.

Projevuje se to i na poli převodovek, které jsou pro nová auta k dispozici. Ruční řazení jistě ztrácí půdu pod nohama i kvůli změně preferencí zákazníků, v některých třídách ale zájem o něj nikam nezmizel. Jen prostě není možné udělat manuální převodovku s devíti stupni, kdy poslední dva jsou tak dlouhé, že papírové emise snižují klidně o několik procent, a tak výrobci preferují automaty. Výhody přímého řazení ovšem žijí dál, je to ústrojí s nejmenšími vnitřními ztrátami, které je výrobně nejlevnější, a tak se jej všichni nechtějí kvapem zbavit.

Jasně patrné je to na i inovaci, kterou si nechal patentovat Ford. Jejím smyslem je udržet v autech klasické ovládací prvky také v době, kdy jim doba nepřeje, neboť Američané si nechali patentovat spojku ovládanou nikoli mechanickými táhly, ale elektronikou. Systém, kterému můžeme říkat clutch-by-wire, by byl v podstatě tím samým, čí je už nějaký čas snad u všech aut elektronicky ovládaný plyn (drive-by-wire) a u některých i elektronicky ovládané brzdy (brake-by-wire).

Pokud tápete nad smyslem takového řešení, je v podstatě jednoduchý - elektronice dovoluje kontrolovat i spojkový pedál a tím zefektivnit fungování celého pohonu třeba u stále obvyklejších mild-hybridních pohonů. Podle odhadů techniků může jen tento prvek snížit spotřebu a emise CO2 o zhruba 3 procenta, což je ve výše popsané době hodně. Auto si díky němu ponechá kontrolu i nad spojkovým pedálem, a tak bude s to motor vyřazovat z činnosti efektivněji než stávající systémy start-stop klidně i za jízdy.

Takový systém by dovolil nechat autům manuální řazení a spojkový pedál klidně zcela zrušit, touto cestou ale Ford jít nechce. Ačkoli i takovou věc jeho patentovaná novinka umožňuje, autům by nadále zůstal spojkový pedál, který by se pro řidiče projevoval stejně jako ty dnešní. Ve skutečnosti by ale „netahal za spojku”, nýbrž by vysílal impuls řídicí elektronice a ponechal tak hlavní slovo řidiči. V některých jízdních režimech by jej ale šofér stejně používat nemusel.

Pokud existuje pro manuální řazení nějaká budoucnost, tkví v tomto. A i když se můžeme na jednu stranu drbat na hlavě, zda to není další zbytečné zesložitění, na druhou stranu je lepší, když zůstanou v nabídkách automobilek vozy s alespoň takto koncipovaným manuálním řazením, než když v nich nezůstanou žádné. Samozřejmě, i to se může stát, patent automaticky neznamená praktické nasazení. Pro doby, kdy bude nutné do aut montovat spalovací motory, to ale vždy bude lákavá cesta, jak pracovat s kombinací jejich ceny a provozní efektivity.

Ford si nechal patentovat elektronickou spojku, která by mohla udržet ruční řazení při životě déle, než se čekalo. Grafika: USPTO, CC0 Public Domain



Ford se ostatně ručnímu řazení nikdy nebránil, dodnes jej má i sportovní Focus ST. Foto: Ford

Petr Miler

