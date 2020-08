Cristiano Ronaldo si koupil nové Bugatti za 210 milionů, přidal i jachtu za dalších 160 před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cristiano Ronaldo@Instagram

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob rád vystavuje své svalnaté tělo na hřišti, tak proč to neudělat také po boku svého Chironu. Jako oslava koupě dalšího Bugatti je to příhodné, nejde navíc o jediný přírůstek do stále početnější Ronaldovy „rodiny hraček”.

Kdo umí, ten umí a nám nezbývá než koukat, co všechno se Cristiano Ronaldo naučil s „kulatým nesmyslem” a jaký marketingový symbol ze sebe udělal. S majetkem odhadovaným na více než 10 miliard korun jej bující ekonomické problémy nemusí trápit, a tak se rozhodl podpořit ekonomiku - to berte s nadsázkou - dvěma novými nákupy.

Nás nejvíce zaujal ten první, který příhodně oslavil fotografií sebe sama pouze v šortkách u svého Bugatti Chiron s označením CR7 na boku. Chiron už má déle, italský list Corriere della Sera ale informuje, že právě finalizoval koupi modelu Centodieci, tedy moderní oslavu kdysi nedoceněného Bugatti EB110.

Již dříve se mluvilo o tom, že Ronaldo je jedním z kupců pouhých 10 kusů tohoto vozu, což nakonec Bugatti ani moc nerozporovalo reakcí, že Cristiano je „součástí rodiny Bugatti”. Teď už je to hotová záležitost a Italové konstatují, že tato legrace vyšla fotbalovou superstar na 8 milionů Eur, tedy asi 210 milionů Kč. Dost peněz, ale ne zase tolik, když ubudou z hromádky jménem „10 miliard”.

Není to navíc jediná věc, kterou si portugalská ikona nově pořídila. Do záplavy „hraček”, které má k dispozici, přibyla i jachta vyladěná k jeho obrazu u italské firmy Azimut-Benetti. Detaily chybí, tedy až na jeden - cenu 7,2 milionu Eur (cca 160 milionů Kč), která nejlépe ukazuje, jak moc drahým špásem dnes některá Bugatti jsou. Ani v tomto případě se Ronaldo nestydí za to, co si pořídil, neboť též obrázky sebe (znovu polonahého) a nové jachty, protentokrát i s rodinou, vystavil na Instagramu.

Zatímco s jachtou prý plánuje vyrazit na delší rodinnou dovolenou, na nové Bugatti Centodieci si ještě počká - dodáno mu má být až v roce 2021. Předpokládáme ale, že do té doby pár dalších automobilových nákupů ještě „spáchá” a dá nám o tom vědět svým tradičním způsobem.

Cristiano Ronaldo ani v dnešní době netrpí, koupil si nové Bugatti a jachtu a obojí oslavil bez trička. Foto: Cristiano Ronaldo@Instagram



Z jachty vidíme alespoň část, Bugatti Centodieci si můžeme prohlédnout zatím jen takto - Ronaldovi bude dodáno až příští rok. Foto: Bugatti

