Auto roku 1988 si můžete i dnes koupit ve stavu nového vozu, naprosto výjimečný kus není ani drahý včera | Petr Miler

/ Foto: Fabrieksnieuw, publikováno se souhlasem

V Česku bylo tohle auto tak populární, že jste ho svého času mohli spatřit na každém rohu, dnes jej sotvakdy uvidíte v jakémkoli, natož pak podobném stavu. Je to stroj času svého druhu, na který vám stačí polovina ceny nicotné nové Fabie.

Co jste dělali v roce 1988? Spousta z vás zřejmě ještě ani neexistovala, já jsem měl tu čest být a v automobilovém smyslu sledoval převážně ulice plné škodovek typu 742. Když někdo přivezl nový Favorit nebo Ladu, byl to pomalu zázrak. A nové Fiaty nebo Fordy z Tuzexu byly tehdy jen pro vyvolené - soused musel na závěr své kariéry se svolením „strany” hrát v NHL, aby si mohl pořídit Ford Sierra. Na parkovišti plném aut zpoza železné opony zářil víc než tehdy pořád ještě blyštivá sedmička v listopadovém kalendáři.

Peugeot tou dobou pouštěl do prodeje model 405 a byla to velká sláva. Automobilka s ním uchvátila vítězství v anketě Auto roku a na rozdíl od mnoha jiných případů tím nalajnovala cestu k obchodními úspěchu, na který už vlastně nikdy pořádně nenavázala. Ještě model 406 šlo označit za úspěšný, 407 už ale byla spíše z nouze ctnost a pozdější 508 už se na silnicích pomalu ani nevidí. Bude ještě nějaký další? Skoro si o tom dovolíme pochybovat, současná 408 se sice jmenuje podobně, je to ale crossover.

Na čtyřistapětku tak mnozí vzpomínají se slzou oku, zejména v České republice 90. let to bylo jedno z velmi oblíbených ojetých aut, která se ve velkém tahala ze západních zemí. Plné bazary jich byly ještě dlouho poté, vidět dnes zachovalou 405 v prodeji je ale velkou raritou. Přesto je stále k mání jeden vůz, který se dneška dožil ve skoro muzejním stavu.

Jde o verzi 405 SR z roku 1991, tedy docela obyčejné provedení se 110koňovým benzinovým motorem 1,9 a manuální převodovkou. Co jej činí zcela neobyčejným, je jeho stav a historie. Jen dva majitelé po 33 let existence auto převážně garážovali, díky čemuž se vůz dneška dožil s nájezdem pouhých 62 tisíc km. A Nizozemci z Fabrieksnieuw jej dali „do pucu” takovým způsobem, že působí jako dodnes nové.

Podívejte se na cokoli a neuvidíte ani smítko špíny, ani trochu poškození. Lak i interiér vypadají perfektně, to samé technické části. Vše působí dojmem, že auto včera - nikoli v březnu 1991 - sjelo z výrobní linky. Jak už padlo, na tachometru je velmi skromných 62 tisíc km (tedy ani ne 2 tisíc km najeté za rok), skoro se ale nechce věřit, že je jich tak moc. Je to prostě skoro nové auto z roku 1991. Pozoruhodná věc, jaká se v prodeji nevidí.

Podobné kousky bývají drahé, i když jsou vlastně obyčejné, tento je k dispozici za velmi rozumné peníze. 6 950 euro, tedy asi 174 tisíc Kč, je na původní 405 pochopitelně dost, ale na tuhle 405? Je to relikvie, vzácnost, v podstatě už veterán, zánovní auto střední třídy s technikou, která by dávno neprošla sítem regulací. A přesto stojí míň než polovinu ceny nové Fabie se skoro ničím pod kapotou i v interiéru. Však si představte, že s tímto strojem vyrazíte zítra na Václavák. To abyste se skoro báli, jestli od vás někdo po chvíli nebude chtít koupit bony...

Je libo prakticky nové Auto roku 1988 v roce 2024? Není problém. A ani se moc „neprohnete”, cena 174 tisíc Kč představuje peníze, které si může dovolit vydat za auto kdekdo. Stačí chtít. Foto: Fabrieksnieuw, publikováno se souhlasem

Zdroj: Fabrieksnieuw@Autowereld

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.