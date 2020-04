Britové koupili ojetou Škodu Fabia za 38 tisíc a zkusili, s jakou umí jezdit spotřebou před 2 hodinami | Petr Prokopec

Říká se, že dieselová auta bývala úspornější, než jsou dnes, neboť nemusela být napěchována anti-emisními systémy od podlahy po střechu. Test spotřeby ojeté Fabie II 1,4 TDI tomu neodporuje.

Ojetá auta si lidé kupují z mnoha důvodů, nejčastěji však s ohledem na jejich cenu, která je výrazně nižší než u zcela nových vozů. Na druhou stranu, stejně jako u nich se hledí na spolehlivost a spotřebu. Zvláště na to druhé bere trh ohled, proto jsou v bazarech tak často vyhledávány starší diesely, i když na trh nových vozů ztrácí své pozice.

Může se to vyplatit, jak dokazují kolegové z Car Throttlu v čele s Alexem Kerstenem, který dle svého názoru našel ideál pro šetřílky. Tím míní Škoda Fabia druhé generace, která ve verzi Greelnline dostala pod kapotu 1,4litrový tříválcový turbodiesel naladěný na 80 koní a 195 Nm točivého momentu. Na motor navazuje pětistupňový manuál a pohon předních kol. O „trhače asfaltu“ se tedy rozhodně nejedná.

Dechberoucí jízdní dynamika nicméně nebyla zadáním, tím se, jak jsme již zmínili, stala spotřeba. Oficiálně data u této Fabie uvádí spotřebu 4,6 l/100 km. Je však třeba připomenout, že tento údaj byl vypočítán ještě na základě cyklu NEDC. To znamená, že s reálným světem nemá moc společného. Očekávat bychom tedy spíše vyšší číslo, i s ohledem na skutečnost, že motor je minimálně 10 let v provozu.

Jak se však ukazuje, výsledek nakonec předčil veškerá očekávání včetně těch Alexových. Britský novinář se totiž se svými kolegy vsadil, že za volantem dosáhne reálné spotřeby 70 mpg (cca 4,04 l/100 km). Vůz natankoval na maximum a následně vyrazil do ulic. Během jízdy pak vychvaloval hlavně prostorný interiér, který je mimo jiné vybaven i klimatizací, zároveň však neopomněl zmínit i poměrně hlučnou jednotku, kterou motor 1,4 TDI rozhodně byl.

Jakkoliv se vám však prakticky celou dobu bude zdát, že motor máte namontovaný pomalu u ucha, do kterého ovšem nepěje libozvučné árie, při pohledu na skutečnou spotřebu vás stížnosti velmi rychle přejdou. Fabia měřený úsek zvládla zajet při průměru 82,47 mpg, což odpovídá pouhým 3,43 litrům nafty na 100 kilometrů. I více než dekádu po svém vzniku tak umí být o litr úspornější, než uváděla a uvádí tovární data.

Je samozřejmě třeba dodat, že dosažený výsledek je závislý na stylu jízdy, stejně jako na zatížení vozu. Pokud by tedy ve voze neseděl pouze Alex, ale ještě čtyři další lidé, kteří by navíc zavazadelník napěchovali až po strop, výsledek by byl horší. Navíc by vůz nejspíše byl označen za brzdu provozu, která navíc špatnou dynamiku neodměňuje ani nízkou žíznivostí. Při lehké zátěži ale silnicím kraluje způsobem, kterému se modernější diesely kvůli filtrům pevných částic a dalším antiemisním opatřením nedokážu vyrovnat.

Snad nejlepší na celé záležitosti pak je, že Fabia byla pořízena za pouhých 1 200 liber (cca 38 tisíc Kč). Vlastně tak neexistuje pomalu jediný důvod k jejímu odmítnutí, neboť po levném pořízení je možné počítat s levným provozem. Otázkou je pak samozřejmě údržba, tu zde ale nyní neřešíme. Byť se dá předpokládat, že v tomto ohledu již automatické spojování staršího vozu s nižší spolehlivostí nikým vyvráceno nebude.

Výroba Škody Fabia 1,4 TDI skončila v roce 2010. Přesto i dnes dokáže oslnit reálnou spotřebou, která umí být i výrazně nižší, než bylo kdysi naměřeno v laboratořích

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec