Nejrychlejším autem světa se má dodatečně stát 40letý vůz, Britové chtějí vrátit čas

Lepší pozdě nežli později, řekli si Britové a nejrychlejší auto světa se rozhodli udělat z vozu, který nejspíše ani neznáte. Nejde jim ale o současný rekord, nýbrž o ten, který v roce 1980 nezískali.

Historie Astonu Martin je plná vzestupů a pádů. Tradiční britská značka měla k opakovaným bankrotům blíže než kdokoliv jiný, přičemž jeden takový ji hrozil v roce 1980. Tehdejší majitelé Alan Curtis a Peter Sprague totiž po několikaletém boji o přežití, který vyústil v modernizaci montážních linek i příchod nových modelů jako V8 Vantage, již neměli dostatek sil i ochoty dál válčit o přízeň zákazníků. Zvláště když Evropu v té chvíli zasáhla recese, kvůli níž musel Aston Martin propustit 20 procent zaměstnanců. Značku tak nakonec převzalo impérium Victora Gauntletta.

Právě v této době, kdy docházelo na lámání chleba, vznikl pozoruhodný vůz zvaný Bulldog. O jeho zrod se zasadili právě Curtis a Sprague, kteří designem pověřili Williama Townse. Ten dodal sportovnímu kupé pomalu stejné linie, jakými se později pyšnilo jeho další dílo, a sice sedan Lagonda. Cílem samozřejmě byla co nejlepší aerodynamika, i proto byl Bulldog pouze 1,1 metru vysoký a klínovitého tvaru. Navíc postrádal venkovní zpětná zrcátka, místo kterých již před čtyřiceti lety dorazila kamera přenášející obraz na televizi zasazenou do palubní desky.

Kromě zrcátek vůz na první pohled postrádal i čelní světla, neboť ta byla skrytá pod přední kapotou, která se při jejich aktivaci „propadala“. Není tedy divu, že se pyšnil působivým aerodynamickým koeficientem Cd 0,34 a minimální čelní plochou. Mimo to disponoval také velmi výkonným motorem, neboť za hlavy cestujících se nastěhoval 5,3litrový osmiválec. Pohonnou jednotku navíc dopovala dvě turbodmychadla Garrett, jenž zvedala výkon na 710 koní a točivý moment na 678 Nm.

Bláznivý koncept, říkáte si? Ne, Britové měli v úmyslu tohle auto sériově vyrábět, byť mělo jít nanejvýš o pár desítek aut. Smyslem bylo uzmout titul nejrychlejšího produkčního auta světa, který od roku 1969 drželo Lamborgihini Miura s hodnotou 288,6 km/h. Dnešním extrémům okolo 500 km/h tedy byli konstruktéři na hony vzdáleni, Bulldog ale měl být pomyslným obrovským krokem vpřed. Již v roce 1979 se první vývojový exemplář při testech rozjel na 307 km/h, což by na rekord bohatě stačilo. Automobilka navíc měla spočítáno, že teoreticky by se vůz mohl dostat s maximálkou až na 381 km/h, to by byl v té době výkon jako z jiné planety.

Jak jsme ale již zmínili, plány na pokoření rekordu v roce 1980 zhatily problémy automobilky a její následný prodej. Nový majitel myšlenku sériové výroby opustil jako ekonomicky nesmyslnou a bez ní nemělo smysl se dál snažit. I jediný vyrobený Bulldog sice mohl o rekord usilovat, sériově vyráběné auto by to ale už nebylo. Vůz by tedy v roce 1984 prodán na Střední východ, odkud se dostal do Ameriky. Poté vystřídal pár dalších majitelů, než se znovu navrátil do Arábie a nakonec i do své původní domoviny.

Loni nicméně vůz odkoupil nový majitel, který se ve spolupráci s Astonem Martin rozhodl, že tak trochu vrátí čas a nejrychlejší auto světa roku 1980 udělá z Bulldogu dodatečně. Pochopitelně, historické tabulky se přepisovat nebudou, sériové auto to pořád není, přesto jde o zajímavý počin. Než k němu ale dojde, musí vůz projít rozsáhlou renovací. Tu bude mít pod palcem syn někdejšího majitele Astonu Richard Gauntlett, zatímco samotné práce se zhostí společnost Classic Motor Cars z Bridgenorth. Ta by s opravami i možnými úpravami měla být hotová na konci letošního roku.

Následně by za volant měl usednout Darren Turner, který pro Aston Martin závodil posledních patnáct let v Le Mans. Ten přitom již uvedl, že když se o renovaci doslechl, rozhodně chtěl být součástí celého procesu. Když byl tedy osloven s tím, zda by se chopil řízení, okamžitě souhlasil. Jsme tedy opravdu zvědavi, jakého tempa s více než čtyřicetiletým vozem dosáhne - snad druhý pokus opět nezhatí ekonomická recese, která by hlavní aktéry opět přiměla řešit poněkud důležitější věci.

Aston Martin Bulldog se po více než čtyřiceti letech od svého vzniku může dočkat pocty, na kterou v roce 1980 nedosáhl. Měl by se tedy rozjet na certifikovanou maximálku překonávající tehdejšího krále, Lamborghini Miura. Foto: Aston Martin

