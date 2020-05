Čínský most se silně rozhoupal za plného provozu se stovkami aut po něm jedoucími před 5 hodinami | Petr Miler

Čínské dálniční mosty vznikají rekordní rychlostí, nad jejich kvalitou ale panují pochybnosti. Soudě podle chování jednoho z mostů přes Perlovou řeku právem, takovému jevu umí konstruktéři zabránit už dekády.

O čínských silničních stavbách se zmiňujeme vcelku pravidelně. Obvykle fascinují svou povahou i rychlostí výstavby, za všechny zmiňme třeba nejvyšší dálniční most světa. Právě v souvislosti s tím, že jde o stavby velmi velkorysé a postavené v rekordně krátkém čase, se objevují pochybnosti o jejich kvalitě, dosud se ale nestalo, že by některou z nich postihlo neštěstí svědčící o něčem takovém. Tentokrát k tomu ale nebylo daleko.

Nejlépe to ukazují záběry jednoho z mostů přes Perlovou řeku, který spojuje Kanton s Dongguanem. Otevřený byl v roce 1997, takže není na světě zrovna chvíli, přesto až se letos v květnu rozhoupal způsobem, který nahání hrůzu. O pohyby 3,6 km dlouhé masy ocele a beton se postaral relativně mírný boční vítr, a to zrovna ve chvíli, kdy most křižovaly stovky aut.

Na nezasvěceného může něco takového působit záhadně, nejde ale zdaleka o nový a nepopsaný jev. Z úplně stejného důvodu slavně zkolaboval už v roce 1940 americký most v Tacoma Narrows, tehdy třetí nejdelší visutý most světa, kterému ke spektakulárnímu zřícení stačil boční vítr o rychlosti 64 km/h. Vědcům a technikům ještě pár dekád trvalo, než zjistili, že se jedná o důsledek tzv. aeroelastického chvění a novým mostům začali dávat takové tvary, které podobným důsledkům jednoznačně zabrání.

Stalo se tak dávno před rokem 1997, a tak překvapí, že Číňané most nepostavili způsobem, který by tak mohutnému rozhoupání zabránili. Ale stalo se to. Úřady si naštěstí pohybů všimly včas, most zavřely dříve než stačilo dojít k jakékoli katastrofě a nyní zkoumají, jak situaci vyřešit. Stavební úpravy budou zřejmě nezbytné, a tak nelze očekávat, že by most byl otevřen v jakkoli brzkém termínu. Podívejte se, co se stalo, snad to bude pro čínské stavitele poučné nejen v případě tohoto mostu.

3,6 kilometru dlouhý čínský visutý most se tento týden děsivě rozhoupal způsobem, který je známý, ale dekády nevídaný. Znovu tak otevřel otázky nad kvalitou rychlé výstavby čínských dopravních tepen

Zdroj: Travel360@Youtube

Petr Miler