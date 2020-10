Nová německá silniční raketa dostala 900 koní, stovku dá za 2,8 s, jede až 330 km/h před 2 hodinami | Petr Prokopec

V případě výkonu, zrychlení či maximální rychlosti neexistuje něco jako příliš mnoho, a tak Němci posouvají možnosti stále dál. Německá novinka je jedním z nejrychlejších aut s čtveřicí dveří, která kdy vznikla.

Pod názvem Brabus Rocket se v roce 2006 vůbec poprvé objevil modifikovaný Mercedes-Benz CLS. Pod kapotu tehdy dostal dvanáctiválcový motor, který po přidání dvojice turbodmychadel produkoval 730 koní. Tedy opravdu neskutečný výkon na dobu před čtrnácti lety. Tuningová firma z Bottropu jej navíc doprovodila točivým momentem 1 320 Nm, jenž byl natolik vysoký, že musel být elektronicky omezen na 1 100 Nm. Jinak by totiž hrozilo, že hnací ústrojí se při prvním ostrém zašlápnutí plynu roztrhá na kusy.

Od té doby Brabus vstupuje do „rakeťácké řeky“ opakovaně, přičemž naposledy se tak stalo v roce 2015, kdy bylo představeno upravené dvanáctiválcové provedení S65 AMG. To přitom již disponovalo 900 koňmi a 1 500 Nm (respektive využitelnými 1 200 Nm), s nimiž limuzína zvládala sprint z klidu na stovku za 3,7 sekundy a dosahovala nejvyšší rychlosti přes 350 km/h. Snadno tak držela krok s nejrychlejšími supersporty světa, vůči nim však dokázala svést dvojnásobek pasažérů, a to navíc v daleko vyšším luxusu.

Přesunout se můžeme do letošního roku, kdy se Brabus Rocket opětovně vrací na scénu. Oproti minulosti tu však máme jednu diametrální změnu, vůbec poprvé totiž došlo na instalaci osmiválcového motoru. Tato pohonná jednotka se nicméně ve srovnání s předchozím dvanáctiválcem nemá zač stydět. Produkuje totiž rovněž 900 koní, v případě točivého momentu pak kvůli ochraně bylo na všechna čtyři kola propuštěno jen 1 050 Nm z celkových 1 150 možných.

Základem novinky se nicméně již nestala limuzína třídy S, nýbrž Mercedes-AMG GT63S 4-Door. Tedy již od základu lehčí (jakkoliv s hmotností 2 560 kilogramů nejde o žádné pírko) a aerodynamičtější vůz, který navíc díky zesílené automatické převodovce má dynamicky výrazně navrch. Stovku totiž pokoří již za 2,8 sekundy, dvoustovku pak za 9,7 sekundy a třístovku za 23,9 sekundy. To jsou přitom hodnoty, které již nejsou až tak daleko od hypersportovního Bugatti Veyron. Maximální rychlost činí 330 km/h, je ale na tuto hodnotu omezena buď uměle nebo zpřevodováním, jinak by 900 koní jistě stačilo i na víc..

Brabus se přitom k daným číslům dostal hlavně laděním pohonné jednotky, které navýšil objem ze čtyř litrů na 4,5 l. Dále dorazila turba s větším šnekem i plnícím tlakem, stejně jako nové chladicí boxy sání na levé i pravé straně motorového prostoru. Vyměněn pak pochopitelně musel být i kompletní výfukový systém, zatímco řídicí jednotka prošla přeprogramováním. Mimo to pak můžeme zmínit ještě nové kované písty, ojnice a další zesílené vnitřnosti motoru.

Jen u hnacího ústrojí firma z Bottropu nezůstala, za pozornost stojí hlavně nový bodykit. Nikoliv jen proto, že vozu dodává agresivnější vizáž a zároveň navyšuje přítlak, ale také s ohledem na 78milimetrové rozšíření vůči standardnímu vozu. Tuningová raketa má totiž nově i větší rozchod kol, přičemž vpředu počítá s 21palcovými a vzadu s 22palcovými kovanými ráfky. Zároveň se vlivem vzduchového podvozku přiblížila o 25 milimetrů blíže k zemi.

Na základě těchto informací a i díky fotografiím zachycujícím vůz na závodním okruhu by se přitom mohlo zdát, že Brabus Rocket přidá na své konto i nějaký ten rekord ze závodní trati. Nicméně na něco takového nejspíše nedojde, neboť přední pneumatiky mají rozměr 295 milimetrů a spíše než na řezání zatáček jsou ideálnější k přenosu onoho obřího výkonu a krouťáku. Navíc Michelin ani Pirelli okruhové obutí Cup 2 či Corsa v tomto rozměru nevyrábí.

Suma sumárum je tak novinka Brabusu více než co jiného extrémně rychlou dálniční střelou, která vznikne v pouhých deseti exemplářích. Interiér si přitom každý zákazník může specifikovat dle vlastního vkusu, a pokud se bude držet základní kůže, Alcantary, karbonu a metalických doplňků, může dokonce počítat také se zachováním základní ceny. I proto, že ta narostla na astronomických 435 800 Eur (cca 11,9 milionu Kč).

Mercedes-AMG GT63S 4-Door se pod názvem Brabus Rocket dočkal 900 koní a agresivního rozšířeného bodykitu. Dynamické parametry jsou na čtyřvéřové auto odzbroující. Foto: Brabus

