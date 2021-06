Úpravce vyhlášený nevkusem se vyřádil na Bugatti, dopadlo to jako většinou uvnitř i zvenčí včera | Petr Miler

Divíme se, že tato auta vůbec někdo kupuje, ale protože se divíme už dekády, někdo je kupovat musí. A tak se nejspíše stane, že si někdo pořídí i toto Bugatti Chiron Centuria.

Nemáme nic proti tuningu, ať už technickému nebo vizuálnímu, pro který se lépe hodí slovo styling. Nežijeme v tom, že automobilky záměrně nechávají otevřený prostor k lepšímu faktickému projevu vozu, který Franta z Dílny na rohu odkryje lépe než desítky špičkových techniků s dekádami zkušení z vývoje aut všeho druhu u té či oné automobilky. Faktem ale je, že skoro každý vůz je nějaký kompromis a pokud od něj máte trochu jiná než „průměrná očekávání”, může modifikace té či oné části přinést subjektivně lepší výsledek.

Tohle ale platí u běžných či prémiových značek, které míří na relativně širokou klientelu, nejsme si ale úplně jisti, proč „sahat” na takové Bugatti. To samo o sobě není až tak kompromisní stroj a i kdyby se na něm jeho zákazníkovi něco nelíbilo, automobilka s ním provede prakticky cokoli, po vizuální stránce rozhodně. Viděli jsme tak už všelijaké specifické kreace přímo od automobilky zejména na bázi Chironu, představivosti se zjevně meze nekladou.

Nerozumíme tedy příliš motivaci německé tuningové firmy Mansory vyřádit se právě na Chironu a to jen na jeho vzhledu. Kdyby někdo chtěl takový Chiron, nechá si jej u Bugatti postavit, ale pochybujeme o tom, že takový člověk existuje. Mansory je vyhlášené svými nevkusnými, kýčovitými modifikacemi a byť někdy udělá výjimku, tentokrát se to skutečně nestalo.

Už z pohledu do interiéru se dělá člověku trochu nevolno. Přemíra různých materiálů oděných do oranžova nevyvolává příjemné pocity a nejde jen o barvu. Podívejte se na materiály po levé straně od přístrojové desky, to je snad koberec. Ve zbytku by mělo jít o alcantaru a kůži, ale přesto.

Ani zvnějšku to není žádná úchvatná podívaná, tedy alespoň podle našeho skromného názoru. Přebujelý bodykit částečně zbarvený ve stylu náhrobních kamenů a podivnými koly a znovu oranžovými prvky, jako jsou brzdové třmeny, působí opět trochu pouťově. Technicky se ale krom aerodynamiky nezměnilo nic, motor s 1 500 koňmi a 1 600 Nm zůstal na svém místě nezměněn.

Kolik si Mansory za tuto modifikaci účtuje, nevíme, ale jistě půjde nejméně o miliony korun. Proč je místo Bugatti dát právě tomuto tunerovi, nemáme tušení, nakonec ani výměna loga Bugatti za znak Mansory ničemu nepomáhá. Ale pokud by vám něco takového bylo sympatické, víte, na koho se obrátit - na Škodě Octavia by to všechno možná vypadalo lépe a (účetní) hodnotu vozu by to zvýšilo mnohonásobně...

Co vůbec vedlo Mansory k tomu, aby se takto vyřádil na Bugatti Chiron, nevíme. Ale stalo se to, výsledkem je Bugatti Chiron Centuria by Mansory. Foto: Mansory

