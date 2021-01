Číňané zakamuflovali trapnou kopii nápadu BMW a doufali, že si toho nikdo nevšimne před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Máte pocit, že Číňané už s kopírováním přestali? Zapomeňte, jen to nedělají tak okatě, jako dřív. Tentokrát to ale udělali špatně a asi zapomněli, že lidé pamatující čtvrtstoletí staré reklamní spoty jsou pořád naživu.

Čínským automobilkám kopírování nikdy nebylo cizí, v poslední době vám ale v případě jejich novinek představujeme spíše modely s originálním designem. Výrobci ze stále nejlidnatější země světa se v mnohém poučili a již nechtějí být spojováni s negativní publicitou. Proto sáhli hluboko do svých kapes a na svou stranu přetáhli schopné designéry i techniky značek, které dříve napodobovali. Rázem se díky tomu mohou chlubit nejen originálním designem, ale i zajímavou technikou.

Dostat Číňanům kopírování z hlavy ale bude zjevně složitější, třebaže pochopitelně nechceme házet všechny do jednoho pytle. Nicméně při pohledu na nové video, které se naoko tváří jako novinářské srovnání Lamborghini Aventador SVJ a Koenigseggu Agera R, si nemůžeme pomoci. Jakkoliv totiž na první pohled vypadá zajímavě, je to jen špatně zakamuflovaná reklama, magazín za videem údajně stojící podle všeho ani neexistuje. Navíc je vše postavené na nápadu, který není originální a vedle původního zpracování působí docela uboze.

Abyste pochopili, nač narážíme, nejprve si pusťte první video níže. Během dvou minut zjistíte, že o italský a švédský supersport v něm nejde, oba vozy hrají jen stafáž. Hlavní hvězdou je čínské NIO EP9, které sice slouží jako vůz pro uchycení kamery, ovšem Lambo i Koenigsegg přespurtuje s naprostou lehkostí. I díky tomu, že řidiči v nich nejspíše dostali instrukce, aby plyn nezašlapávali až pod kobereček. Aventador tak zvládá čtvrtmíli až za 12,32 sekundy namísto udávaných 10,3 sekund.

Největším problémem však není to, že oba benzinové vozy potřebují na 400metrový sprint více času, než jejich tvůrci dodávají, přičemž v cíli jedou podstatně nižší rychlostí, než jaké by měli dosáhnout. Jak jsme již zmínili, zkopírován tentokrát byl celý nápad videa, a to dost nešťastným způsobem. Jsme už v redakci dost staří na to, abychom pamatovali, že touto ideou už skoro před čtvrtstoletím přišlo BMW, které chtělo propagovat tehdy novou generaci E39 modelu M5, což připomíná druhé video níže.

Svůj sedan tehdy mnichovská automobilka osadila kamerou a poslala jej na solné pláně. BMW ale v celém videu téměř neuvidíte, obrazovku po většinu času okupuje rychlostní speciál. Ten je přitom průběžně zabírán zezadu, zboku i zepředu. A také při brzdění. Až po zastavení pilot auta s kamerou vystoupí a odhalí skutečnost - onen rychlostní speciál v akci muselo natáčet něco velmi rychlého a bylo to právě BMW M5, tehdy nejrychlejší sedan planety. Je to celé nenucené, jde o práci režiséra Kima Geldenhuyse, která opravdu dokáže zapůsobit.

Moderní nepřiznaná kopie Nia je vedle toho umělá až běda. Spíše než cokoliv jiného si budete myslet, že se vás někdo snaží podfouknout, protože video samozřejmě není novinářský test. A není tu relativně dlouhý děj, na který navazuje krátká pointa, Nio se ve spotu vyloženě vnucuje. A špatný dojem jen umocní onen pohled na časy evropských supersportů, které dalece zaostávají za těmi skutečnými.

Tím neříkáme, že Nio je pomalé, o to tu nejde. Spíše nám přijde celý spot nešťastně zpracovaný, i kdyby náhodou byl originální. To ale není a po shlédnutí původního nápadu BMW ve vypiplaném Geldenhuysově zpracování vypadá jen jako špatná kopie. Jak se tedy zdá, po designérech a technicích budou muset Číňané přetáhnout na svou stranu i marketéry a režiséry reklamních spotů, jinak na tomto poli stěží ohromí.

Nio EP9 je nepochybně rychlé, ostatně svého času překonalo všechno a všechny na Ringu. Nicméně jeho nejnovější propagace jej více ztrapňuje než cokoli jiného. Foto: Nio

