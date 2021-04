Ceny ojetin jsou čím dál absurdnější, někde za cenu jedné běžné koupíte dvě nová auta před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Když se všichni vrhnou nakupovat na jedno místo, aby ušetřili, kdo nakonec nakoupí levněji? Nikdo, to je jednoduché. Právě tuto situaci stále více začíná připomínat současný trh s ojetými auty, data z Německa jsou velmi výmluvná.

Ačkoli makroekonomická data zatím nenaznačují větší škody, ekonomiky naprosté většiny vyspělých zemích byly výrazně poznamenány koronavirovou pandemií. Podstatná část lidí prostě nemá tolik peněz, co dříve a i kdyby se náhodou hůře neměli, každou větší investici dvakrát zvažují. Týká se to i nových aut, jejichž prodeje citelně klesají, i když se zrovna prodávat mohou, lidé se ale potřebují přepravovat dál. Co v takovém případě udělají, když jim staré auto doslouží? No přece vyrazí na trh ojetin, tam lze nakoupit levněji.

Dává to smysl, soudě podle zveřejňovaných dat to tak ale vypadá stále méně. Zákazníků je totiž najednou na trhu ojetin příliš, nabídka se omezuje kvůli tomu, že třeba firmy drží existující auta déle a oba faktory spolu se zvyšující se cenou nových aut rozdmýchávají spirálu růstu cen, která se zdá být k nezastavení. V sousedním Německu tak průměrná cena ojetiny vůbec poprvé přesáhla metu 22 tisíc Eur, tedy asi 571 tisíc korun.

Informuje o tom společnost AutoScout24, provozovatel jednoho z největších inzertních webů s ojetinami v Evropě. Průměrná cena ojetého auta v Německu se tak momentálně vyšvihla až k 22 258 Eur, což je přesně 577 tisíc korun. To už opravdu není malá částka, ostatně v případě takové Dacie byste si za ni mohli pořídit hned několik aut a ne nutně těch úplně nejlevnějších. Sáhnout můžete třeba po Sanderu a Dusteru v nenulových výbavách a ještě vám něco zbude na benzin. V případě rumunské automobilky byste přitom dostali zcela nová auta, my zde ovšem stále mluvíme o ojetinách.

Popsaný stav je tedy opravdu zajímavý, přičemž růst cen v poslední době jen zrychluje. Zatímco v porovnání s loňským březnem jsou vyšší o přibližně 1 000 Eur (26 tisíc Kč), ve srovnání s letošním únorem poskočily o 300 Eur (8 tisíc Kč).

Němci zmiňují už námi popsané důvody - nabídka je stále menší, poptávka stále větší a ceny nových aut jen vyšší. K tomu u našich západních sousedů vstupuje do hry u nás neexistující faktor - podpora elektrické mobility, která zdaleka nevoní každému. A když nechcete elektrické auto a nemůžete si dovolit nový benzinový či dieselový vůz, nezbude vám, než se začít zajímat o ojetiny.

Dalším z důvodů růstu cen ojetých aut je fakt, že nabízeny jsou stále mladší vozy, třeba takové, u nichž skončil dvouletý operativní leasing. Zákazníci se mimo to začínají obávat zákazů benzinových aut, a proto si aktuálně řada z nich ještě hodlá něco užít. O 6 až 8 % tak meziročně vzrostl zájem o sportovní vozy, jež jsou všeobecně dražší. Momentálně ale pochopitelně jejich ceny letí ještě více vzhůru, stejně jako u luxusních aut, kde se zájem zvedl o 3 % a jenž průměrně stojí 56 055 Eur (1,453 mil. Kč).

Stejně tak se mezi ojetinami začínají objevovat i mladé elektromobily, které jsou taktéž obecně dražší. Jejich pozvolna rostoucí množství pak začíná z trhu s novými vozy vytlačovat malá auta s malými motory, jež bývala brána jako ta, která snižují průměrné emise automobilek. Nyní ale danou úlohu převzal elektrický pohon, načež výrobci své nabídky redukují. To pochopitelně má vliv i na trhu ojetin, kde roste zájem o taková auta.

AutoScout24 potvrzuje, že růst cen se automaticky netýká každého modelu od každé značky. Nicméně jelikož nabídka klesá prakticky ve všech segmentech, přičemž u tří- až desetiletých aut je nyní na trhu o 7 procent méně kusů než před rokem, mohou zájemci na smlouvání spíše rovnou zapomenout. Ve hře totiž spíše bude přebíjená s dalšími zájemci, a to hlavně v případě dodávek a MPV, jejichž nabídka meziročně poklesla nejvíce.

My už pak jen zmíníme, že jakkoliv se průzkum týká německého trhu, na tom českém se odehrává podobný vývoj, třebaže v nižších cenových patrech. Důvodem je i fakt, že v případě ojetin pochází podstatná část aut právě od našich sousedů. Koupit dobře ojetinu tak bude ještě těžší než kdy dříve - a ne, že by to bylo někdy vyloženě snadné.

Ceny ojetin v Německu nadále stoupají, v březnu vůbec poprvé protnuly metu 22 tisíc Eur. Stejný vývoj lze sledovat prakticky všude ve světě. Grafika: AutoScout24



Ojetá auta jsou dnes v Německu tak drahá, že za cenu průměrné ojetiny koupíte klidně několik nových Dacií, to je dosud nevídaný stav. Foto: Dacia

Zdroj: AutoScout24

Petr Prokopec