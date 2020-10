Bezpečnost jednoho z bestsellerů Hyundai se rok po uvedení na trh drasticky zhoršila dnes | Petr Prokopec

Když loni Hyundai NCAPu dodal tohle auto, prošlo crash testem s velmi dobrým, čtyřhvězdičkovým skóre. Nyní došlo na opakovaný test běžně zakoupeného vozu a výsledek je úplně jiný.

Hyundai na českém trhu nabízí řadu modelů, HB20 mezi nimi však chybí. Jde totiž o hatchback, který se prodává pouze v Brazílii, odtud také B v jeho názvu. Korejci s tímto modelem poprvé přišli již v roce 2012, loni pak první generaci nahradili druhou, která je jedním bestsellerů brazilského trhu i Hyundai jako takového. A automobilka s ním boduje i letos, koronaviru navzdory. Oproti konkurenčnímu Chevroletu Onix (-49,4 %) a Fordu Ka (-45,8 %) se totiž jeho prodeje propadly „pouze“ o 30,1 procenta, což výrazně zvýšilo jeho tržní podíl.

Je nicméně otázkou, zda se Korejci povezou na vlně úspěchu i nadále. HB20 je totiž aktuálně spojen se skandálem, který se týká jeho bezpečnosti. Ta měla být na základě testů organizace Latin NCAP prvotřídní, i proto si hatchback loni vysloužil čtyři hvězdičky za ochranu dospělých a tři hvězdičky za ochranu dětí. Vůz však ke zkouškám dodalo samo Hyundai ještě před uvedením na trh. Organizace proto letos přistoupila k přezkoušení, při němž použila exemplář, který byl anonymně zakoupen v běžné dealerské síti. A jeho výsledky jsou diametrálně odlišné.

Hyundai HB20 si totiž nově odváží pouze jedinou hvězdu za ochranu dospělých. To je dramatický rozdíl oproti loňsku, který Korejci zatím nebyli schopni nijak vysvětlit. V oficiálním prohlášení pouze uvádí, že v uplynulých měsících neproběhla žádná změna ve výrobním procesu. Výsledky testu proto hodlají řádně prošetřit, přičemž automobilku zajímají i samotné procedury, jaké Latin NCAP užívá.

Samotná organizace nicméně naznačuje cosi jiného. Generální tajemník Latin NCAP Alejandro Furas totiž uvádí, že testeři si během zkoušek povšimli trochu jiné odezvy během brzdění. A zároveň se jim zdálo, že vnitřní dveřní panely se při bočním nárazu chovají odlišně. Proč se tak stalo, ovšem nebylo upřesněno. Tedy oficiální cestou, kromě ní tu ovšem máme také neoficiální informace, které poodhalují poněkud nekalé praktiky automobilek na jihoamerických trzích, kde na bezpečnost není ze strany vládních úřadů kladen takový důraz.

Výrobci mají nejen do testů, ale dokonce i zkraje prodeje vyrábět vozy, které jsou vysoce bezpečné. Nicméně jakmile dojde k oficiálnímu crash testu a jeho ověření, je výrobní program citelně pozměněn. Užívána má být levnější ocel, kromě toho je upuštěno i od mnohých bezpečnostních prvků, jako jsou třeba lišty integrované do dveřích a navyšující tím jejich pevnost. Dělají to prý mnozí, Hyundai měli jen shodou náhod nachytat při činu.

Důvodem má být, že v Jižní Americe nejsou tak tvrdé regulace z hlediska bezpečnosti aut, a tak jsou výsledky crash testů více marketingovým argumentem než naplněním homologačních požadavků. Výrobci tedy neporušují zákon, jen staví své výrobky do lepšího světla. A protože auta, které získají vysoké hodnocení, takto i po nějaký čas prodávají, není to ani nelegální prodejní praktika. „Jen” pro další modelový rok začnou prodávat něco „trochu” jiného.

Zda jsou tyto zvěsti pravdivé či nikoliv, na to hlavu na špalek nedáme, nicméně výsledky testu HB20 je zcela jistě nerozporují. Však jak by nový model jinak mohl být po roce na trhu o tolik méně bezpečný, než býval? Tímto směrem evoluce běžně nepostupuje.

Opětovný crash test brazilského Hyundai HB20 měl výrazně jiný výsledek než ten loňský, namísto čtyřhvězdičkového verdiktu tu tak rázem máme pouze jednohvězdičkový. Má jít o následek pochybných praktiky a snah šetřit na úkor bezpečnosti. Foto: Latin NCAP

