Elektrická náhrada klíčového SUV Volva dostává v testech pořádně naloženo, je na ní moc znát čínský původ před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Volvům se po převzetí značky Číňany někteří posmívali s tím, že bude dělat auta jako z Číny. Nestalo se to, nyní to ale vypadá, že si noví majitelé kdysi jen dali záležet, aby to tak nepůsobilo. Nová EX90 totiž trpí nedostatky typicky spojovanými s čínskými auty.

Ač to tak někdy nemusí působit, pro Volvo mám značnou slabost. I proto, že jsem kdysi dávno vlastnil obrovitý kombík 850. Ten sice po designové stránce nebyl mým šálkem kávy, jenže když jste mladí, nemáte mnoho peněz a chcete jezdit, berete takříkajíc cokoli, co vám přijde pod ruku. A já měl štěstí na kvalitní kousek, který mi vzápětí potvrdil, že zkazky o značné odolnosti švédských aut nejsou liché. Když do mě totiž zezadu narazil nepozorný řidič, musel si kvůli kompletně zdemolovanému předku volat odtahovku. Já jsem se jen kouknul na vzadu lehce odřenou „traverzu“ a jel jsem dál.

V roce 2010 Volvo přišlo s novou generací sedanu S60, které s menším zpožděním následoval také kombík V60. Obě verze mi po designové stránce neskutečně sedly, stejně jako s nimi spřízněné SUV XC60. Dokázal jsem si tedy představit, že by mi některé z těchto aut zamířilo do garáže, nemohl jsem ale být slepý k některým jejich nedostatkům. Volvo totiž kvůli tradiční bezpečnosti s pomocí vysokopevnostní oceli navýšilo tuhost přepážky mezi motorem a kabinou. To však zároveň i zvedlo hmotnost, načež jste u předokolek měli pocit, že se auto při prudkém brzdění převrátí přes střechu. Stejně tak bylo Volvu možné vytknout horší sladění hnacího ústrojí, kdy převodovky s obchodním názvem Geartronic spíše zabíjely potenciál motorů, než aby jej umocňovaly.

Stále ovšem bylo možné na konci jízdy dát autu palec nahoru. Nyní jsou ovšem venku první recenze nového Volva EX90 a jakkoli z nich vyplývá, že švédské SUV je solidním elektromobilem, autem je problematickým a chvála na něj neprší. Což zaskočí, neboť kritiku schytává i od jinak nekritických médií jako Motor1, které v tom zdaleka není jediné. To vážně není vizitka, jakou by si kdokoli chtěl spojit s novinkou startující na 2 434 900 Kč.

EX90 se přitom jako koncept ukázalo v roce 2021. Původní informace naznačovaly, že produkční verze dorazí pod názvem Embla, nicméně po slavnostní premiéře v listopadu 2022 bylo jasno, že se tak nestane. Švédové zároveň oznámili, že do dvou let začnou s výrobou, přičemž novinka začne vytlačovat spalovací XC90. Jenže vývoj začal váznout, a to přesto, že EX90 stojí na platformě SPA2, která je evoluční verzí původní architektury SPA z roku 2014, jen zaměřenou na elektrický pohon.

I když se tedy nezačínalo na úplně čistém listu papíru (a jakkoli má Volvo za zády čínské Geely, které do něj pěchuje jak peníze, tak elektrické know-how), okolo EX90 se začala spíš stahovat mračna. Vše pak ještě umocnila skutečnost, že první vlna zájemců o bateriový pohon již byla uspokojena a ty další, pokud tedy existují, jsou citelně menší. XC90 tak neskončilo, ač dle někdejších velmi optimistických plánů mělo, místo toho jej Švédové budou udržovat při životě minimálně do konce dekády.

Proč, naznačují ony první testy. Vozy řízené zahraničními kolegy na mezinárodní prezentaci byly totiž natolik nedotažené, že to již nešlo přejít mlčením. Třeba systém LiDAR byl pouze mrtvou zátěží na střeše, neboť vůbec nefunguje. Volvo pak sice s hrdostí hlásí, že příslušný software je pouze firemní záležitostí, a proto bude možné jakékoli potíže řešit bez zádrhelů, jenže již neupřesňuje, kdy majitelé za své peníze skutečně dostanou vše, zač si zaplatili.

Již to samo o sobě by byl problém. Jenže vůz je zároveň prošpikován i celou řadou elektronických šotků. I když totiž vzadu nikdo neseděl, systém soustavně upozorňoval na nepřipoutaného pasažéra - a to až do doby, než se rozhodl, že vzadu sedí lidé dokonce dva, pochopitelně bez pásů. Na problémy pak došlo i při startování, neboť vůz používá jakožto klíčenku váš mobil. Jenže ten odmítal rozpoznat, při opětovných snahách pak kupodivu raději přitáhnul bezpečnostní pásy.

Kolegové upozorňují, že šlo o předprodukční vozy, přičemž ty zcela sériové by měly dorazit až za několik měsíců. Povede se ale Volvu vše vyladit k dokonalosti? To je otázka, neboť odkladů proběhlo už několik a auto pořád připomíná polotovar. Je pozoruhodné, že Volvo vůbec k prezentaci auta v tomto stavu přistoupilo, neboť i když si dalo záležet na tom, aby vůz svěřilo těm nejméně kritickým kolegům, takové vady na autě za 2,5 milionu korun evidentně nemohli přehlížet ani oni.

I kdyby nicméně Volvo zvládlo napravit, co se dá, má EX90 má stále na kontě některé chyby, které vyřeší leda facelift. Na mysli máme opravdu velmi hloupé ovládání stahování oken, kdy značka zřejmě ve snaze ušetřit přišla jen s tlačítkem pro levou a pravou stranu, přičemž mezi předními a zadními je třeba přepínat. To pak sice nevadí ve chvíli, kdy vše nastavujete před jízdou, ovšem pokud musíte zrcátka „poštelovat“ během ní, začne ve vás vřít krev.

Dle původních prohlášení značky EX90 mělo odstartovat novou éru. To se evidentně povedlo, zatím ale úplně jinak, než si Švédové plánovali. Auto svým charakterem připomíná nedotažená čínská auta, která nemusí být špatná, působí ale trochu jako šitá horkou jehlou, jako by ujela z vývojového oddělení o půl roku dřív, než měla. A zrovna tohle je image, které by se Volvo mělo snažit vyhnout za každou cenu.

Už po jeho převzetí Číňany panovaly totiž obavy, že jeho auta utrpí. Možná někteří postřehli změny, ale v zásadě si udržela svůj charakter. Nyní se zdá, že to byl jen dočasný stav. EX90 totiž stejným dojmem zjevně nepůsobí a fakt, že jde nejen o auto výrobce vlastněného čínským konglomerátem, ale také v Číně (aspoň pro Evropu) vyráběné a za pomoci čínské techniky vyvinuté, tomu dává jen reálnější obrysy a trpčí příchuť.

EX90 rozhodně nelze kritizovat za vzhled. A zjevně ani za základní technické vlastnosti. Jenže pokud od vás Švédové požadují minimálně 2,5 milionu korun, měli by vám dodat plně funkční, neošizený vůz. Takový momentálně k dispozici nemají. Foto: Volvo

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.