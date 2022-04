Bývalý novinář jmenoval nejlepší auto pro každý den. Stačí na něj drobnost, asi 80 milionů korun před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Když se někdo snaží pojmenovat nejlepší auto pro každodenní ježdění, obvykle skončí u něčeho jako Volkswagen Golf. Ne tak Harry Metcalfe, ten říká, že ideálem je jedno z nejdražších Bugatti, mimo jiné i proto, že je kratší než Škoda Octavia.

Pokud jste někdy řídili ve Velké Británii, nejspíše vám v hlavě ulpěl zážitek, který z ní hned tak nevyženete. Stojí za tím jednak volant na opačné straně, rozdíl mezi levostranným a pravostranným řízením ale nakonec není zase tak dramatický, jak se může zdát. Velmi specifická je hlavně tamní infrastruktura. Jakmile opustíte dálnice a zamíříte na okresky, poměrně snadno vás mohou přepadnout klaustrofobické pocity. Okraje silnice se totiž zdají být blíže než na českém venkově, navíc jsou velmi často lemovány kamennými zídkami statků, farem i zámků a hradů.

V tomto kontextu si velmi dobře pamatuji na jednu z prezentací Land Roveru, která probíhala právě na užších britských okreskách. A já se za volantem pomalu klepal, neboť čtvrtá generace Range Roveru je opravdu mohutným vozem. Nemá přitom pouze pět metrů na délku, ale rovněž i takřka dva metry na šířku. Tedy v případě, že počítáme pouze s karoserií. Jakmile nicméně napnete metr od kraje jednoho zrcátka k druhému, rázem zjistíte, že šířka je ve finále 2,2metrová.

Nebyl to tedy ani tak volant vpravo, jakožto spíše rozměry nekorespondující s úzkou okreskou, kvůli nimž jsem rozhodně neměl pocit, že by Range Rover mohl být vozem pro každý den. O to překvapivější jsou slova Harryho Metcalfa, bývalého šéfredaktora a zakladatele magazínu Evo, který za auto vhodné pro každodenní užívání považuje Bugatti Chiron Pur Sport. Tedy hypersport z Molsheimu s cenou začínající za hranicí 80 milionů Kč, u kterého každého musí děsit - krom cenovky - už 1 500 koní roztáčejících všechna kola.

Jakmile nicméně zvážíme některá data, pak vlastně Harryho hodnocení dává smysl. Na délku Chiron měří jen 4,5 metru, je tak nejen kratší než Range Rover, ale zaostává dokonce i za Škodou Octavia. Tu sice překonává dvoumetrovou šířkou, ovšem na zmiňované SUV se taktéž „nechytá“. Byť tedy v motorovém prostoru odvádí svou práci daleko větší stádo, minimálně v rámci rozměrů je Bugatti méně hrozivým vozem než onen Range Rover.

Harry mimo to poukázal i na čelní světlomety, které jsou dle jeho názoru těmi nejlepšími, s jakými se u osobních aut kdy potkal. Vozovku totiž dokážou i v noci rozjasnit jako za bílého dne. V rámci samotného provozu pak Chiron připomene spíše Audi R8, které je všeobecně považované za nejpoužitelnější sporťák historie, než závodní speciál vyžadující reakce profesionálních pilotů. Jen je třeba počítat s tím, že touha dát 1 500 koním pořádně napít je neutuchající.

Bývalý novinář a stávající youtuber si zároveň i cení toho, že výfuk verze Pur Sport není záměrně příliš hlučný. Místo toho jej Bugatti naladilo na takovou notu, aby si majitelé mohli užívat jak na okruhu, tak i každý den na okreskách. Není tedy divu, že Harrymu zdobí tvář opravdu široký úsměv. Jakkoli to neznamená, že zde není prostor ke kritice - analogový otáčkoměr a head-up displej by vozu dle jeho názoru slušely.

I tak jde nicméně o mistrovské dílo, které si veškerý obdiv plně zaslouží. Jeho majitelé pak mohou počítat s opravdu špičkovou péčí o zákazníky. Přesvědčit se o tom mohl i Francois Perrodo, kterému tento Chiron patří. Nedávno se totiž na jeho palubce objevila kontrola vybízející k prohlídce šestnáctiválcového motoru. Ten pak Bugatti prověřilo po pouhém telefonátu, online, a to během dvaceti minut v sobotu večer.

Z daného přístupu by se mohla poučit hlavně Tesla, jakkoli s něčím takovým příliš nepočítáme, ostatně vedle Bugatti je skoro každé auto masovka. Můžeme tak jen dodat, že díky zápůjčce od soukromého majitele si Harry mohl užívat Chiron Pur Sport po nějakých deset dní a nebyl vázán žádnými pravidly. Otevřený je pak ostatně i sám Perrodo, který si nedávno na sociálních sítích pořádně vyčinil, neboť vyřadil z provozu svůj McLaren F1, když do něj omylem natankovat naftu.

Bugatti Chiron Pur Sport je dle tvrzení Harryho Metcalfa skvělým vhodným pro každodenní provoz. Rádi věříme, jen marně přemýšlíme, kde na něj vzít... Foto: Bugatti

Zdroj: Harry's garage@YouTube

Petr Prokopec

