Autor původní Lady Niva strhal její novou podobu, je prý jak nepovedený tuning před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

My jsme byli překvapeni tím, o kolik atraktivnějším dokázali Rusové jinak zastaralý vůz učinit, legenda sovětského designu Vitalij Pavlovič Semuškin to ale vidí úplně jinak.

Už několikrát jsme zmínili, že nás Lada příjemně překvapila tím, co dokázala provést s Nivou pro rok 2021, tedy svého času zamýšleným nástupcem originálu z roku 1979, který svět léta znal jako Chevrolet. Bylo by naivní si myslet, že pouhý facelift udělá z více jak 20 let starého vozu žhavou novinku, na poměry takto odvážných modernizací to ale podle nás dopadlo nad očekávání dobře. Staré auto v tom novém poznáte, cosi o Potěmkinově vesnici ale není to první, co vás při pohledu na něj napadne.

To je alespoň náš názor, který jen podtrhuje fakt, že vůz je nadále velmi levný, i když se k lepšímu změnil také technicky. Jiného názoru je ale člověk, kterého lze označit za otce obou iterací Nivy. Pracoval už na té původní s označením VAZ-2121 a dal tvář také té druhé, která si interně říká VAZ-2123. Jde o Vitalije Pavloviče Semuškina, jednoho z nejrespektovanějších automobilových designérů Sovětského svazu a později Ruska.

Toho v jeho 80 letech vyzpovídali kolegové z EAZ a slova chvály na adresu Nivy 2021 alias Nivy Travel se nedočkali. Možná jako profík, možná jako autor původního návrhu vidí v autě přesně to, co se podle nás podařilo jeho tvůrcům docela slušně zakamuflovat, tedy spojení nesourodých moderních a klasických prvků.

Podle Semuškina zejména přední část vozu nekoresponduje s pojetím zbytku, který se od původního pojetí VAZu-2123 nezměnil. Příď podle něj jako by si žila svým vlastním životem a vzhledem k následujícím partiím je příliš mohutná. Zadní světla a některé další prvky jako hranaté lemy blatníků pak prý nevypadají přirozeně a působí jako nepovedený tuning.

Není to vše, za auta prý zmizely některé primárně funkční záhyby, které měly pomoci těm, co používají Nivu v terénu - bránily prý usazování bahna či usnadňovaly omývání. Auto se mu tak ve výsledku pochopitelně nelíbí a říká, že nejde o úspěšnou modernizaci.

Názor si udělejte sami, ten Semuškinův ale není není možné brát na lehkou váhu. Je navíc třeba dodat, že jej neříká se záští - podle vlastních slov lituje toho, že musí kritizovat práci svých nástupců, nic jiného ale prý zkrátka udělat nemohl.

Lada Niva 2021 se od publika dočkala povětšinou chvály za její pojetí, auto originálu i úplně první Nivy z roku 1979 z ní ale nadšený není. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: rusautomobile@Youtube

Petr Miler