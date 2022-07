Šest automobilových gigantů ukázalo, jak udržet v prodeji spalovací motory, oproti elektromobilům to dává smysl před 3 hodinami | Petr Prokopec

Akcionáře toužící svézt se na vlně elektrické mánie to jistě nepotěší, o to více je ale třeba ocenit, že existují firmy, které dál sází hlavně na zdravý rozum. Problémem spalovacích motorů je totiž jen palivo. A tím nutně nemusí být benzin či nafta.

Je vskutku otázkou, zda je elektromobilita budoucností automobilové branže. Řada výrobců si to nicméně myslí, bateriovým vozům proto již vyjádřila svůj absolutní závazek směřovaný k tomu či onomu datu vzdálenému několik let. To je odvážné, uvědomíme-li si, že nikdo neví, co přijde za pár měsíců. Snadno totiž může dojít na střet nové vážné vlny koronaviru s energetickou krizí. V té chvíli ekonomika starého kontinentu půjde takříkajíc do kopru, přičemž řada lidí nebude mít ani na energie. Natož pak na koupi elektromobilu, jenž bude za velké peníze nabízet jen omezenou použitelnost.

Sázet tedy vše na jednu kartu je naprostým nesmyslem, ostatně kromě pokeru, kde vše je dílem náhody a vaší schopnosti přečíst ostatní hráče, neznáme obor, ve kterém by se něco takového vyplatilo. Jenže automobilky dnes řídí manažeři bez dlouhodobých vizí, kteří před sebou mají pouze investiční bublinu nafouknutou Teslou. Z té si pak chtějí ukrást, co je možné, dokud nesplaskne. A jelikož nemají mnoho času, jsou veškeré tlaky související s elektrifikací o to extrémnější.

Nedostatečnou rychlost v rámci přechodu na elektrický pohon přitom někteří akcionáři vyčítají i Toyotě. Tedy automobilce, kterou rozhodně nikdo nemůže obvinit z nedostatečných snah v dané oblasti. Ostatně Prius první generace debutoval již v roce 1997. S prvním produkčním elektromobilem vyvinutým již od počátku jen s ohledem na bateriový pohon se teprve až loni stalo SUV bZ4X. Toyota pak sice oznámila, že další vlaštovky budou následovat, to však investorům nestačí.

Japonská automobilka totiž skutečně nehodlá riskovat jako konkurence, nýbrž si nechává otevřená dvířka všemi směry. To sice možná v současné chvíli vede k vyšším výdajům, nicméně už jen stávající čipová krize každému dokázala, že je dobré se připravit na všechno. Právě Toyota přitom nedostatku čipů zvládala čelit lépe než kdo jiný, hlavně v důsledku chytrých rozhodnutí, které přijala po roce 2011, kdy došlo na zemětřesení, tsunami a havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě.

Značku jsme přitom dosud měli spojenou hlavně se snahami na poli vodíkovém, nově však Toyota oznámila, že společně se Subaru, Suzuki, Daihatsu a firmami Eneos a Toyota Tsusho založila 1. července tohoto roku výzkumný projekt zaměřený na syntetická paliva. Japonci hodlají jejich výrobu zefektivnit a učinit ekologicky nezávadnou již od úplného počátku. Právě to má udržet v prodeji auta na benzin či naftu, neboť palivo do nich bude ekologicky ještě více nezávadné než elektřina pro elektromobily. Problémem spalovacích motorů z hlediska emisí CO2 totiž není proces spalování sám, ale používání fosilních paliv.

Nový program jde ruku v ruce s výrobou vodíku. Při tom totiž kromě oxidu uhličitého vzniká i kyslík, který bude Toyota využívat v rámci produkce etanolu. Využito nicméně má být i CO2 pocházející z obou činností, a to právě pro výrobu syntetických paliv. Tedy jinými slovy, automobilka hodlá zamezit jakémukoliv plýtvání či úniku škodlivých látek do přírody a ovzduší. Místo toho je nadále využije tak, aby zredukovala svou emisní stopu.

Přesně něco takového dává smysl, na rozdíl od elektromobility, kde sice zmizely výfukové zplodiny plynoucí z výfuků, nahradily je nicméně čoudící elektrárenské komíny. Neříkáme, že program Toyoty a spol. bude absolutně čistý. Nicméně právě tímto způsobem se posouvají celosvětová měřítka. Pokud ale politici vyrukují s příkazy a zákazy, jichž se krátkozrací manažeři chytnou, pak se za pár let můžeme dostat do slepé uličky, ze které nebude snadné se vrátit zpět.

