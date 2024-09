Mansory si vzalo do parády první SUV Ferrari. Z toho, co s ním provedlo, budete mít těžké spaní před hodinou | Petr Prokopec

Připomíná vám tohle auto podomácku vyrobené kreace stvořené za pomocí doplňků, které koupíte u benzinky? Pak nejste sami. Úpravce známý tím, že jeho kreace někdy vyvolávají dávivé pocity, tentokrát překonal sám sebe. A v dobrém to skutečně nemyslíme.

V uplynulých dnech zaujal mou pozornost příběh youtubera Mata Armstronga. Ten na začátku letošního roku koupil bouraný Rolls-Royce Wraith upravený firmou Mansory, který dříve patřil fotbalistovi Marcusi Rashfordovi. Armstrong totiž poškozené panely karoserie nahradil nepoškozenými z jiného havarovaného kupé. Zároveň poničená tuningová kola zaměnil za sériová, přičemž o postupu renovace pravidelně informoval celý svět. O jeho snahách se tak dozvěděl i Kourosh Mansory, který měl ovšem výsledné dílo okomentovat slovem začínajícím na „s“ a končícím na „t“, přičemž shirt neboli košili rozhodně na mysli neměl.

Armstrong tak byl pozván do německého ústředí firmy, kde se jeho Wraith dočkal mimo jiné chybějících znaků či tuningových kol. Nešlo nicméně o dárek, youtuber si vše musel zaplatit. Nyní se tak může chlubit kreací, které Mansory již dává palec nahoru. Přičemž je nutné uznat, že upravený Wraith je jedním z mála vozů této firmy, který je hoden spíš obdivu než opovržení. Povětšinou je totiž produkce Mansory hodná přesně toho slova, které její zakladatel utrousil na adresu opraveného „RR“.

Pro důkaz ostatně není třeba chodit daleko, úpravce se totiž nově podíval na zoubek Ferrari Purosangue. A jeho vzhled změnil, že řada lidí nejspíše bude mít nutkání po shlédnutí prvních obrázků rychle upalovat na záchod. Mansory Pugnator je totiž tuningová bizarnost, která obtížně nachází sobě rovnou - a pokud se něco přece jen najde, nejspíš půjde o některé z předchozích děl té samé firmy. Jsme si ale jisti, že s prodejem 7 plánovaných kusů problém nebude, neboť na světě je dost bohatých lidí bez nejmenší špetky vkusu.

Dost by nás zajímalo, jak na něco takového zareaguje Ferrari, neboť to si svou image hlídá ještě pečlivěji než Mansory. Podobné aspekty ale nechme být, místo toho si popíšeme Pugnator jako takový. Vůz je lakován červenou barvou Vermillion, přičemž se dočkal rozšířeného bodykitu z kovaného karbonu. Ten by dle Mansory měl být i funkční a lehce navyšovat přítlak na přední i zadní nápravě. Na těch se otáčejí 22- a 23palcová kovaná kola, přičemž klientela bude moci volit z několika designů i barevných variací. Podvozek ale zůstal standardní, pročež jízdní vlastnosti asi budou diskutabilní.

Přesunout se můžeme do interiéru, který hlásá, že přijela pouť. Je pak sice hezké, že úpravce používá materiály, jako je jemná kůže, hliník či již zmíněný karbon, jenže znovu je potřeba poslat vkus do háje. Vlastně tak jediné, co lze přejít s uspokojením, jsou čachry pod kapotou. Dvanáctiválcový motor se totiž dočkal přemapované řídicí jednotky a lépe dýchat mu umožňuje sportovní výfuk. Namísto standardních 725 koní jich tak produkuje o 30 víc.

O ceně se úpravce nezmiňuje, nízká ale rozhodně nebude, koneckonců v úvodu zmíněný Wraith vyšel Rashforda na 750 tisíc liber, tedy na 22,5 milionu korun. Pugnator se dost možná bude pohybovat ještě výš, mohl by ale zaujmout bohaté Araby. Což by vlastně bylo jen dobře, protože tím pádem celá produkce zmizí někde v emirátech a Evropané po spatření této bizarnosti nebudou mít nutkání vidět svou snídani či oběd podruhé.

Upravené Ferrari Purosangue dostalo nový název Pugnator, spíše by na něj ale sedlo slovo Pukenator. Nic tak odpudivého jsme už dlouho neviděli, pokud vůbec. Foto: Mansory

