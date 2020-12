Bohatí občané chtějí přejmenovat českou obec tak, aby ladila s jejich luxusními auty před 7 hodinami | Mylvestr Meloun

/ Foto: Tomáš Koláš, Autoforum.cz

Rok 2020 je plný překvapení, a tak na jeho závěr už málokoho zaskočí, že se skupinka privilegovaných občanů pokouší změnit jméno města tak, aby ladilo s jejich automobily.

Dnešním dnem končí rok, který se do novodobé historie tohoto světa zapíše jako snad nejbláznivější vůbec. Jinak relativně obvyklý sled událostí narušila hned v jeho prvních měsících rozmáhající se pandemie koronaviru, se kterou jsme se nevypořádali dodnes. Říkat mu divoký, bláznivý nebo dokonce šílený tak není nemístné - překotné změny ve fungování tisíce a jedné věci udělaly pomalu z každého dalšího týdne vzdálenou a nevyzpytatelnou budoucnost.

Co člověka v takové době překvapí? Už asi nic. Jen s lehce pozdvihnutým obočím tak hledíme na iniciativu části obyvatel Boršova nad Vltavou, kteří se se vší vážností rozhodli změnit jméno obce, o níž jsou první zmínky datovány již k roku 1261. Od té doby se relativně malebná jihočeská obec rozprostírá v meandrech Vltavy, s postupující urbanizací se ale Boršov stává stále více místem, kde nachází svůj domov bohatí podnikatelé z nedalekých Českých Budějovic. A ty zjevně kořeny tohoto místa moc nezajímají.

Boršov se stal specifický tím, že třebaže v něm bydlí 1 700 lidí, váže se k němu registrace největšího počtu automobilů značky Porsche na hlavu v celé České republice. Zámožní Boršované by tak jménem svého bydliště dali raději najevo něco jiného než dnes a ze své dnes domovské obce by chtěli udělat Poršov.

„Máme tu tolik Porsche, tak Poršov dává smysl,” říká k nápadu jeho iniciátor, českobudějovický zlatník František Cufenhauzen. „Jsou to skvělá auta a místní by měli být hrdí, když je pomůžou reprezentovat. A ona zase je,” dodává a přidává i jistou historickou motivaci. „Asi každý ví, že Ferdinand Porsche se narodil v českých Vratislavicích nad Nisou, málokdo ale tuší, že jeho jméno je ale zkomolenina. Jde o potomka Čecha, který se jmenoval Boreš, až Němci mu postupně začali říkat Poresch a nakonec Porsche. Naše město je tedy vlastně zasvěceno Porsche přirozeně, akorát si dnes říká špatně - Poršovem nad Vltavou jen srovnáme krok s vývojem.”

Rozhovor s ním vedeme o sychravém dnu v samém centru obce, když nás ve chvíli přeruší jeden ze starousedlíků. „Jděte s těma svýma vehilkama do háje, akorát tu děláte brajgl! Ještě omíláte tu kravinu s Borešem,” láteří z dáli. Cufenhauzen se ale nenechá vyvést z míry: „Je to jedno písmeno, jedno písmeno, pane. Snad nikdy v historii nestačilo tak málo, aby lidé povznesli svou obec na jinou úroveň. Ani značky na začátku nebudeme muset měnit, osobně to přelepím kus B páskou,” kontruje.

Je to vskutku bizarní idea, snad krom fiktivního M Town od BMW jsme neslyšeli o tom, že by někdo chtěl pojmenovat obec, ve které bydlí, podle auta, se kterým jezdí. Ale na sklonku roku 2020 je opravdu těžké nechat se něčím zaskočit. Nedivme se tedy, pokud ve všelidovém hlasování, které se má uskutečni v zatím neznámém termínu (protože koronavirus...) v roce 2021, rozhodnou občané Boršova změnu jména své obce na Poršov. A budou mít něco, co nikdo jiný ne.

Kdyby vám tento příběh přišel i na rok 2020 moc divoký, podívejte se na dnešní datum, je to pochopitelně žert. Svérázný rok za sebou ale máme tak či onak - o to více vám děkujeme za přízeň, kterou jste nám během něj zachovali, přejeme vám o poznání klidnější vstup do nového roku a u dalších článků se těšíme za pár hodin v novém roce. Ten právě končivší už jen zapijeme a snad na něj raději co nejrychleji zapomeneme.

Ještě jednou děkujeme, ať se vám v roce 2021 daří co možná nejlépe.

Redakce Autoforum.cz

Ze současných modelů Porsche jezdí v Boršově relativně více aut než kde jinde, nevyjímaje Prahu. Tak proč mu neříkat Poršov, že? Foto: Porsche

Mylvestr Meloun