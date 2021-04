Obří ledvinky nových BMW dostaly nové jméno, k dispozici jsou i pro starší modely před 5 hodinami | Petr Miler

Zapomeňte na bobří zuby, v komunitě příznivců automobilky se chytlo ještě jiné označení, které možná nejlépe vyjadřuje, kam s touto novinkou poslalo BMW svůj design - dvojitá rakev. Teď si ji díky úpravcům můžete dopřát třeba i na pětku E60.

Pokud patříte mezi konzervativní příznivce značky BMW, smiřte se s tím, že minimálně do konce úřadování Adrian van Hooydonka v čele designového oddělení automobilky „normálně” vypadat nebudou. Respektovaný nizozemský designér si vzal do hlavy, že mnichovská auta musí být v tomto ohledu progresivní za každou cenu a stále sílící kritika jeho nápadů ho evidentně nezajímá.

Jedním z nejvíce kritizovaných počinů jsou obří vertikální ledvinky několika nových modelů, zatím nejviditelněji derivátů M3 a M4 a elektrických novinek iX a i4. Nedávají z technického hlediska žádný smysl, moderní auta takové vstupy chladícího vzduchu nepotřebují, s elektrickým pohonem teprve ne, proto pro něj také nejsou využívány. A aerodynamice též nemají jak pomoci.

Je to ryzí designová záležitost a byť nikomu neupíráme právo na to, aby ji obdivoval, my to považujeme za nepěknou a zbytečnou provokaci jen zmenšující obchodní potenciál vozu. Známe tradiční kupce M3, kteří si kvůli tomuto řešení novinku pořídit nechtějí, zatím jsme ale nenarazili na nikoho ze zákazníků jiných značek, kdo by si kvůli ní koupit chtěl.

Zvážení vizuální atraktivity je na každém zvlášť, ovšem už přezdívky, jakých se obřím vertikálním ledvinkám dostává, nesvědčí o nadšeném přijetí. Nejprve to byly „bobří zuby” , protože takové M3 a M4 skutečně vypadají jako hlodavé zvířátko s vyceněnými řezáky, teď ovšem začíná převládat jiné jméno. V komunitě fandů BMW se přídím nových modelů říká „double coffin”, tedy dvojitá rakev či dvě rakve. A ono to je navzdory své cyničnosti těchto slov docela přiléhavé - příď skutečně působí dojmem dvou rakví umístěných vedle sebe.

Je to ale polarizující záležitost, takže stejně jako je některým silně proti srsti, budou ji jiní milovat. Tuhle rukavici zvedají tuningové firmy, které začínají nabízet „dvojitou rakev” i pro starší modely, které ji pochopitelně nedostaly. Naposledy se s tím pochlubila čínská společnost, jejíž jméno jsme anglicky přepsali, v překladu je to prostě něco jako „Tuningová firma”. Právě ta by ráda na trhu uspěla s novým předním nárazníkem pro starší řadu 5 E60.

Je to vizuálně dost odvážné auto tak či onak, však z pera Chrise Bangla málokdy vzešlo něco nepobuřujícího. Nový přední nárazník s obřími ledvinkami mu tak moc nepomáhá, ale znovu - krása je v očích toho, kdo se dívá. Pokud byste měli zájem, Číňané tohle prodávají v přepočtu za asi 8 500 Kč včetně veškerých dílů a můžete si nechat kit zaslat i přes internet. Jen lakování bude na vás. Obdiv okolí bychom nečekali, ale pozornost, ta se dostaví skoro jistě.

Pokud vám nevoní nové, vertikální ledvinky na aktuálních modelech BMW, na těch starších si je asi též neoblíbíte. Ale kdo ví. Tak či onak se jim teď stále častěji říká dvojitá rakev. Foto: Che ke qiche gizhuang dian

