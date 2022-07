Ceny „komunistických” škodovek jsou stále absurdnější, lidé chtějí desítky tisíc korun i za auta jako toto včera | Petr Miler

Kdysi byly terčem vtipů a našli se tací, kteří by je nechtěli ani zadarmo. Dnes jde o stále více ceněné vozy, nabídky podobné této ale připomínají pokusy prodat panelákové byty za 200 tisíc korun za metr čtverečný.

Pokud je vám alespoň 30 let, váš život zřejmě nemohly minout. Za komunismu šlo o jedny z mála automobilů, které šlo vůbec koupit, po sametové revoluci byly ještě dlouho dominantními typy na českých silnicích. A pokud jste přišli k řidičáku někdy v 90. letech, šlo tak s 50% pravděpodobností o váš první vůz. I já jsem v jednom takovém jako řidič začínal.

Mluvíme o škodovkách typu 742, kterým málokdo řekne jinak než „stodvacítky”, i když šlo o řadu typů. Až moc obyčejná verze 105 a až moc nedostupné varianty 125, 130, 135 a 136 (natož pak Garde a Rapid) nedospěly takového rozšíření, jako střední cesta v podobě varianty 120 s motorem o objemu 1,2 litru o výkonu 36,7 kW (sic), tedy 50 koních. Možná opakujeme dobře známé, ale pro jistotu - pokud jste mladší, zahlédnout tato auta na silnici jste pořádně ani nemuseli.

Tak jako kdysi československé české resp. české silnice ovládla, z nich totiž také rychle zmizela. I když šlo na poměry zastaralých automobilů východního bloku o relativně solidní stroje, najíždět s nimi stovky tisíc km jako dnes bylo obvykle nemožné. Technika ještě vydržet mohla, resp. bylo možné ji udržet fit relativně snadnými opravami, koroze karoserie ale byla neúprosná. A z naprosté většiny těchto automobilů tak dnes zbylo jediné: nic.

Takže sbohem a šáteček? Svým způsobem ano, ale ne v každém ohledu. Tyto vozy lemovaly životní osudy milionů lidí nejen z „východu” a jako takové si s ubývajícím množství přežívajících kusů navyšují svou hodnotu. A tak zatímco v 90. letech jste si za velmi nízké desetitisíce Kč mohli koupit „stodvácu” ve skoro dokonalém stavu z dědečkovy stodoly a za 50 tisíc sotva jetý Rapid z konce výroby (a stejně se vám mnozí lidé divili, proč to děláte), dnes si za tyto peníze koupíte... třeba vůz na fotkách níže.

Nechci nutně vzpomínat na doby, kdy jsem byl mladý, jednou jsem se ale byl podívat na inzerovaný Rapid 136 v Jemnici na Vysočině - ano, v té Jemnici, kde se vyrábí čaje. Třeba si na to ještě vzpomene nabízející, který se k vozu (neberte mě za slovo, je to dávno) dostal tuším přes někoho z rodiny a měl pod palcem naprosto dokonalý červený stroj. Chtěl za něj 50 tisíc korun, což mi přišlo moc. Dodnes lituji, že jsem mu je nedal, jeho auto bylo jedním slovem perfektní, takové Rapidy už se nevídaly tehdy, natož pak kdykoli později.

Dnes zběžným pohledem do inzerce zjistíte, že za 200 tisíc skoro není co koupit a jakkoli zachovalé exempláře stojí více. Fakt, že za podobné peníze jako svého času onen Rapid 136, v přepočtu 40 tisíc korun, dostanete dnes auto vyobrazené níže, je ovšem tragikomické. Panovala tehdy jiná doba, ale ne zase o tolik jiná, už bylo dávno po revoluci a rohlík nestál 40 haléřů více jak dekádu.

Dnes je zase o dekády víc, tohle konkrétní auto je ale dvěma slovy na kaši, majitel jej vytlačil ze zjevně vlhkého místa, kde na něm zrezlo i to, co pomalu ani zreznout nemohlo, Kdyby to ale aspoň byl originální vůz ve zrezlém stavu, má nějakou hodnotu, tento kousek ale zjevně po nějaký čas sloužil jako zdroj náhradních dílů, leccos z něj ubylo a leccos do něj také přibylo. Co skrývá igelit na místě karburátoru, je otázkou, barel čehosi v motorovém prostoru spolu se snad mlhovým světlem z jiného vozu též marně hledá svůj význam. Z karoserie padají pláty rezavých plechů, že postupně vyplňují interiér, řadicí páce chybí hlavice a popelník se někomu hodil. Vůz má mít najeto jen 37 tisíc km, ale jestli je to reálně 37 tisíc km, 137 tisíc km nebo 237 tisíc km, ví asi jen bůh.

40 tisíc za tohle? Za Škodu 120 v původní verzi L z roku 1980? Za prý vhodný objekt k restaurování? Jsem fanda, ale tohle je prostě absurdní. Zachovalé kusy jsou jiná věc, už před léty, kdy byly ceny zachovalých aut oproti dnešku zlomkové a někteří je označovali za nesmyslné, jsme říkali, že jen porostou a nelze předpokládat, že by se tento trend do budoucna zastavil. To ale automaticky neznamená, že hodnotu má rázem jakýkoli vrak v jakémkoli stavu.

Že se Škoda 120 stává stále více ceněným autem, je logické a nevyhnutelné. Ovšem aby na 40 tisíc Kč přišlo auto v tomto stavu je spíše absurdní a nepřiměřené. Foto: R.M., publikováno se souhlasem

