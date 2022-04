Auta z Ruska a Běloruska už na území Evropské unie nesmí, tedy až na asi 150 různých výjimek před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nevíme, jak přesně má toto opatření pomoci ukončit konflikt na Ukrajině, na každý pád je ale součástí posledního balíku sankcí. Pokud tedy na území EU uvidíte auto s ruskou nebo běloruskou registrační značkou, může tu být nelegálně, čistě teoreticky.

Vždy, když se objeví nějaký velký civilizační problém, najde se spousta rozumbradů, kteří zaručeně vědí, jak jej vyřešit. Na jednu stranu nic proti tomu, každý názor má svou hodnotu, na tu druhou se ale nechceme za každou cenu přidávat mezi ně. Přesto máme pocit, že v případě rusko-ukrajinského konfliktu se snaha jej řešit postupně rozchází s konstruktivností.

Samotné sankce uvalované na Rusko a jejich postupné zintenzivňování lze chápat jako použitelný prostředek k vytváření tlaku na změnu ruského postoje, teď už je ale snad každému jasné, že k žádnému rychlému řešení nepovede. K tomu jsou třeba jednání o co možná nejrychlejším ukončení celého konfliktu - nebo alespoň o příměří -, ta se ale neodehrávají. Představa, že si tuto záležitost Rusko a Ukrajina „vyřeší mezi sebou”, je podle nás naprosto lichá. Celá válka je primárně projevem nesouladu Ruska se západem a vyřešit se dá primárně jednáním západních mocností, jako jsou Německo, Francie, Velká Británie, USA...

Pokusy o taková jednání ale v poslední době vůbec neprobíhají, pomineme-li trochu naivní iniciativu Viktora Orbána, sankce se ovšem valí na Rusko dál. V takové situaci si nejsme jisti, jestli ještě jde o snahu ukončit válku, nebo o snahu Rusko trestat bez ohledu na to. A to druhé moc konstruktivně nezní. Sankce každopádně zachází dál a dál, dotýkají se věcí, které už s elementárním ekonomickým tlakem nemají mnoho společného.

Nejnověji počínaje včerejškem platí zákaz vjezdu aut registrovaných v Rusku nebo Bělorusku na území EU. Detaily nového omezení rozebírá ruská Federální celní služba (FTS), podle níž budou nová pravidla vymáhat hlavně země EU přímo sousedící s Ruskem na svých hranicích. Pokud byste ale získali pocit, že kdokoli se jakkoli nyní pohybuje po území EU autem registrovaným v Rusku, je automaticky „ilegál”, mýlili byste se, je to složitější.

Omezení neplatí pro nejrůznější motivace převozu lidí a nákladu. Především jde o věci, které EU potřebuje (přeprava čehokoli souvisejícího s energetikou, vzácné kovy, hnojiva apod.) či zboží, jehož omezení pohybu je humanitárně problematické (jídlo, léky, ovoce, zelenina). Též samotný převoz humanitárního materiálu je povolen bez omezení, po území EU se mohou pohybovat také lidé mířící z a nebo do Kaliningradské oblasti, kam se jen přes Rusko jaksi dostat nejde. A podobných výjimek existuje řada.

Je tak otázkou, co toto omezení vlastně řeší, nakonec třeba ruští turisté, kterých se dotýká, byli pro zbytek Evropy spíše zdrojem příjmů než problémů. Tak či onak omezení platí a můžeme jen doufat, že se k němu konstruktivnější snahy co nejdříve přidají, aby konflikt na Ukrajině měl co možná nejkratšího trvání.

Auta s Ruskou registrací - osobní i nákladní - od včera na území EU nesmějí. Pravidlo má ale spoustu výjimek a je otázkou, co vlastně řeší. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: FTS

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.