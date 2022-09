Další stát, který za pár let nařídí elektromobily všem, už teď omezuje dobíjení kvůli přetížené síti před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Při pohledu na tento stav, který přišel jen pár dnů po schválení záměru brzy zakázat všechno krom elektrifikovaných aut, člověk neví, jestli se má smát nebo brečet. Tyto vozy totiž nyní tvoří pouhá 2 procenta celé kalifornské flotily, přesto už je nelze kdykoli volně dobíjet.

Poslední dobou si začínáme připadat jako vedoucí autoopravy Karfík ze snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. I my soustavně poukazujeme na jeden rozšířený nešvar, jen v našem případě nejde o úplatky. Chtěli bychom, aby politici přestali prosazovat elektrický pohon, jinak se z toho všichni zblázníme. Ale je to marný, je to marný, je to... marný.

Umělé vnucování těchto aut motoristům přináší spoustu problémů, i kdybychom se ale povznesli nad všechny ostatní, je tu pořád jeden naprosto zásadní. Pro pohánění všech aut v provozu elektřinou se nevyrábí tolik elektřiny, na její přenos pak nestačí kapacita sítě. A od nápravy obojího jsme tak dalece vzdáleni, že nedává žádný smysl nyní plánovat zákaz jiných aut, aniž bychom k vyřešení těchto problémů alespoň směřovali.

Že to není přehnané, ukazují už současné problémy, kdy dochází k omezování dobíjení, aniž by elektromobilů v provozu bylo jakkoli podstatné množství. Děje se to v Číně, kde nyní panuje extrémní horko, což zvyšuje nároky na elektrickou síť a omezuje možností výroby elektřiny. Něco takového je pochopitelné, nicméně s bateriovými auty v podstatě neslučitelné. Jejich dobíjení by totiž síť již definitivně přetížilo, což by vedlo k jejímu úplnému kolapsu.

Přesně toho se momentálně obávají v Kalifornii, kterou taktéž sužují vysoké teploty. Tamní energetici proto už majitelům elektromobilů vzkázaly, aby své vozy nedobíjeli mezi čtvrtou hodinou odpolední a devátou večerní. Mimo to se lidé mají vyvarovat užívání těch přístrojů, které mají velký odběr energie, tedy třeba praček, sušiček či mikrovlnek. A aby toho nebylo málo, měli by mít také nastavenou klimatizaci na 25 stupňů Celsia či více.

Za jiných okolností bychom tomu snad ani nevěnovali pozornost. Tento krok ale přichází jen pár dnů poté, co Kalifornie jako první stát USA oznámila, že od roku 2035 zakáže prodej nových spalovacích aut. Už tehdy jsme se nad tím podivovali a upozorňovali na to, že takový požadavek není slučitelný s realitou. Politické záměry ale na realitu zjevně neberou ohled.

Je totiž třeba dodat, že i když se v Kalifornii prodává elektromobilů relativně hodně, ke konci loňského roku jich bylo v tomto státě zaregistrováno jen 663 014 kusů. Bavíme se tak o zhruba dvou procentech veškerého kalifornského vozového parku, který čítá si 30 milionů osobních i nákladních aut. Když už tak malé množství dělá problémy nyní, je tedy třeba se ptát, co přijde třeba při 10 či 20 procentech jejich zastoupení v celkové flotile.

Také na tyto problémy upozorňujeme už léta. Zastánci elektromobility nicméně pokaždé tvrdí, že se vše postupem času vyřeší, kromě jiného s pomocí obnovitelné energie. Jenže to je nadmíru nestabilní zdroj, jak ostatně poznává i samotná Kalifornie. V důsledku onoho horka a sucha totiž poklesla produkce hydroelektráren. Více důkazů pro to, že nucená elektrifikace je cestou do pekla, snad ani není potřeba. Tedy v případě rozumných lidí, takové už ale v politice asi budeme hledat marně.

Ke konci loňského roku bylo v Kalifornii zaregistrováno pouze 663 014 elektromobilů z 30 milionů vozů v provozu celkově. Už toto množství ale stačí na to, aby stát přistoupil k omezování jejich dobíjení kvůli přetížení sítě. To prosím pár dnů poté, co tento stát oznámil, že od roku 2035 zakáže prodej skoro všeho jiného než elektrických aut. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.