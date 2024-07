Alfa Romeo si v pokračující rozepři znovu utahuje z italské vlády. Teď nabídla pomoc Fordu, který si také koleduje včera | Petr Miler

/ Foto: Ford

Jednu věc Italům nemůžete upřít - v této potenciálně velmi nepříjemné situaci neztrácí smysl pro humor a absurditě jednání domácí vlády nastavují někdy až kruté zrcadlo. Teď k tomu využili i novinku Fordu.

Zvlášť my Češi máme v genech historicky zakořeněnou sympatickou schopnost vypořádávat se s nepříjemnými věcmi s humorem. A stejným způsobem proti nim bojovat, je-li to třeba. Švejk není jen Haškovým veledílem, je to jakýsi koncentrovaný obraz vlastností českého národa, které v historii naší země opakovaně sehrály významnou roli. O to víc mě mrzí, když vidím, jak se i v českém prostředí humorná nadsázka, schopnost vypořádat se kritikou podanou tímto způsobem stává netolerovaným přežitkem.

Souvisí to patrně se stále levicovějším smýšlením světa, zejména toho evropského. Trefně situaci už dříve vystihl Elon Musk, který řekl, že „levice nemá smysl pro humor”, neboť to popírá samotnou podstatu její existence, její světonázor je podle něj „založen na lži”. „Podstatou komedie je odhalit pravdu. Skrytou pravdu, kterou lidé intuitivně nebo explicitně vnímají. A je tu ten okamžik odhalení, jádro často nepřiznané pravdy. V této nepřiznané pravdě je humor,” řekl americký miliardář a dodal: „Pokud lžete, už nemůžete být vtipní, protože není žádná pravda, kterou byste mohli odhalit,” dodal.

Tento stav vede k tomu, že se aspoň veřejně žertuje stále méně, neboť lidé, kteří humor z popsaných důvodů nechápou či spíš chápat nechtějí, autory jakýchkoli vtípků hystericky trestají. Zejména v jakémsi korporátním prostředí je to skoro zapovězená aktivita, už humorné reklamy jsou na vymření, skoro nikdo si nedovolí utahovat z čehokoli, třebaže flagrantně lživého. A korporátní komunikace? V té se lidé stále více drží pevně daných mantinelů, aby se to náhodou neobrátilo proti jejich autorům, kteří by tak mohli přijít o svůj dobře placený job. Výjimky se přesto najdou a o to víc je třeba jim zatleskat.

Zdá se, že v Itálii je nakonec svět ještě v pořádku, neboť tam na absurdní aktivitu vlády reagují vlastně jako Švejk. Je to prostě nesmysl, tak co budete dělat, vést o tom vážnou debatu? Řeč je o pokračující rozepři mezi současnou italskou vládou a koncernem Stellantis, který zatím vyvrcholil snahou sebrat koncernu dvě z jeho značek, té ale předcházelo omezování používání italské trikolóry a lokálních jmen, na nějž Stellantis prostřednictvím Fiatu též reagoval s nadsázkou. Nyní zašel skrze Alfu Romeo ještě trochu dál.

Ford totiž minulý týden představil nový model Capri. Ten jsme sice označili za naprosto zbytečné, nepřitažlivé a nic neřešící auto znesvěcující slavné jméno, ovšem dnes se podržme jen onoho jména. Asi jste ani moc nemuseli dávat pozor ve škole, abyste věděli, že Capri je italský ostrov, slavné letovisko nacházející se u jihozápadního pobřeží země. Pokud by italská vláda chtěla dodržet svůj dosavadní postup, kdy Alfu Romeo tepala za jméno Milano kvůli výrobě v Polsku a ne v Miláně, až ji firma přejmenovala na Junior, musel by i Ford dostat co proto. Však jméno „Capri” na americkém autě vyráběném v Kolíně nad Rýnem? „Neppure per sbaglio!”

Alfa Romeo tak na Twitteru zveřejnila příspěvek, který pochopí jen ti, kteří ví o výše popsaném. Uvádí: „Vážení američtí přátelé, tady je malá pomoc, kdybyste ji náhodou potřebovali...” s mapou a souřadnicemi malého města v Jihoafrické republice, které si říká Capri. To aby Američané mohli říci: „Hele, to není to vaše Capri, to je tohle Capri!” Není to úsměvné? Přesně to říkáme od začátku. Milano je také v Peru nebo v USA, skoro každé místo má X světových obdob a nikdo dosud neřešil, že se auta jmenují Santa Fe, Rio nebo Tucson. Italové to najednou řeší. Alfě tleskáme, snad i díky jejímu humoru domácí vláda pochopí, ostatně se levicově ani netváří.

Jméno nového Fordu Capri by se italské vládě teoreticky líbit nemělo, Alfa Romeo, která s ní není zadobře, tak nabízí úsměvnou pomoc. Foto: Ford

Dear American friends,

here’s a little help if you need it... pic.twitter.com/ey8rOcAmju — Alfa Romeo (@alfa_romeo) July 11, 2024

Zdroje: Alfa Romeo@Twitter, Fox News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.