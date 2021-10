Němci spočítali, kolik energie se ztrácí při dobíjení elektromobilů, je to jako vylít pětinu nádrže před 8 hodinami | Petr Miler

Představte si, že byste do nádrže natankovali 50 litrů paliva a ještě než jste vyjeli, bylo by v ní litrů jen 45. Asi byste byli pěkně naštvaní, že? U elektromobilů to není jen normální, je to ten nejlepší možný stav.

Že dobíjení elektrických aut není stoprocentně účinné, víme. Je tomu tak z podstaty fungování akumulátorů a nemusíte mu ani moc rozumět, abyste o tom měli povědomí - stačí si sáhnout na váš mobil po nabití do plna a bude vám jasné, že ono ztrátové teplo se z něčeho muselo vzít. Obvykle se hovoří o tom, že účinnost dobíjení přesahuje 90 procent, německý autoklub ADAC se jej ale rozhodl spočítat přesně a došel k úplně jiným závěrům.

Otestoval postupně 25 různých elektromobilů všech výrobců od Audi přes Teslu až po Volkswagen, někdy i v několika verzích. Zaměřil se přitom právě na skutečnou a udávanou spotřebu energie, tedy zdánlivě klasický problém. Neřešil ale jen spotřebu samotného vozu za jízdy - měřil to, kolik energie potřebujete k tomu, abyste akumulátor plně nabili. A použitou energii srovnal s tím, kolik jí dokáže baterka auta reálně použít - výrobci se totiž rádi ohání kapacitou, kterou sice akumulátor nominálně má, použitelná je ale kvůli zachování jeho životnosti jen z menší části.

Kolik energie auto potřebuje na dobití, nemůže samo nikdy spočítat, neboť neví, kolik energie bylo odebráno „před nabíječkou” - kalkuluje jen s tím, co se odehraje mezi akumulátorem a pohonem. Právě mezi nabíječkou a akumulátorem ale vznikají velké ztráty, větší, než se traduje. Oněch 10 procent neefektivity totiž není nejhorší a dokonce ani průměrný údaj - jen dva vozy z celé pětadvacítky se jím mohou pochlubit. Naprostá většina aut dopadla hůře a některá i násobně hůře.

Aby ADAC dosáhl věrohodných dat, veškerá auta nabíjel u téže nabíjecí stanice s výkonem 22 kW. Dosáhnout tedy vždy bylo možné plné kapacity baterií a nikoliv pouze 80procentní, jak je někdy omezeno rychlodobíjení. Lidé z autoklubu tedy sice museli na auta čekat o poznání déle, na druhou stranu tím ovšem také minimalizovali dobíjecí ztráty na minimum, neboť čím rychlejší dobíjení je, tím jsou ztráty vyšší. To ovšem ve výsledku rovněž znamená, že rozdíl mezi energií, jakou zaplatíte a jakou skutečně spotřebujete, bude někdy ještě mnohem vyšší.

I s oním pomalým dobíjením, které znamená hodiny čekání u nabíječky, jsou ale výsledky poměrně tristní. ADAC hovoří až o 30% ztrátách, podle nás ale ne zcela korektně porovnává ztrátu při dobíjení s energií uloženou do akumulátorů. Je to teoreticky možné (použili jste o X procent energie více, než jste nakonec dobili), my ale raději porovnáváme ztrátu s energií použitou při nabíjení, neboť jen její procento se podle nás při dobíjení ztratilo. Pro elektromobily to vyznívá pochopitelně lépe, i tak jsou u některých z nich ztráty více jak 20procentní. Je to jako kdybyste před jízdou vylili pětinou nádrže do kanálu.

Nejhůře jsou na tom produkty BMW a Renaultu, pohybující se okolo oněch 20 %, ani pátá Tesla Model 3 Long Range ale s 17,2% ztrátou nepředstavuje žádný vrchol evoluce. Musíme se podívat až na samý konec peletonu, abychom našli pár modelů se ztrátami alespoň okolo oněch 10 %, přičemž pod tuto hranici se o pár desetinek dostává jen Audi a Nissan. Všechny výsledy najdete přehledně seřazené v tabulce níže.

Je to jen další ukázka toho, o kolik méně efektivní, než se říká, elektromobily jsou. Pokud se podíváme na celý cyklus, pak se 100% účinností neprobíhá ani výroba energie, ani její přenos, ani její transformace, pak tu máme dobíjení a poté znovu ne zcela účinná přeměna uložené elektrické energie na pohybovou. Uvážíme-li, že na začátku všeho může stát velmi srovnatelné fosilní palivo, které je v autě se spalovacím motorem možné přeměnit na pohybovou energii přímo klidně se 40% účinností, je třeba se ptát, jestli tlakem na elektrickou mobilitu pro každého jdeme správným směrem. Naši odpověď tušíte, spalovací auta zkrátka nejsou tak neefektivní, jak je někteří s oblibou prezentují.

