Ohyzdné BMW M2 dostalo pořádný „facelift”, teď vypadá konečně dobře. Automobilka by si měla dělat poznámky včera | Petr Prokopec

/ Foto: ADRO, tiskové materiály

Stačilo málo a z otřesně vypadajícího kupé se stala pomalu kráska. Změna ale neproběhla v továrně, facelift je dílem nezávislého úpravce. A jeho šéf říká, že šlo o docela zdlouhavý a náročný proces.

Současné vozy BMW nelze označit za krásné ani po mnoha panácích. Je sice pravdou, že vnímání designu je subjektivní záležitostí, ovšem pohled na velké množství palců mířících dolů mluví za vše. Výjimky se ale pochopitelně najdou, třeba taková řada 8 je pohledná bez ohledu na to, zda jde o kupé, kabriolet či sedan Gran Coupe. Stejně tak se ovšem v mnichovské nabídce nachází také vozy, u kterých si říkáte, že jejich tvůrci buď mají pochybné vnímání estetiky, nebo si ujíždí na nelegálních substancích.

M2 je přesně tím modelem, který za hezký neoznačí ani řada jeho majitelů, ostatně i Chris Harris říká, že vypadá otřesně. On i jiní mu ale fandí kvůli technice, které lze vytknout snad jen hmotnost. Stejně jako toto kupé v podstatě ani nelze kritizovat uvnitř. I proto vlastně mnozí doufají, že BMW by sporný design mohlo spravit v rámci faceliftu. Tohle ale BMW obvykle nedělá, navíc pokud byla současná M2 představena v říjnu 2022 a prodávat se začala o pár měsíců později, na modernizaci hned tak nedojde.

Přesto tu jeden facelift máme, jen ne ten tovární. Místo Mnichova se o něj postarala tuningová společnost ADRO, za kterou stojí Davis Lee. Ten v minulosti pracoval pro Mercedes, Hyundai či Rivian, zkušeností má tedy na rozdávání. Lee k věci uvádí, že jde o nejnáročnější projekt, na jakém kdy pracoval, přičemž během procesu dokonce musel již takřka hotový produkt hodit do koše a začít nanovo. Firma ADRO je totiž známa touhou po dokonalosti, která se promítla hlavně do nově zformovaných čelních partií. A její šéf chtěl, aby sklon kapoty pokračoval bez přerušení i u samotného nárazníku. To si vyžádalo přepracování čelních ledvinek, které následně pro změnu vedly k modifikaci okolí světel.

Lee k tomu dodává, že si v hlavě představoval, jak by asi vypadala první generace, kdyby s ní BMW přišlo nyní. Kromě toho je ovšem patrné, že v nemalé míře čerpal inspiraci ze zmiňované řady 8. A je nutné dodat, že jeho dílo vypadá rázem dost přitažlivě na to, aby mnichovští uvažovali o koupi práv na využití těchto čelních partií a začít je produkovat oficiálně. Zvláště když Lee ctí historii firmy daleko víc než její vlastní designéři.

Jelikož na něco takového pochopitelně nedojde, je dobrou zprávou, že finální podoba nárazníku zamíří v brzké době do prodeje. Kromě toho ADRO již nabízí odlišné boční prahy, jiný zadní difuzor a také výrazné zadní křídlo. M2 tak po investici, která se bude pohybovat mezi 240 a 360 tisíci korunami může vypadat opravdu dravě a lákavě, pročež kalifornští tuneři mohou očekávat nemalý přísun zákazníků. Snad se mezi nimi najdou i Češi.

Pokud vás dosud při pohledu na M2 Coupe bolel zrak, tuningová firma z Kalifornie na to našla lék. Levný sice není, rozhodně však stojí za to. Foto: ADRO, tiskové materiály



Ve srovnání s originálem jde o vskutku citelnou změnu k lepšímu. Foto: BMW

Zdroj: ADRO

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.