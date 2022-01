Český miliardář ukázal, jak vypadá jízda rychlostí 414 km/h v běžném provozu z pohledu řidiče před hodinou | Petr Prokopec

Ostatní auta kolem létají takovým kalupem, že záběry na první pohled připomínají spíše videohry či hollywoodské filmy. Je to ale ryzí realita, při níž auto překoná fotbalové hřiště během jediné sekundy.

V létě loňského roku vyrazil český miliardář Radim Passer se svým Bugatti Chiron na německý Autobahn. Cílem bylo pokoření jeho předchozího rekordu, s modelem Veyron se totiž na veřejné komunikaci rozjel až na 402,5 km/h. K tomuto počinu mu poblahopřála i samotná automobilka, což se pochopitelně příliš často nestává. Zda k tomu došlo i tentokrát, nevíme, svět si jej ale rozhodně všiml. Passer totiž opět uspěl, když se v běžném provozu rozjel až na 414 km/h.

Komentáře hodnotící jeho jízdu nebyly jen pozitivní, nezdají se nám ale úplně korektní. Lidé poukazovali na různá rizika, Passer si ale vybral to nejlepší možné náčiní a do provozu vyrazil v časných ranních hodinách, kdy aut na dálnici bylo méně než šafránu. A jelikož šlo o úsek s neomezenou rychlostí, nedopustil se ani žádného porušení zákonu. Můžeme mu tedy gratulovat, můžeme mu závidět, ale to je vše. I když... můžeme také žádat o přídavek, který aktuálně dorazil.

Český miliardář totiž poslal do světa další video, které ukazuje jeho jízdu zpoza čelního okna. Pokud ze záběrů nabudete dojmu, že se díváte na videohru či hollywoodský film, vůbec se vám nebudeme divit. Skutečně se totiž zdá, že video nepochází z tohoto světa a už vůbec ne z veřejných komunikací, které pro jeho natáčení nebyly uzavřené. Stačí přitom jen mrknout, a rázem vám uteče třeba předjetí mnoha dalších aut zde ploužících se obligátní stotřicítkou.

V tomto kontextu můžeme dodat, že při rychlosti 400 km/h ujede auto každou sekundu 111 metrů, což odpovídá délce fotbalového hřiště pro mezinárodní utkání. Při tomto tempu by pak palivová nádrž měla vystačit jen na pouhých 11 minut jízdy. Její naplnění však i při 100litrové kapacitě nebylo pro Passera jistě problémem. Stejně jako koupě nových pneumatik, jenž vychází na zhruba 910 tisíc korun.

Zmínit pak už lze snad jen finále nového videa, během kterého dojde i na aktivaci vzdušné brzdy. V ten moment se zadní křídlo naklopí tak, aby byl jasně patrný vzkaz českého miliardáře ostatním motoristům, a to „Have a nice day“ neboli „Přeji pěkný den“. My můžeme popřát totéž a případně poprosíme o sumarizaci celého výletu. Nejen nás by zajímalo, na kolik splnění takového snu vyjde.

V této konfiguraci si Radim Passer nechal vyvést své Bugatti Chiron. Jeho zadní křídlo pak ozdobil přáním hezkého dne.

