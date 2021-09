CR vyzkoušel podivný nový volant Tesly v praxi, při hodnocení si servítky nebral před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Absurdita od pohledu budí nadšení jen u ortodoxních fanoušků značky, kteří nejsou kritičtí k ničemu, co automobilka udělá. I podle CR jde ale o prvek bez podstatného přínosu přinášející hlavně spoustu problémů.

Před několika málo dny se Tesla pochlubila rekordem ze Severní smyčky Nürburgringu. Údajně sériový Model S Plaid okruh objel za 7 minut a 30 sekund resp. za 7 minut a 35 sekund, pokud vezmeme v potaz jeho plnou verzi. V táboře fanoušků značky v té chvíli vypuklo nadšení, zbytek světa pociťoval spíše rozpaky. Dle propagátorů elektromobility má alternativní pohon překonávat konvenční v podstatě ve všech směrech, tady ale více jak 1000koňové elektrické auto o pár sekund překonalo 400koňové Audi RS3 s benzinovým pětiválcem a na maximálce se mu ani nevyrovnalo. A takový Nissan GT-R se pod 7 minut a 30 sekund dostal již před 12 lety - s tehdejšími technologiemi i tehdejšími pneumatikami.

Pokud jste si přitom prohlédli video rekordní jízdy, nejspíše jste stejně jako my museli kroutit hlavou - o jakékoliv plynulosti nemohla být řeč, místo toho bylo evidentní, že najatý pilot jezdec má co dělat, aby auto udržel v patřičné stopě. Bylo přitom zjev, že vliv na to má i volant, kterému Tesla říká Yoke a který vyvinula jen proto, že jí ten dosavadní kulatý připadal příliš nudný. Přesně těmito slovy totiž jeho příchod popsal Elon Musk, který zároveň dodal, že nyní nic nebrání výhledu na přístrojový štít. To se však zdá být jen velmi malým benefitem vedle velkého množství zádrhelů.

Přesně to si myslí i magazín Consumer Reports (CR), který Model S Plaid anonymně zakoupil, aby jej mohl patřičně otestovat. Jakkoliv ale má vůz zatím krátce a na plnou recenzi se teprve chystá, hodnocení inovovaného volantu je již na světě. A jak už tušíte, dobré rozhodně není. CR sice uznává, že nyní skutečně jde na přístroje vidět lépe než u zbytku automobilové produkce, ovšem to je jediné pozitivum. Bohužel tomu tak je jen při jízdě rovně, při pootočení volantu může jeho část zakrývat část středového displeje, navíc tu, kde se v případě potřeby dotykově ovládá převodovka.

Není to jediné negativum, těch je celá plejáda. Testeři magazínu si stěžovali především na enormní námahu, na kterou nikdo nebyl připraven. Několikahodinová jízda ve vrcholné Tesle se tak stává utrpením, a to klidně i po dálnici. Zároveň je věnec volantu až příliš tlustý, což vadí hlavně ženám, které jej tak musí uchopit křečovitěji. O to horší je zatáčení, a to bez ohledu na fakt, zda jsou zatáčky táhlé a rychlé nebo naopak ostré a pomalejší. Pokud přitom místo volantu sledujete silnici, což nelze nikomu vyčítat, můžete náhle hmátnout do vzduchoprázdna.

Dalším a možná ještě větším problémem jsou ovládací prvky umístěné na volantu. Tesla se totiž rozhodla inovovat i aktivaci směrových světel, k čemuž již neslouží páčka, nýbrž dotykové plošky. Jako by to samo neznělo problematicky, tyto malé plochy nenabízí patřičnou haptickou odezvu, navíc se otáčí spolu s volantem. Snadno se vám tak může stát, že při odbočování na jednu stranu budete muset mačkat tlačítko, které je v tu chvíli na straně zcela opačné. Stejně jako je možné, že se ho dotknete, stejně jako ovládání klaksonu či světel, neúmyslně, a to ve chvíli, kdy rychle přehazujete ruce kvůli chybějícímu věnci.

„Absence páčky směrových světel mě ve skutečnosti štve ještě více než samotný volant,“ potvrdil šéf testovací divize CR Jake Fisher. Ten má zároveň i obavy z toho, jak by vůz ovládal, pokud by došlo na nějakou neočekávanou situaci, třeba náhlé vyhnutí se překážce. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se provedení Plaid dostane i do nějakého losího testu. Je totiž více než pravděpodobné, že s dobrým hodnocením neodejde, i kdyby její podvozek byl sebeschopnější. Vše totiž zmaří snaha Tesly být originální za každou cenu.

Tím nechceme říci, že jsme proti jakýmkoliv inovacím. Ostatně bez nich by se lidstvo z jeskyní ani nevyhrabalo. Nicméně za změnami by měl stát skutečný pokrok, nikoliv pouze skutečnost, že někoho zkrátka klasický volant nudil. Tesla však zkrátka upřednostnila design před funkcí, načež bezpečnosti na silnicích rozhodně nepomohla. To je přitom u automobilky, která právě o něčem takovém mluví od rána do večera, opravdu zásadní chyba.

Pro Model S Plaid se nic jiného než volant zvaný Yoke ani nenabízí. Tesla jej přitom vyvinula jen proto, že se jí kulatý zdál nudný, funkční přínos spočívá jen v lepší viditelnosti přístrojovky, všechno ostatní je nepřekvapivě problém. Foto: Tesla

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec