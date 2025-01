Test ukázal, jak se Tesla roky neposunula prakticky nikam. Cizí auta se u jejích vlastních nabíječek dobíjí líp než její vlastní před 5 hodinami | Petr Prokopec

Snad nic nenaplňuje slova o prohře ve své vlastní hře líp než tato situace. Ačkoli si Tesla jako jediná vybudovala tak rozsáhlou síť tak rychlých nabíječek, konkurenční auta se v ní dnes nabíjí lépe než její vlastní.

Elon Musk je nepochybně jedním z největších marketingových géniů dějin. Byl to hlavně on, kdo z vozů Tesly dokázal udělat symbol životního stylu, který lidé chtějí bez ohledu na řadu racionálních nedostatků. Hlavně proto se prodávají jako housky na krámě, ne proto, že jsou elektrické, takové nebo makové.

Musk i dnes soustavně topí pod kotlem a prohlašuje, kterak jím řízená automobilka dosáhla neuvěřitelného pokroku tu v jedné oblasti, tu v druhé. Jenže co mu ještě poměrně nedávno věřil pomalu každý, to je dnes stále více zpochybňováno, však se stačí zamyslet nad tím, jak moc se technicky opravdu liší současné Tesly od těch, které jsme tu měli už před 10 roky. O revoluci není možné mluvit.

Dnes ale necháme být obvyklé aspekty a budeme se soustředit na baterie a jejich dobíjení. Také v nich má mít Tesla velký náskok, sám Musk ale poněkud nechtěně pomohl odhalit, že tomu tak není. Částečně výměnou na návrat amerických federálních dotací (udělal to i jinde a bez toho) připravil značku o exkluzivní přístup k sít Superchargerů jen pro její auta. Tím pochopitelně vzrostla jejich využitelnost a ziskovost, neboť třeba ve Státech Tesla stojí za zhruba polovinou všech významných dobíjecích míst v zemi. Zároveň se ale ukázalo, že pokud značka nezačne rychle inovovat, její image může značně utrpět.

Kanál Out of Spec Reviews na Youtube totiž nově přistoupil k neobvyklému srovnání - u Superchargeru zastavil jak s Teslou Model 3, tak s Hyundai Ioniq 5. V obou případech šlo o vozy modelových let 2025, což je velmi důležité - předchozí verze korejského elektromobilu totiž byly schopné dobíjet baterie u Superchargerů jen při výkonu maximálně 100 kW, a to kvůli problematičtějšímu konvertoru. Nové provedení však již má zásuvku typu NACS, což výkon zvedá na 150 kW.

Pokud elektromobilitou žijete, nejspíše si asi řeknete, co je tohle za pokrok - vždyť třeba onen Model 3 má na kontě až 250 kW. Jenže to je výkonová špička, se kterou lze počítat jen velmi nárazově na celkovou dobu dobíjení nemá podstatný vliv. Test totiž zjistili, že Model 3 potřebuje 31 minut a 53 sekund k tomu, aby zvedl kapacitu baterií z 10 na 80 procent a dočerpal 55,7 kWh elektrické energie. Ve srovnání s tím ovšem Ioniq 5 měl hotovo za 30 minut a 37 sekund, během kterých pobral dokonce 59,5 kWh.

Došlo k tomu navíc právě u Superchargeru, tedy přesně tam, kde Tesla měla být zvýhodněna. Místo toho byla poražena ve své vlastní hře a na svém vlastním písečku. Mimo jiné i proto, že ve velké míře sázela na baterie s kódovým označením 4680, které ji měly přinést reálný náskok. Jenže reálně jsou horší než předchozí typ.

Právě ona prohlášení o nadřazenosti ovšem vedla partnery značky jako třeba Panasonic, aby zastavily další vývoj baterií 2170. Tesla se ale díky tomu již zhruba čtyři roky pohybuje na místě. Asi to nic nezmění na tom, že Tesla bude v očích spousty lidí prostě „top” a nazdar. I tohle je ale džbán, jehož ucho s jednou utrhne...

Vozy Tesly by právě u Superchargerů měly kralovat. Jenže reálně jsou na tom ve srovnání s konkurencí už teď hůř. Foto: Tesla

