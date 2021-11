Roman Abramovič prodává svůj soukromý tryskáč, jeho úroveň odpovídá bohatství majitele před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Global Jet

Jeho majetek je odhadován na 320 miliard korun a ze světských radostí si může dovolit absolutně cokoli. Má tak i dva obří Boeingy přestavěné na soukromé tryskáče, toho s protiraketovým systémem jako v Air Force One se teď zbavuje.

Od příchodu pandemie koronaviru jsme vám představili více obytných vozů a přívěsů než za celou předchozí historii našeho webu. Stojí za tím zejména překážky, které v důsledku nové infekční choroby musí lidé toužící po cestování překonávat. S pojízdným domovem se jim vyhnou, a tak nemusí řešit, který hotel má otevřeno či do kterého vás za jakých podmínek pustí. Místo toho jste pány svého osudu, byť i v takovém případě musíte počítat s jistými omezeními. Momentálně vás bez očkování přes některé hranice již nepustí.

Situaci můžete vyřešit, pokud se rozhodnete nastoupit na místo Romana Abramoviče. Nikoliv tak, že od něj odkoupíte jeho fotbalový klub Chelsea, místo toho je na prodej jeho soukromý tryskáč Boeing 767-300R s přezdívkou Bandita. Tu letoun získal kvůli černému pruhu obklopujícím okna kokpitu, jenž připomíná škrabošku někdejších zločinců. Je přitom otázkou, zda tím Abramovič chtěl něco říci, upřímné odpovědi se ale od ruského miliardáře nejspíše nedočkáme.

Oligarchu ale již řešit nebudeme, místo toho si posvítíme na samotný letoun. Ten byl vyroben v roce 2003, do služby však vstoupil až o čtyři léta později. Za sebou má 7 080 letových hodin a 1 954 letů. To je na poměry soukromých letadel poměrně hodně, čímž se možná osvětluje, proč Abramovič poslal Banditu do prodeje. Na starosti jej má společnost Global Jet, která o prodeji informuje ve svých tiskových materiálech. Cenová na nabídka je na každém ze zájemců, s méně než 100 miliony dolarů (cca 2,2 mld. Kč) to ale prý nemá smysl zkoušet.

I kdyby se letoun prodal za původně zvažovaných 300 mil. USD (6,6 mld. Kč), Abramovič by na něm prodělal - před 14 lety jej Boeing stál ještě o 15 milionů dolarů (330,7 mil. Kč) víc. Účet přitom do takových výšin vyhnal hlavně interiér od designéra Andrewa Winche. Ten dovnitř vměstnal vše, co si jeden z nejbohatších lidí planety může přát. Nechybí tedy jak ložnice pro majitele, tak dvě další pro hosty. Celkově pak Bandita dokáže pobrat až 34 lidí.

Kromě tří ložnic na palubě nechybí dvě koupelny, dvě kuchyně, jídelna či obývací pokoj. Dále lze zmínit i čítárnu zabírající většinu chodby či oddělený salónek, kde nejspíše můžete i to, co je v případě komerčních letounů již delší dobu zakázáno, tedy zapálit si cigaretu či spíše doutník. O odvětrání místnosti se přitom postará klimatizace, která je ostatně součástí všech pokojů. Těch je zde více než v bytech většiny lidí na této planetě.

Můžeme pak už jen dodat, že o pohon letounu se starají motory Pratt Whitney PW4060-3, s nimiž Boeing dokáže vyvinout cestovní rychlost 850 km/h. Co jej pak odlišuje od ostatních soukromých letounů, to je speciální protiraketový systém, jaký užívá třeba Air Force One amerického prezidenta. Nejde tedy jen o jeden z nejluxusnějších, ale zároveň i nejbezpečnějších strojů. Inu, vše tu odpovídá postavení dosavadního majitele.

Roman Abramovič prodává svůj soukromý Boeing, jenž byste nejspíše z fleku vyměnili za svůj stávající domov s pevnými základy. Kromě luxusu přitom nabízí i bezpečí. Foto: Global Jet

Zdroj: Global Jet

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.