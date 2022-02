Úpadku Škody se nelze divit, Číňané dnes prodávají soupeře Karoqu za pouhých 213 tisíc před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Nejde o zastaralé nebo nezajímavě vyhlížející auto pochybné značky, ale dílo společného podniku jedné z největších světových automobilek s moderním designem, technikou i spoustou výbavy. Přesto jde o až komicky levné auto, místo jedné Škody Karoq v základu byste mohli mít tři taková.

Čínská auta už nejsou tím, čím bývala kdysi. Automobilky z nejlidnatější země světa se poučily ze svých předchozích chyb, jejich auta už nezapáchají po laciném lepidle a ani se nerozpadnou ve chvíli, kdy se na ně jen křivě podíváte. Místo toho se ohání vysokou bezpečností, s níž bodují i v crash testech evropského střihu a uvnitř nabízí ve standardu techniku i výbavu, za kterou je třeba v Evropě připlácet. Přesto stále zůstávají s cenou hodně, hodně nízko.

Důkazů popsaného stavu by se našlo dost, pokud ale máme poukázat na jeden z extrémů, je to tohle auto. Jde o vůz značky Baojun, dílo společného podniku amerického koncernu General Motors a čínské automobilky SAIC Motor, která prodává model RS-3. Jeho jméno voní po Audi, místo sportovního hatchbacku či sedanu se ale jedná o extrémně levné kompaktní SUV.

Baojun RS-3 spoléhá na motory 1,5 atmosférické nebo přeplňované verzi, které produkují 105 koní resp. 147 koní. Ty na přední kola může v prvním případě přenášet buď manuální převodovka nebo automat CVT, v druhém jen CVT. Nějakou závratnou dynamiku od auta skutečně nelze čekat, s hmotností startující na 1 218 kilogramech ale nepůjde ani o žádnou ostudu provozu. Dynamické parametry bohužel Číňané tradičně neuvádí, a to ani v případě akcelerace, ani v případě maximální rychlosti.

Víme však, že s atmosférickou jedna-pětkou a manuálem činí průměrná spotřeba auta a 6,0 l/100 km, zatímco v případě CVT je o pět deci vyšší. Přeplňovaná varianta pak má jezdit v kombinaci za 6,8 litru benzinu. Asi to nejsou ty nejvíc ohromující technické parametry, na poli zajímavosti ale RS-3 mnohé dohání svou cenou a řadou fines.

Mezi ně patří i autonomní řízení úrovně SAE2, za kterým stojí společnost Bosch a jenž může být aktivováno až do rychlosti 130 km/h. Kromě toho tu pak máme pokročilou úroveň konektivity, díky které lze počítat dokonce s modernizací mnohých palubních systémů přes internet. A aby toho nebylo málo, můžeme zmínit také pokročilé hlasové ovládání či možnost transformace vašich pokynů do textových zpráv. K výše zmíněnému lze dále přihodit klimatizaci, sedadlo řidiče ovládané elektricky v šesti směrech, 10,25palcový dotykový středový displej či kůží obšitý volant. A také plejádu bezpečnostních asistentů.

I s takovouto výbavou se ovšem Baojun RS-3 prodává od pouhých 63 800 yuanů, tedy asi 213 tisíc Kč, což je na konkurenci Škody Karoq neskutečně příznivá cena - Karoq u nás dnes začíná na 638 900 Kč a nemá ani čtyři válce. Pokud zatoužíte po turbomotoru a automatu, začínáte s cenou na 87 800 CNY (asi 293 tisíc Kč) a úplně nejvyšší specifikace třeba i s digitálním přístrojovým štítem či výkonnějším audiosystémem přijde na 98 800 yuanů, asi 329 tisíc Kč.

Suma sumárum tu máme výbavou napěchované SUV, které bez problémů sveze pětici cestujících i se slušným motorem pod kapotou. Je to skoro neuvěřitelná nabídka nejlépe vysvětlující rychlý prodejní úpadek Škody v Číně - něčemu takovému se prostě nelze vyrovnat a Baojun není zdaleka jediný, kdo podobně výhodná auta nabízí. Mimo domácí trh se tento vůz zatím nechystá, nicméně bychom se nedivili, kdyby zakrátko již ťukal na brány Evropy a zamířil přinejmenším do Ruska - úspěch by měl při kombinaci jeho designu, výbavy, techniky a ceny zřejmě zaručený.

Baojun RS-3 zaujme prakticky vším čím je, zvláště pak hodnotou za peníze. Již v základu je napěchován výbavou, přitom stojí méně jak třetinu toho, co základní Škoda Karoq s tříválcem. Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Zdroje: SAIC-GM-Wuling Automobile, CAAM

