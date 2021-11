Akcie Tesly nekonečně rostou na základě ničeho, říká legenda investování, ex-šéf hedgeového fondu před 6 hodinami | Petr Miler

Během posledních desítek minut včerejšího obchodování akcie Tesly nabraly na hodnotě dvě tržní kapitalizace Renaultu a za celý den pak skoro další jeden Volkswagen. Co se stalo? Absolutně nic.

Hodnotě akcií Tesly už se lze akorát s úsměvem podivovat, a tak v tom budeme pokračovat i dnes. Naposledy včera jsme zmiňovali, že pokud bychom měli brát vážně práci některých analytiků, pak se z Tesly brzy stane nejhodnotnější pojišťovna světa, neboť jejímu pojišťovacímu byznysu je přikládán 3,3% podíl na její tržní kapitalizaci. Ve chvíli psaní odkazovaného článku to znamenalo 38 miliard dolarů, to ale cena jedné akcie činila 1 155 dolarů. Během pozdějšího obchodování se nakonec vyšplhala až na 1 219 dolarů, tedy o dalších 5,5 % výše. Hodnota pojišťovacích aktivit Tesly tak má v tuto chvíli mít hodnotu přes 40 miliard dolarů, firma přitom jen přeprodává pojistky jiné pojišťovny pro své zákazníky v Kalifornii, to je vše.

Absurdita ale stříká z jakéhokoli pohledu na vývoj hodnoty této firmy. Ať už bychom ji považovali za jakkoli významnou, úspěšnou, průkopnickou nebo cokoli takového, nemohla by ani naplněním těch nejoptimističtějších vizí za několik dekád ospravedlnit ani zlomek své současné tržní kapitalizace. Jen během posledních pár desítek minut obchodování se hodnota Tesly zvedla o více jak 20 miliard dolarů, za včerejší den o 100 miliard dolarů.

První číslo jsou pro srovnání dva celé Renaulty. To je firma prodávající 3 miliony aut ročně i v místech, kde o Tesle ani neslyšeli, ovládající Ladu, hegemona obrovského ruského trhu, kde Tesla loni prodala 687 aut. A také firmu držící 43,4 % akcií v Nissanu, který sám o sobě prodává okolo 4 milionů aut za rok. Prodeje Tesly jsou stále srovnatelné třeba s Dacií, v podstatě prťavé divize celého tohoto konglomerátu. Tesla přesto nabrala ekvivalent celé jeho hodnoty asi za 10 minut.

Srovnání s Volkswagenem snad ani není třeba znovu rozpitvávat, přesto Tesla nabere ekvivalent většiny jeho hodnoty v řádu jednotek hodin. Co se za tu dobu přihodilo? Absolutně nic. Prostě se to stalo. Možná miliony lidí přišly a koupily si část zřejmě největší akciové bubliny dějin, aby ji dále přifoukly. Má pro to někdo nějaké rozumné vysvětlení?

My ne a můžeme se tomu jen smát, stejně jako Jim Cramer. Legendární americký investor, dříve šéf hedgeového fondu, sám korunový miliardář a dnes především televizní osobnost komentoval situaci velmi trefně. Pro televizi CNBC řekl, že Tesla je prostě fenomén, který nekonečně roste na základě ničeho. Nestalo se dosud nic, co by ospravedlnilo vývoj hodnoty akcií do včerejšího dne a včera se stalo přesně nic, co by způsobilo další více jak 9% růst. Přesto akcie Tesly rostou a rostou, jen za poslední měsíc jsou nahoře o více jak polovinu bez jakýchkoli skutečně dramatických novinek či spekulací. Zájem Hertzu nebo dobré kvartální výsledky nejsou nic, co by mělo udělat z absurdně 700miliardové firmy absurdně 1,2bilionovou, ani zdaleka.

„Ještě jsem nikdy neviděl akcie nekonečně stoupat na základě ničeho,” potvrdil Cramer výše zmíněné, nic jako Teslu historie investování zkrátka nepamatuje. Cramer dlouho předpovídal pád akcií Tesly, asi před dvěma léty ale akceptoval realitu, jakkoli neuvěřitelná je. Kam až může zajít? To je otázka, investovat v tuto chvíli své životní úspory do akcií této automobilky bychom ale skutečně nedoporučovali, je to hra s ohněm, která v konečném důsledku nemůže dopadnout jinak než špatně. Zůstává však nejasné, kdy a proč se tak stane.

Pro dnešek jen připomeňme, že ač Tesla prodává už přes 600 tisíc aut za rok, více jak polovinu udá v Číně. To je obrovská závislost na jediném, naprosto nevyzpytatelném trhu. Pokud by někoho z komunistických prominentů napadlo udělat „short” tisíciletí, má to v podstatě v rukou. Na rozdíl od jiných zemí může jeden čínský pohlavár rozhodnout o tom, že Tesla musí v zemi z nějakého psuedodůvodu skončit a neudělá s tím nic ani Elon Musk a jeho miliardy. Bude třeba toto katalyzátorem pádu? Kdo ví, komu se podaří trefit správný moment sázky na pád akcií Tesly, může na tom velmi zbohatnout.

