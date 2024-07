Detaily vraždy šéfdesignéra Rolls-Roycu jsou znepokojivé, policie pracuje i s možností, že vrah uprchl do Česka před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Michael Crabtree, Reuters

Šlo o dobře připravený čin, další odhalené detaily ale skutečně nenasvědčují tomu, že by cílem pachatele bylo Iana Camerona okrást. Hon na podezřelého je mezitím v plném proudu, policie má otisky prstů, DNA a nejspíš zná i jeho podobu.

O tragické smrti Iana Camerona, bývalého šéfa designu Roll-Roycu a dlouholetého designéra mateřského BMW zejména z éry před obdobím vlády Chrise Bangla, jsme vás informovali včera. Muž, který měl na starosti designovou renesanci britské automobilky a stal se autorem nových řad Phantom a Ghost, z jejichž vzhledových idejí Rolls-Royce žije dodnes, byl v pátek 12. července ubodán k smrti ve svém domě u jezera Alter nedaleko Mnichova.

První informace o případu hovořily o tom, že jeho smrt je spíš dílem nešťastné shody okolností, kdy předmětem zájmu zatím nedopadeného vraha měl být některý z vzácných klasických automobilů z jeho osobní sbírky. Nově odhalené detaily tom ale nasvědčují ještě méně, než se zprvu zdálo. Primárním cílem pachatele mohlo být Camerona zabít, jakkoli možný motiv zatím policii není znám.

S žádostí o další informace jsme se obrátili na policejní ředitelství Horního Bavorska, které s ohledem na probíhající vyšetřování nemůže zveřejnit veškeré detaily. S ohledem na snahu zapojit do pátrání veřejnost ale uvádí, že z později nalezených předmětů vyplývá, že podezřelý nejprve vyrazil nakoupit do obchodu nacházejícího necelý kilometr od Cameronova domu, odkud pochází také záběr pravděpodobného pachatele z kamerového systému obchodu.

Poté se měl podezřelý převléci do nepochopitelně nápadného oblečení, vyrazit ke Cameronově domu, zazvonit na zvonek a na britského designéra zaútočit okamžitě, jakmile mu otevřel. Cameron měl být okamžitě ubodán k smrti, alespoň trochy času v tu chvíli využila jeho manželka Verena Kloos, která utekla k sousedům a zavolala policii. Vrah se v tu chvíli dal na útěk a svědci jej popisují jako muže střední velikosti oblečené ve světlých kalhotách, tmavě modré mikině s kapucí, nesoucí červený batoh a žlutozelené rukavice.

Jak už padlo včera, Cameronův domácí bezpečností systémy měl být dříve zničen už dříve, což policii vede k domněnce, že se podezřelý sám či s komplici připravoval na čin delší čas. Pokud by šlo o krádež, patrně by si vybral moment, kdy nikdo nebude doma. A kdyby se majitel měl objevit nečekaně, jak se původně očekávalo, asi by na něj nezvonil. Takto vše skutečně působí dojmem, že šlo o cílenou vraždu se zatím neznámým motivem.

Nasvědčuje tomu i fakt, že pachatel se o žádné auto nezajímal. Místo toho utekl ve svém nápadném oblečení a pohyboval se po ulicích dost dlouho na to, aby mohl být detailně popsán několika svědky. Až později se převlékl a onen červený batoh zahodil na promenádě u jezera Altera. Aby to nebylo málo podivné, nechal v něm na očích všech i věci, které si koupil během nákupu před vraždou. Právě to dovedlo policisty do obchodu, odkud pochází záběr podoby v tuto chvíli hlavního podezřelého.

Policie podle svých slov dál pokračuje v pátrání po celém Německu, zatím ale bez úspěchu, a to navzdory tomu, že zná nejspíše vzhled a dozajista disponuje otisky prstů a DNA podezřelého. Vzhledem k poloze Mnichova policie nevylučuje ani možnost, že se vrah skrývá zahraničí - do Rakouska nebo ani do České republiky to z Bavorska není daleko. Pokud byste tedy viděli někoho, kdo připomíná muže na fotografii, můžete kontaktovat kriminální polici ve Fürstenfeldbrucku (+4981416120), vodítkem by snad nepohrdla ani Česká policie.

Pro jistotu dodáme, že podezřelý je potenciálně velmi nebezpečný. Snad bude celý případ co nejdříve objasněn a vrah dopaden.

Toto je hlavní podezřelý v případu vraždy Iana Camerona, policie zatím nevylučuje ani to, že mohl uprchnout do České republiky. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord, CC0 Public Domain



Rozličné dobové záběry Iana Camerona z dob, kdy působil v BMW Group. Foto: BMW

Zdroje: Polizeipräsidium Oberbayern Nord, Bild

Petr Miler

