Rusové ukázali nové ultralehké lité kolo. Na jeho výrobu si mohou dovolit použít jeden z nejvzácnějších kovů

Hmotnost kol auta je poněkud přehlíženou veličinou, přestože má značný vliv na jeho jízdní vlastnosti i provozní efektivitu. Je tedy pořád kam se posouvat. Společnost Rusal nově dosáhla u 21palcového disku hmotnosti pouhých devíti kilogramů při vysoké pevnosti.

Na Rusko dnes spousta lidí hledí skrz prsty a není těžké to chápat. Jenže ne vše, co se v největší zemi světa vyrábí, si zaslouží přehlížet - některé firmy umí pořád dát za vnik tomu, co se nepodařilo ještě nikomu jinému na celém světě. Právě to aktuálně platí o společnosti Rusal, která se zabývá metalurgií.

Ruský gigant totiž tento týden oznámil, že vyvinul novou sloučeninu pro ultralehká prémiová kola. Na jejich výrobu použil skandium, což je měkký bílý kov objevený v roce 1879 švédským chemikem Larsem Fredrickem Nilsonem. Jeho existenci nicméně již o deset let dříve předpověděl Dmitrij Ivanovič Mendělejev, tvůrce periodické tabulky prvků. Příchod opravdu čistého skandia se pak datuje až k roku 1937.

Skandium je velmi vzácný kov, jehož vlastnosti jsou podobné hliníku či titanu. Je pak velmi odolný proti působení vlhkosti a vody, odolat však dokáže i působení oxidačních kyselin. Jako takový se používá v kosmonautice či leteckém průmyslu. Společnost Rusal se nicméně rozhodla, že jej z nebes přivede zpátky na silnice a napomůže co nejvíce zredukovat neodpruženou hmotnost a ve výsledku také spotřebu a emise.

Rusové totiž uvedli, že dosahovaná síla sloučeniny je 450 megapascalů. Díky tomu by 21palcový ráfek neměl vážit více než 9 kilogramů. Skandium se pak ve slitině objevuje pouze v minimální míře (0,08 procenta), pročež nebude mít takový vliv na jeho cenu. Jakkoli je otázkou, nakonec Rusal nabídne. Jeho institut ILMIT pro lehké materiály a technologie totiž zkoumá různé i další podoby chystaného materiálu. Ve finále je tedy možné, že se nakonec dočkáme ještě lepších parametrů při použití většího množství skandia.

Rusové budou na každý pád těmi prvními na světě, kdo k něčemu takovému v rámci automobilové branže přikročí. Lze už jen dodat, že nejsilnější slitinou aktuálně použitou na výrobu litých kol je směs hliníku, hořčíku a silikonu. V jejím případě tu ovšem máme „pouze“ 370 megapascalů, a tedy vyšší hmotnost ráfků při jinak stejných vlastnostech. Tím nám ale dostupné informace aktuálně končí, za zmínku stojí snad už jen fakt, že Rusal má k dispozici největší rezervy skandia na světě, které se odhadují na 32 500 tun. Proto si ho může dovolit pro tento účel použít.

