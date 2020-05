Aston Martin nechtěl dát Pierci Brosnanovi auto, ve kterém hrál Jamese Bonda před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to celkem obvyklý způsob reklamní spolupráce i na mnohem nižších úrovních, a tak by člověk čekal, že Pierce Brosnan dostal Aston Vanquish, které používal ve svém posledním snímku o agentovi 007, zcela automaticky. Bylo to trochu jinak.

V roce 1995 se v roli Jamese Bonda poprvé představil irský herec Pierce Brosnan. V roli agenta 007 měl nemalý úspěch a do značné míry to byl právě on, kdo vrátil slavnou filmovou sérii na výsluní. Jedna věc však fanouškům na povedeném snímku Zlaté oko vadila, Brosnan v něm místo tradičního Astonu Martin užíval BMW Z3. K mnichovské značce se následně vrátil i ve filmech Zítřek nikdy neumírá a Jeden svět nestačí, což již kritiku bondova vozového parku vyšponovalo na maximum. Se snímkem Dnes neumírej tak následoval návrat britské značky.

Brosnan nyní po letech přiznal, že byl Astonem Martin Vanquish doslova okouzlen. Svému agentovi tedy sdělil, že by jeden rád jakožto součást své gáže. V té chvíli to neměl být problém, ovšem den před tiskovou konferencí, kde měl být nový snímek představen, si automobilka měla vše rozmyslet. Z toho byl Brosnan pochopitelně rozladěný a dokonce měl vyhrožovat, že se na konferenci nedostaví a nebude se účastnit následného propagačního focení s vozem, při němž vznikly dnes velmi slavné snímky. To zafungovalo, a vůz tak nakonec dostal.

Z našeho úhlu pohledu se může zdát, že Brosnan byl velmi chamtivý. Přeci jen po třech filmech s agentem 007 a řadě předchozích úspěchů měl jistě vyděláno na to, aby si koupil celou flotilu vozů ikonické značky. Královsky zaplaceno navíc dostal i za svůj poslední bondovský snímek. Požadovat tedy třešinku ve chvíli, kdy se již na zlatém podnose nese celý dort, působí poněkud kontroverzně. Nicméně na druhou stranu, pokud Aston Martin herci vůz původně přislíbil, a poté si vše rozmyslel, pak bylo Brosnanovo rozladění oprávněné.

Stejně tak je třeba dodat, že představitel Bonda si tento vůz bezesporu zasloužil. Už jen proto, že součástí jeho práce bylo půlroční až roční marketingové turné po celém světě, kdy propagoval jak film, tak i samotný Aston Martin Vanquish. Při tom byl natolik úspěšný, že řada lidí zapomněla na to, kterak automobilka použila u vozu za několik milionů korun řadu komponentů z Fordu Mondeo za pár set tisíc korun. Pokud si tedy kdy kdo zasloužil exemplář zdarma, byl to právě Brosnan.

Herec se tedy nakonec vysněného vozu dočkal, a to dokonce v unikátní barvě a se specifickými doplňky, což jen dokládá, kterak si Aston Martin jeho práci nakonec ocenil. Ani tak ale nemá příběh Brosnanova Astonu dobrý konec - vůz vlastnil až do roku 2015, kdy jeho dům zachvátil oheň. Tomu podlehl i Vanquish, ze kterého zůstaly pouze nástupní lišty s věnováním.

Reklamní focení Pierce Brosnan nakonec absolvoval...



...stejně jako mnohé kaskadérské kousky ve filmu

Zdroj: Esquire UK@Youtube

Petr Prokopec