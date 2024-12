Číňané chtějí do roku 2035 mít pět z největších automobilek světa, těm evropským věští zánik před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Pokud máte pocit, že Číňané o nic takového neusilují a děje se to tak nějak mimoděk, nejste na správné stopě. Přímo šéfové Nia a Xiaomi předpokládají, že se během pár let dostanou mezi nejúspěšnější výrobce aut na světě. A pak se posunou na ještě vyšší úroveň.

V Číně se za prvních jedenáct letošních měsíců prodalo již 27,9 milionu nových aut. Je tedy velmi pravděpodobné, že optikou celého roku 2024 země podruhé v řadě překoná metu 30 milionů prodaných vozů za jediný kalendářní rok. Jakkoli ale na Říši středu připadá třetina globální automobilové produkce, tamním automobilkám domácí píseček dávno nestačí. Už nějakou chvíli jsme tak svědky nové expanze čínských výrobců na světové trhy, která je stále intenzivnější.

Číňanům jsou pod nohy házeny klacky v podobě cel a dalších bariér, přesto se nezdá, že by jim to mělo dlouhodobě ublížit. Dokladují to i slova Williama Li, šéfa značky Nio, který na nedávné konferenci podle IT Home uvedl, že do roku 2035 bude pět automobilek z nejúspěšnější světové desítky pocházet z Číny - Nio by pak pochopitelně mělo být jednou z nich. Mimo to si Li myslí, že čínští výrobci budou za 10 let odpovědní za 40 procent veškeré globální produkce aut.

Ještě ambicióznější je Lei Jun, zakladatel čínského technologického gigantu Xiaomi, který se loni taktéž vrhnul do automobilové branže. A nutno říci, že i přes počáteční problémy elektrického sedanu SU7 slaví úspěch. Číňané však v současné chvíli na každém prodaném kuse prodělávají, přičemž do černých čísel se dostanou až poté, co výrobu navýší na několik stovek tisíc aut ročně.

To nutně vyžaduje úspěch i na dalších trzích, kde se Číňané chtějí prosadit lepší technologií, kterou nabídnou za menší peníze. Dle Juna se proto i Xiaomi má v dohledné budoucnosti stát jednou z pěti největších automobilek světa. Pod tuto pětici výrobců pak má navíc spadat 80 procent globální produkce. Samotné Xiaomi by přitom mělo produkovat přes 10 milionů aut ročně, což odpovídá jedné devítině dnešní celosvětové produkce.

Nikde samozřejmě není psáno, že se plány čínských výrobců naplní. Stačí se ovšem podívat na vývoj v posledních deseti letech, abychom slova jejich šéfů brali vážně. Nahrává jim i současný politický tlak na elektromobilitu, ve které jsou automobilky z Říše středu na rozdíl od mnoha evropských či amerických kované. Proto koneckonců Li naznačuje, že některé z tradičních evropských automobilek roku 2035 ani nedožijí - nebo aspoň ne jinak než v rukou Číňanů.

Nio chce ovládnout svět pomocí aut jako ET5. Je to zajímavý sedan nebo kombík, který se prodává velmi dobře. Zatím je dost drahý, i proto chtějí Číňané dál expandovat, aby umocnili své úspory z rozsahu. Foto: Nio

Zdroj: IT Home

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.