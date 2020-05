Clarkson si na každodenní ježdění pořídil Lamborghini. Hned to největší vůbec před 4 hodinami | Petr Prokopec

Slavný novinář tak pravidelně krotí 1 054 Nm točivého momentu, ovšem nikoliv na okreskách či okruzích. Kvůli velikosti svého nového mazlíka navíc musel postavit novou kůlnu i bránu.

Koronavirus dopadl i na Jeremyho Clarksona. Nejznámější motoristický novinář světa totiž kvůli pandemii musel dočasně uzavřít svůj obchod s farmářskými produkty, který jen pár dnů předtím slavnostně otevřel. Zároveň musel oželet i zápůjčky testovacích vozů, neboť s uzavřením továren a showroomů přišla rovněž uzavírka oficiálních zastoupení jednotlivých automobilek. Clarkson proto nakonec skončil ve společnosti elektrického Mini a Opelu Corsa.

Tato dvě auta jistě nejsou těmi, jež by zvedala tep každému motoristovi. Proto Jezza v rámci svých pravidelných sloupků do britského listu The Sunday Times udělal změnu a rozhodl se světu trochu více přiblížit svůj vozový park. A začal hned s nejnovějším přírůstkem, kterým není nic jiného než Lamborghini. Pokud ovšem tipujete, že se Clarkson nechal zlákat novým SUV Urus, jste vedle jak ta jedle. A terč vlastně netrefíte ani ve chvíli, kdy zmíníte Huracán či Aventador. Jezza se totiž vrátil k firemním kořenům.

Koupil si nový traktor nesoucí jméno slavné italské automobilky. I když je třeba dodat, že pod výrobce supersportů již zemědělské stroje dávno nespadají, tato část firmy byla prodána koncernu orientujícímu se právě na těžkou techniku.

Zpět ale k Jeremyho traktoru, který je jedním z vůbec největších, jaké se vyrábí a současně největším modelem Lamborghini Trattori. Clarkson již poznamenal, že jím ohromil i většinu sousedních farmářů, kteří jej před danou koupí zrazovali. „Každý farmář, který ho viděl, mi řekl to samé. Ta věc je příliš velká. Ale v mé mysli jsou traktory jako penisy. Nikdy nemohou být příliš velké,“ dodal známý novinář s humorem sobě vlastním. Ovšem jak se posléze ukázalo, veškerá varování byla opodstatněná a Clarkson je neměl brát na lehkou váhu.

Kvůli velikosti traktoru musel Jezza nechat přistavit novou kůlnu, neboť do té staré se Lamborghini nevešlo. Totéž pak platilo i o vstupní bráně. Nejen velikost i točivý moment 1 054 Nm je prý problém. Podle Clarksona je kvůli němu riskantní cokoliv za něj připojit. A aby toho nebylo málo, pak je tu „48 rychlostí a jedna zpátečka. Jsem rád, že jsou tu jen dva brzdové pedály a dva plynové. Ale napočítal jsem 164 tlačítek, než jsem otevřel opěrku s dalšími 24. A žádné není nadepsané.“

Clarkson tak nakonec musel najmout člověka, který se o traktor stará a bezpečně jej na farmě zvané Diddly Squat (hovorový a nejspíše ten správný překlad raději nebudeme uvádět) provozuje. Nicméně i přesto na své Lamborghini nedá dopustit, neboť farmaření změnilo jeho priority. Nyní tak Jezza již chápe, proč byl takový Forrest Gump nejvíce spokojený, když zadarmo v traktůrku sekal trávu na školním hřišti. On sám je na tom totiž prý podobně.

Jeremy Clarkson si pořídil krále mezi traktory...



...neboť ten dosavadní byl na jeho gusto zjevně příliš malý

Zdroj: The Times

Petr Prokopec