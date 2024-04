Dvě nejexkluzivnější SUV světa od Ferrari a Lamborghini si to konečně rozdala ve sprintu, o vítězi rozhodly centimetry před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari/Lamborghini, koláž Autoforum.cz

Je jistým vyvrcholením SUV-mánie, když modely tohoto ražení začnou nabízet vůbec nejexkluzivnější automobilové značky světa. Ferrari a Lamborghini udělaly z těchto vozů supersporty svého druhu, které jsou nepochybně rychlé, ale který je rychlejší?

Pro SUV nehoříme, v podstatě je nechápeme. Pokud někdo nemá potřebu zdolávat aspoň posledních pár set metrů cesty domů, na chatu nebo kamkoli jinam po nezpevněné cestě, nedává absolutně žádný smysl koupit si vyšší, těžší a nikoli prostornější auto, než jakým by při zachování srovnatelných praktických vlastností dokázal být kombík obdobné třídy. Přesto si stále více lidí kupuje právě SUV, a to primárně na přesuny po městě, po dálnici... Z našeho pohledu takoví lidé platí jen víc za míň.

Nejsme ale z těch, kteří by se chtěli dlouze vrtat v kupních rozhodnutích jiných - pokud někomu z jakéhokoli důvodu takové auto vyhovuje, nechť si jej pořídí, je to jeho věc. Jak už padlo, takových lidí je spousta a stále víc, a tak jim stále víc automobilek nabízí právě rozličná esúvéčka. Jakási SUV-mánie pak došla tak daleko, že téměř neexistuje značka, která by auto tohoto ražení neměla ve svém portfoliu, výjimek je opravdu jen pár. Naopak i exkluzivní výrobci jako Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini a nejnověji i Ferrari SUV nabízí.

V případě italských značek jde o vrcholy nabídek svého druhu, luxusně-sportovní stroje jménem Urus a Purosangue. Stojí snadno i přes 10 milionů korun, takže nejde o nic levného, které ale za takové peníze nabízí víc? V případě dynamiky se jasnou odpověď pokusil dát jako obvykle Mar Watson z Carwow.

Ten do klání na letišti postavil vrcholný Urus Performante s výkonem o 16 koní vyšším než u základního provedení, který tedy ze svého 4,0litrového osmiválce s dvojitým přeplňováním dává až ďábelských 666 koní výkonu a 850 Nm točivého momentu. Italský ranař díky tomu akceleruje na stovku za 3,3 sekundy a rozjede se až na 306 kilometrů za hodinu. Pohon všech kol a 8stupňový automat jsou samozřejmostí, krutá hmotnost 2 150 kilogramů bohužel též.

Soupeřem se mu stallo Ferrari Purosangue s 6,5litrový atmosféricky plněným dvanáctiválcem s výkonem až 725 koní a točivým momentem nejvýše 716 Nm. Je to tedy silnější a také lehčí (2 033 kg) auto, které by mělo být i rychlejší. Na stovce má být za 3,2 sekundy a rozjet se až na 311 km/h, znovu i díky pohonu 4x4 a tentokrát osmistupňové dvouspojce. Osvědčuje to ale v praxi?

Italové někdy rádi přehání, ale tady proti sobě mají znovu Italy, a tak nakonec vše dopadá podle očekávání. Souboje ve sprintu z místa mezi oběma auta jsou ale velmi těsné a Purosangue nakonec s totožným časem 11,9 sekundy vítězí doslova o centimetry. Půlmílové závody s letmým startem už Ferrari ovládlo jasněji, v testu brzdění z rychlosti 160 km/h ale bylo o fous lepší Lambo. Podívejte se na to všechno níže, vyrovnanější soupeře je těžké si představit.

Ferrari Purosangue je novým vrcholem nabídky SUV... Foto: Ferrari



...a proti Lamborghini Urus Performante to potvrzuje. Ale jen o fous. Foto: Lamborghini

Petr Miler

