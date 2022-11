Čerstvě dvojnásobný mistr světa Formule 1 dostal od Hondy nové auto zdarma, zkuste mu nezávidět před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Honda k tomu, aby ve Formuli 1 opravdu zářila, zjevně potřebuje mimořádné řidičské eso, které ji přiměje zůstat tomuto sportu věrná, když zrovna stoupá na vrchol. Po Sennovi se jí to daří s Verstappenem. A je mu za to zjevně vděčná.

Honda je legendárním výrobcem motorů sportovních a soutěžních aut, v případě Formule 1 ale v posledních dekádách proslula spíše svými přešlapy. Detailně jsme to probírali zkraje roku, když už poněkolikáté oznámila odchod z ef-jedniček v momentě, kdy se jí podařilo dostat na vrchol. Toto rozhodnutí si ale nakonec rozmyslela a podle dostupných informací k tomu měla hlavně jeden důvod - jmenuje se Max Verstappen.

Loni nizozemský pilot uchvátil svůj první titul mistra světa ve voze zjevně nedosahujícím kvalit konkurenčního Mercedesu, když se po mnoha letech stal prvním jezdcem, kdo se dokázal se strojem třícípé hvězdy přetahovat o vítězství ve většině závodů. Sezóna 2021 vstoupila do dějin a Japonci si uvědomili marketingový potenciál stále teprve 25letého pilota. Spolupráci s Red Bullem tedy nakonec prodloužili, byť trochu polovičatým způsobem, litovat ale nemusí - Verstappen je letos nezklamal podobně jako kdysi Senna, kterému věřili též. A druhý titul získal dokonce na Hondou vlastněném okruhu v Suzuce.

Max V. může být rád nejen za své úspěchy, byl za ně též bohatě odměněn. K základnímu platu 40 milionů Eur ročně dostal dalších 20 milionů Eur bonusu za zisk titulu a rekordního počtu vítězství. S 60 miliony Eur vydělanými za rok (skoro 1,5 miliardy Kč) je tak dnes nejlépe placeným pilotem F1 a nedá se říci, že by potřeboval další odměny. Honda se mu ale přesto rozhodla jednu další dát.

Stalo se tak během akce nazvané Honda Thanks Day, kterou automobilka každý rok uzavírá závodní sezónu. Verstappen se na ní objevil vedle dalších řidičských es (Péreze, Gaslyho, Tsunody nebo Márqueze, ať jmenujeme ta největší), letos je ale všechny zastiňoval. A také dostal víc než oni - Honda mu předala jeden z vzácných exemplářů modelu NSX Type S. Ten se již nevyrábí, automobilka si ale nechala bokem jeden exemplář právě pro Verstappena. To potěší. Sám Max říká, že je s tímto darem velmi poctěn a NSX označil jako „skvělé auto“. Totéž ale řekl o Hondě e, a tak to berme s rezervou...

Dodejme, že Type S je rozlučkovou verzí druhé generace NSX, která na trhu nezaznamenala velký úspěch. Type S ale ano, byť pravděpodobně proto, že vyrobeno pouze 350 kusů, z nichž 320 bylo prodáno Američanům pod značkou Acura. Verstappenova verze je tedy jedním z pouhých 30 takových vozů pro zbytek světa. Komu čest...

Takovou Hondu NSX Type S dostal od automobilky Max Verstappen jako poděkování za jeho letošní výkony v F1. Rozhodně mu je co závidět. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Miler

