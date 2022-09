Britové vzpomínají na dobový test nové Škody Felicia. Bylo to poslední opravdu české auto i zlomový model před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Kolegové dokonce svou recenzi zařadili mezi nejvýznamnější testy, které kdy publikovali, což je v případě nejstaršího automobilového média planety docela čest. A jejich pohled na tehdejší českou novinku byl docela pozitivní.

Fandové škodovky se budou přít, jaké auto bylo opravdu zlomovým modelem v novodobé historii české značky. Někteří budou tvrdit, že jde o Favorit, který měl sice zejména v prvních letech výroby spoustu slabin, českou značku ale jednoznačně vrátil na automobilovou mapu světa. Byl to nejlepší a nejmoderněji pojatý automobil zemí tehdejšího východního bloku, bez nějž by koncern VW nejspíš Škodu nikdy nekoupil.

Lidé, kteří ty časy pamatují z vyšších pozic, jsou dnes všichni v důchodu, sám jsem ale zažil, jak mi jeden z nich ještě za aktivní kariéry vyprávěl, že slabost Volkswagenu pro Škodu vznikla podobně jako náklonnost Arnolda Schwarzeneggera k Johnu McTiernanovi, režisérovi filmového trháku Predátor. Schwarzenegger byl hvězda, McTiernan neznamenal nic, udělal do té doby v podstatě jediný film pojmenovaný Nomads. Dát takovému člověku režii potenciálního superhitu chtělo odvahu, Schwarzeneggerova úvaha ale byla jednoduchá - když dokázal v Nomads navodit takovou atmosféru s minimálním rozpočtem, co až mu dáme peníze? Nepletl se, Predátor je dodnes pecka, u které si okusujete prsty na rukou, i když film vidíte popáté.

Volkswagen uvažoval stejně - když Češi dokázali z vody uvařit takové auto jako Favorit, co až jim dáme peníze, techniku a zázemí celého koncernu? A ani oni se nepletli. Důkazem toho nakonec budiž druhé auto, které je často považováno za přelomové pro Škodu, tedy první Octavia. Ta již vznikla na základech moderní techniky německého molochu a stala se sama o sobě ikonou svého druhu zejména díky tomu, co škodovka dokázala na těchto základech vytvořit.

Trochu se pak zapomíná na vůz, který přišel mezi nimi, tedy Felicii. Právě tu ale Britové z magazínu Autocar považovali a stále považují za též zlomovou, neboť pro českou značku znamenala zásadní posun v případě kvality a image. A nemíníme jim oponovat - i když pod taktovkou VW byl citelně vylepšen už Favorit, teprve Felicia z jeho základů udělala auto na úrovni. Pořád se nemohla rovnat nejvyspělejší západní konkurenci, ale na to, že šlo pořád o skoro ryze české auto („platforma” - tehdy se tomu tak neříkalo, hlavní motory i převodovky...), byla velmi přesvědčivá. Navíc dokázala prodat svou neobvyklost - byl to relativně jednoduchý model, který v malé karoserii skýtal velký prostor. A především šlo o auto, které bylo ve srovnání s konkurencí velmi levné.

„Se základy v kritizovaném Favoritu dostala Felicia zcela nový interiér, upravený podvozek pro zabudování motorů Volkswagenů a tolik potřebný posun v kvalitě provedení. Je také o 40 mm delší a o 15 mm širší,” psali v roce 1994 Britové. Tehdy testovali jedno z prvních aut ve verzi 1,3 GLXi, tedy 50kilowattovou verzi klasické české jedna-trojky, kterou v prakticky stejném provedení používaly poslední Favority. Z převodovky Britové úplně nadšení nebyli, stejně jako z hlučnosti motoru nad 5 000 ot./min, ale „naléhavá reakce na plyn umožňovala slušný pohyb ve městě” a „brzká dodávka točivého momentu omezovala potřebu dosahovat až tak vysokých otáček”.

Felicia nevážila ani tunu, takže i relativně jednoduchý podvozek stačil k vyzpytatelný jízdním vlastnostem, problémem nebyly ni úzké pneumatiky. „Škoda se na zakroucených silničkách nevyrovnala francouzským hot hatchům, a to hlavně kvůli bezcitnému, nekonzistentně reagujícímu řízení. Jízdní vlastnosti byly ale dobré, jen hodně ostré nerovnosti narušovaly stabilitu podvozku. Ergonomie interiéru, pohodlí a materiály zapůsobily, stejně jako moderní design palubní desky. Prostor v kabině byl také dobrý,” vzpomíná dnes Autocar.

Pro Felicii prý tehdy hovořily nízká cena, decentní jízdní projev, prostor v kabině a jízdní komfort. Proti pak hlučný motor, zkraje výroby žádný airbag a těžké řízení. Škoda Felicia tak skutečně udělala dobrý dojem, zvláště při ceně tedy vrcholné verze jen 7 699 liber (dnešním kursem 212 tisíc Kč) - vyřešila největší problémy Favoritu a dovolila Škodě budovat novou image pod křídly německého molochu.

Dalších 28 let škodovky je převážně úspěšným příběhem, který vyvrcholil prodeji až více než 1,2 milionu aut za rok po celém světě. Tyhle časy jsou ale pryč a co bude dál, je otázkou - světové prodeje české značky se letos smrskly na 360 600 aut za celý první půlrok a tlak na prodej v zásadě nežádaných, ale „ideologicky správných” modelů může poslat odbyt ještě níž. Snad se někdo včas chytí za nos třeba i po vzpomínce na to, z čeho Škoda v 90. letech vzešla.

Škoda Felicia (na obrázcích záběry původního provedení zvnějšku a faceliftované verze zevnitř) byla podle Autocaru pro českou značku zlomovým autem. V dobovém testu magazínu si vedla velmi slušně, zvlášť pak vzhledem ke své ceně. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

Petr Miler

