Bývalý závodník prodává neskutečnou sbírku 28 vzácných Ferrari, jeho riskantní sazka vyšla před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys

Je fascinující, že tohle všechno dal dohromady jediný člověk a je podobně fascinující, že to nyní všechno najednou prodává. Majiteli těchto aut přitom nebyl pár let, ale celé dekády, byla to pro něj od začátku především investice.

Jméno francouzského závodníka Marcela Petitjeana je dnes dobře známé jen v určitých kruzích. Na okruzích se totiž pohyboval v 60. letech minulého století a na začátku sedmdesátek, přičemž sice dokázal získat několik pódií a porazit i proslulejší kolegy. Ovšem jako mistr volantu se do historie nikdy nezapsal. Místo toho si jej v budoucnu budeme pamatovat jako možná prvního velkého investičního sběratele. Poté, co závodní rukavice pověsil na hřebík, se totiž Petitjean rozhodl, že veškeré výdělky nevloží do fondů, nýbrž do rozsáhlé sbírky aut.

Zatímco v 70. letech bylo dané rozhodnutí bráno jako bláznivé, dnes je Petitjean vzorem celé řady sběratelů. Mimo jiné totiž proslul tím, že vozy nikdy nekupoval za vyšší ceny, než byla třetina jejich skutečné hodnoty. I přesto se mu nicméně povedlo shromáždit kolekci nebývalých rozměrů. Francouz přitom původně předpokládal, že ji bude moci ukázat světu ve vlastním muzeu, tyto plány však nakonec ztroskotaly. V roce 2020 se proto Petitjean rozhodl část sbírky prodat. Do světa tak poslal 97 aut včetně osmi Lamborghini.

Letos se chystá další kolo rozprodeje, přičemž půjde již o trochu menší část kolekce. Nicméně aukční síň RM Sotheby's, který o ní informuje ve své tiskové zprávě, předpokládá, že výtěžek bude ještě daleko vyšší než v tom prvním. Petitjean totiž prodává 28 vozů Ferrari, ke kterým navíc ještě přihazuje výstavní exemplář monopostu Formule 1 a dětský elektromobil. Všechny klenoty jsou přitom nabízeny bez rezervní ceny, teoreticky byste je tak mohli koupit i za korunu. To se však nestane, místo toho má aukce vynést minimálně 9,5 milionu Eur (cca 233 mil. Kč).

Zlatým hřebem nabízené sbírky je Ferrari 288 GTO z roku 1985, které je jedním z pouhých 272 vyrobených. Petitjean jej koupil od původního majitele, závodníka Beppa Mayera, přičemž do světa jej posílá spolu s originální sadou nářadí a uživatelskou příručkou. Vůz nemá najeto ani 10 tisíc kilometrů a je pochopitelně ve špičkovém stavu, načež by se měl prodat až za 2,6 milionu Eur (63,76 mil. Kč). K této sumě ale musí nový majitel přihodit i sumu na renovaci, neboť kupé příliš dlouho stálo.

„Zahálka“ je pak ostatně vlastní celé kolekci, neboť Petitjean používal jen některé vozy, a to ještě pouze v dřívějších dekádách. Po příchodu milénia ovšem docházelo už jen na pravidelnou údržbu. Té se dočkalo i Ferrari 275 GTB/4, které je druhým nejvzácnějším kouskem v nabízené sbírce. Jde totiž o vůbec první vyrobený exemplář poté, co automobilka přepřáhla na čtveřici hřídelí, jak dokládá i číslo v názvu. Petitjean jej vlastní dlouhých 52 let a měl by jej prodat až za 2,25 mil. Eur (55,18 mil. Kč).

Dále lze jmenovitě zmínit ještě Ferrari 250 GT Cabriolet z roku 1959 a 250 GT/L Berlinetta z roku 1964. Každé z těchto aut by se mohlo prodat za 1,1 mil. Eur (27 mil. Kč), přičemž první zmíněné Petitjean užíval k projížďkám po Francouzské riviéře. V roce 2015 pak došlo na kompletní renovaci motoru, v případě druhého dvanáctiválcového exempláře ovšem na zprovoznění ještě musí dojít. Sběratel jej totiž pořídil v roce 1986, kdy jej uložil do svých garáží, aniž by se s ním kdy svezl.

Dále pak už jen telegraficky zmíníme třeba dva kusy modelu Mondial, jenž by měly být nejdostupnějšími Ferrari v kolekci. V té nechybí ani slavná Testarossa, několik exemplářů 308 či již zmiňovaný monopost F310, který je ovšem pouze výstavní replikou. Vybrat si tedy bude moci každý, jakkoliv bude škoda, že se taková kolekce nejspíše rozuteče do všech koutů světa.

Kromě osmadvaceti Ferrari prodává Marcel Petitjean také repliku monopostu F1 a dětský elektromobil vyrobený v duchu legend italské značky. Celá kolekce by měla vynést zhruba čtvrt miliardy korun. Foto: RM Sotheby's

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.