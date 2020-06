Britský autoprůmysl je v troskách, tři hvězdné značky propouští, další neotevře měsíce před 9 hodinami | Petr Prokopec

Automobilismus má ve Velké Británii velmi silné kořeny, pod tlakem Brexitu a následků opatření proti šíření koronaviru ale neví kudy kam. Ani prestižní značky neudrží výrobu, Jaguar a Land Rover pak neotevřou továrnu, ani když mohou.

Na sklonku minulého týdne britská automobilka Bentley uvedla, že vyrobila již dvacetitisící exemplář svého prvního a dosud jediného SUV Bentayga. Pokud si přitom uvědomíme, že na trh tento model vtrhl v roce 2016, pak to znamená, že každým dnem bylo prodáno necelých 14 exemplářů. Při ceně startující na více než 4 milionech korun a spoustě exemplářů prodaných za více než 10 milionů jde o fenomenální úspěch výrobce, který ještě před pouhými dvaceti lety v podstatě jen paběrkoval. V roce 2000 totiž Bentley celosvětově prodalo jen 1 364 aut, tedy necelé čtyři kusy denně, přičemž se jednalo o celkovou produkci a nikoliv jeden model.

I díky tomuto úspěchu se může zdát, že Brity koronavirus nesloží, opak je ale pravdou. Prakticky ve stejný den, kdy se Bentley pochlubilo výše zmíněným milníkem, vyšlo rovněž najevo, že automobilka hodlá propustit nejméně tisíc lidí, cca čtvrtinu svého aktuálního stavu. Stojí za tím samozřejmě sedmitýdenní uzavření továrny v Crewe, stejně jako globální propad prodejů. Ten je asi nejvýraznější ve Velké Británii, kde trh s novými vozy poklesl v dubnu o 97 a v květnu o 89 procent.

Zajímavé je, jakým způsobem se automobilka rozhodla se zaměstnanci rozloučit. V prvé fázi totiž přijde ke slovu dobrovolnost. Pokud se tedy někteří lidé rozhodnou opustit Bentley z vlastní vůle, mohou v závislosti na svém věku, odpracované době a výši předchozích výdělků počítat s opravdu tučným odstupným. Otázkou však je, kdo na tuto vějičku skočí, neboť Británie na tom aktuálně není ekonomicky zrovna dobře a ve velkém propouští všechny tamní značky.

Mimo to se můžeme ptát, zda bude první kolo vyhazovů rovněž tím posledním. Kupříkladu Jaguar již oznámil, že ponechá klíčovou továrnu v Castle Bromwich uzavřenou až do 10. srpna nebo možná ještě déle. Nikoliv však proto, že by podnik byl zamořen koronavirem a musela by být dezinfikována i každá dlaždice, a to navíc ještě zevnitř. Důvodem je právě globální pokles poptávky. Znamená to nicméně, že bez práce bude po několik dalších měsíců více než dva tisíce lidí.

Aby toho nebylo málo, můžeme zmínit, že dalších 1 200 lidí propustí McLaren a dalších 500 pak Aston Martin. V případě první zmíněné jde takřka o třetinu všech zaměstnanců, u druhé pak o pětinu. Britské pracovní úřady tedy skutečně budou praskat ve švech, což znamená, že u Bentley asi nakonec namísto dobrovolných odchodů přijdou ke slovu vynucené padáky. Vše pak samozřejmě ovlivní další vývoj, ovšem s návratem do normálu nelze v brzké době v Británii počítat.

