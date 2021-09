Asi nejpříšernější napodobenina superauta se objevila v prodeji, stojí absurdní peníze před 5 hodinami | Mirek Mazal

Při pohledu na tento vůz se člověk může jen smát, tak nepovedená napodobenina jakéhokoli výjimečného vozu se jen tak nevidí. Vážně příšerné auto se přesto snaží najít si nového majitele, nikoli levně.

Mercedes s osmiválcovým motorem je jistě snem nejednoho z nás, ale nenarodili jsme se arabskému šejkovi, abychom mohli prstem ukazovat na podobné věci a prostě je chtít. Pokud vás to mrzí, jedno řešení se nabízí - auto, které nese znak Mercedesu i osmiválcový motor a nepůsobí dojmem, že by mohlo přijít jakkoli draho. Zdánlivě zajímavá cesta ale má dvě úskalí - to auto není skutečný Mercedes a nakonec ani není levný.

Jistý muž se přes Craigslist, jakousi americkou obdobu českého Bazoše, pokouší prodat výtvor pojmenovaný odvážně označovaný za napodobeninu (i „replika” je tu snad příliš honosným označením) Mercedesů C8, C9 a C11, závodních superaut z přelomu 80. a 90. let minulého století. Závoďáky postavené ve spolupráci Mercedesu a Sauberu jsou úctyhodné stroje svého druhu. Monstrum, které se prodává v USA, nevypadá na kvalitně odvedenou práci, v níž byste mohli s klidným svědomím vyrazit mezi lidi.

Už na první pohled je automobil vzhledově nesympatický, žádný ze zmíněných modelů vyloženě neevokuje. A svérázná je také použitá technika. Pohon zajišťuje za kabinou uložený motor Chevrolet 350 V8 s hliníkovým sáním a karburátorem Eldibroch. Přenos amerického výkonu zajišťuje převodovka Porsche se čtyřmi stupni a manuálním řazením.

Prodejce říká, že auto je překvapivě prostorné, lze jej používat v běžném provozu a nejeví známky přílišného opotřebení. Prý se auta nedotkla koroze, ovšem pohled na vybledlou zelenou příšeru přesto nenadchne. Vidět je i několik kontroverzních detailů, například strašidelné sací průduchy, průhledné otvory k motoru vyčnívajícího nad kapotou, nelícující dveře ve tvaru racčích křídel, palubní deska s volantem Porsche nebo nášlapy pedálů asi z „Vše za 39,-”.

Jak se nabízející k tomuto Frankensteinovu výtvoru dostal, nevíme, auto ale nevidíme v prodeji poprvé. Pokud jej koupil, pak celkem chápeme, že jej chce prodat, méně už ovšem chápeme sumu, kterou za to chce získat. Majitel chce 75 000 dolarů za to, aby si toto strašidlo někdo odvezl domů. 1,6 milionu korun? Za tohle? Snad je to jen vtip, je to naprosto absurdní suma.

I tento Mercedes C11 má evokovat jedna z nejpříšernějších replik aut, které jsme kdysi viděli v prodeji. Parodie na německou legendu, kterou můžete vidět na zdrojovém odkazu, opravdu neláká, za 1,6 milionu teprve ne. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Craigslist přes Motor1

