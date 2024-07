BMW naštvalo lidi měsíčními platbami za výbavu, kterou si už koupili. 300 Kč za měsíc za asistent dálkových světel je zvěrstvo před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Chápeme motivaci automobilek, rozumíme i tomu, že to jako pozitivum teoreticky může být vnímáno i ze strany zákazníka, pakliže to bude správně podáno. Ale je to v tomto případě vůbec možné? BMW se opakovaně přesvědčuje o tom, že nikoli.

Nikdo nemá rád jednorázové obchody, naopak každý je rád za takové, ze kterých mu dokola něco kape. Oslovit zákazníka, přesvědčit jej a přimět ho utratit u vás peníze je zatraceně složité a člověka s obchodním duchem až bolí, když to všechno vede jen k jedné transakci, po které musíte začít nanovo. Pokud podnikáte tímto způsobem, i z velmi úspěšného byznysu se neúspěšný může stát hodně rychle - začínáte v podstatě každý den od nuly, budujete si „jen” pověst a pozici, pokud ale z jakéhokoli důvodu ztratíte sílu motivovat lidi k tomu, aby k vám pořád dokola chodili utrácet, během chvíle můžete skončit.

Proto má každý rád jakékoli formy předplatného, dává vám to nějakou jistotu, stabilnější zdroj příjmů i pro chvíle, kdy se vám až tak nedaří. Média, dnes i internetová, mají ráda předplatná doslova, posilovny mají raději „členství” než placení za jednorázové návštěvy a i taková Alza ale dnes nabízí „předplatné dopravy zdarma”, aby k ní něco teklo a nutila vás takové možnosti využívat. Automobilky nestojí stranou, jejich dlouhé záruky jsou kolikrát primárně o tom, aby vás přiměly jezdit do autorizovaných servisů (kterým pak nadiktují odběry vlastních olejů a samozřejmě jakýchkoli dílů) i sedm let po koupi auta. Jenže je to málo.

Prodej aut je pořád dominantně jednorázový byznys, což se automobilkám nelíbí. Už před léty tak začaly pracovat na vlastních programech pravidelných plateb, které byly zkraje docela racionální - platit měsíčně třeba za vzdálené startování auta nebo palubní internet dává smysl, neboť v provozem takových služeb výrobcům vznikají náklady, které z podstaty nemohou nést věčně na svých bedrech. A je na vás, jestli tento či podobný „online komfort” chcete.

Pak se to ale zvrhlo.

Inspirováni prvotními úspěchy těchto programů a dále motivováni snahami o minimalizaci výrobních nákladů (každý by přece chtěl vyrábět technicky jedno auto, které „dodělá na počítači”, no ne?) začali bez ohledu na vámi zvolenou konfiguraci vyrábět nové vozy v podstatě v jednom provedení. Jasně, třeba lak, čalounění sedadel nebo obložení palubky musí být z podstaty „fyzicky specifické”, motor nebo převodovka často též, ale dál? Že jste si neobjednali vyhřívaná sedadla? Tak si je nepustíte, topnou spirálu v nich ale máte. Že jste si neobjednali vyhřívaný volant? To samé. Nepřiplatili jste si za adaptivní podvozek? Nevadí, stejně ho máte, akorát nefunguje. Anebo asistent dálkových světel? I všechno pro jeho fungování v autě je, jen vám nejde spustit. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Nejde o sci-fi, ale stále více o realitu nových aut vzniklých v posledních letech. Experty jsou na to hlavně u BMW, jejichž motivace je jasná a na první pohled i pro-zákaznická: Jednak platí výše zmíněné, jednak je třeba říci, že když si někdo koupí nové BMW na Tenerife, vyhřívání čehokoli opravdu nepotřebuje, pokud ho ale pak převeze nebo prodá někomu z Pyrenejí, situace je jiná. Za normálních okolností by klepal kosu, ale takhle? Pár tahů prstem po mobilu a sedadlo hřeje, volant též, není to skvělé?

No není, protože to lidé takhle nevnímají. Automobilky (nejen BMW, ale to se na tomto poli chová nejvíc jako slon v porcelánu) dělají dvě chyby - jednak neumí věc podat tak, aby lidé neměli pocit, že podruhé platí za to, co si dávno koupili. A opravdu nevíme, jak tohle překonat, neboť ono to tak reálně je. Výrobci aut nejsou charitativní organizace a neprodávají své vozy se ztrátou doufajíc v budoucí příjem. Ani omylem. Nechají si zaplatit za vše, co vám dodají, přesto v autě máte věci, které nemůžete používat, protože jsou skryté za platební bránou. I kdyby ale automobilka skutečně smýšlela jinak, bude to vždy působit jako dvojí platba za jednu věc.

Ale budiž, to by možná ještě šlo nějak „vykomunikovat”, problémem je ještě něco jiného - že si za to nechají platit pravidelně. Obvykle bývají k dispozici i jednorázové úhrady, ale ty se automobilkám nelíbí, to jsou zase tam, kde byly - jednou prodají a konec. Ony ale chtějí inkasovat měsíc co měsíc, a tak znovu BMW přišlo nápadem účtovat si 300 Kč měsíčně za aktivaci asistentu dálkových světel. To je naprosté zvěrstvo.

Asistent dálkových, tedy jejich automatické přepínání podle toho, jestli proti vám někdo jede, není v moderních autech nic. Prostě nic. De iure musí mít dávno na palubě všechny systémy, které to dovolí, zbytek je jen software, který „za vás přepne páčku”. Že takovou funkci někdo vůbec prodává... No budiž, ale aby za ní chtěl tři stovky za měsíc? Za co? Že po mobilní sítí připluje instrukce, která přepne jeden parametr v nastavení systému z 0 na 1? Jako jednorázová úhrada možná, ale každý měsíc tři sta korun? Za co?

Tohle je drzost, BMW na to ale ještě udělalo reklamu. A nyní se to setkalo na internetu s obrovským opovržením, i třeba skrze připojený příspěvek u Instagramu. Tohle je prostě dráždění hada bosou nohou a zrovna BMW to ví, v minulosti úplně stejně narazilo s měsíčními platbami za vyhřívání sedadel a zrušilo je. Teď tohle? Podobnou absurditou je měsíční platba za vyhřívání volantu nebo adaptivní podvozek, to všechno a mnohé další dnes BMW nabízí.

Ačkoli tedy dobře rozumíme motivaci automobilek, takhle to podle nás nepůjde. Už dodatečné přikoupení čehokoli bude pro mnohé zákazníky hraniční praktikou, když to na palubě de facto mají. Ale platit za to jako za pronájem? Zvlášť u primitivních softwarových funkcí typu asistent dálkových světel? To hraničí s výpalným a velkému odporu veřejnosti se ani trochu nedivíme.

Praktiky BMW s měsíčními platbami za možnost používat výbavu dávno přítomnou na palubě auta dosahují nového dna. Grafika. BMW

Zdroje: BMW, thicwhip@Instagram

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.