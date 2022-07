Automobilka zkusila obhájit, proč její elektromobil produkuje víc emisí než spalovací auta, připomíná to politiky

Petr Prokopec

Je to vážně jako projevy politiků, kteří půl hodiny mluví a k věci nic neřeknou. Výrobce ani nerozporuje, že by auto bylo méně ohleduplné k přírodě, protože není. Podle něj je ale důležitější je, že ke značce vábí klienty, kteří nemají hluboko do kapsy.