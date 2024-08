Elektrický kamion Tesly vzplál ve tři ráno na dálnici. Po 11 hodinách hořel dál, toxický kouř zavřel celou oblast před 4 hodinami | Petr Miler

Je to další z řady připomenutí faktu, že když už nějaké elektrické auto chytne, vypořádat se s tím je velmi obtížné. A následky pro okolí mohou být hodně drastické. Čím větší pak baterie vozu je, tím komplikovanější je i její hašení.

Neuběhly ani tři týdny od chvíle, kdy svět obletěla zpráva o drastických následcích požáru elektrického Mercedesu s podzemním parkovišti rezidenčního komplexu. Spontánní vzplanutí bateriového paketu si vyžádalo vskutku masivní zásah, vedlo k poškození více jak sto aut, zranění desítek lidí a evakuaci stovek obyvatel přilehlých budov.

Stalo se tak v Jižní Koreji a až tyto vpravdě bláznivé následky požáru jednoho jediného elektrického auta vedly k tomu, že začalo být omezováno jejich parkování v podobných místech se záměrem definovat jasná pravidla pro další zacházení s nimi. A je pro nás velmi smutné, že se musí čekat až na takové události, aby odpovědné osoby začaly jednat v souladu s roky starými varováními hasičů, které čas od času zaznívají znovu.

Dokola jsou nám v reakci na jakékoli obavy předkládány jen z kontextu vytržené informace o tom, že požáry elektromobilů jsou relativně málo pravděpodobné. To je fakt, statistiky zanedbávající informace o průměrném věku aut ale kreslí poněkud pokřivený obrázek. I kdyby se nicméně časem ukázalo, že elektromobily skutečně hoří výrazně méně často bez ohledu na věk, pořád platí ona hasičská varování - uhasit je je velmi složité, trvá to nesrovnatelně déle, vyžaduje to mnohem větší nasazení lidských zdrojů, techniky i materiálu. A v neposlední řadě jsou tyto požáry zdrojem podstatně toxičtějších zplodin, proto si také ona jihokorejská událost vyžádala hospitalizaci tolika lidí z relativně vzdálených míst. Vše je pak tím horší, čím větší paket baterek vzplane.

Že to tak je, připomíná i nejnovější požár elektrického auta, který se tentokrát odehrál poblíž amerického Sacramenta na kalifornské dálnici Interstate 80. Tam podle zpráv hasičů zatím z neznámých příčin v pondělí ve 3:16 ráno vzplál kamion Tesly známý jako Semi, jak informuje Patrick George z Inside EVs. Byla by to nepříjemná událost bez ohledu na cokoli dalšího a zavření dálnice, ke kterému došlo, by si vyžádala zřejmě v každém případě. Pikantní ale je, že podle posledních známých zpráv se hasičům ani po 11hodinovém zásahu nepodařilo udělat z celého požáru jen hříčku historie. A je možné, že v době publikace tohoto článku na místě hoří dál.

Kalifornská policie si totiž ani po takové době netroufla odhadnout, kdy by dálnice mohla být znovu otevřená. Událost si vyžádala uzavření oblasti i dlouho po vzplanutí vozu ne až tak kvůli riziku požáru pro jiná auta, ale protože je tam kvůli toxickým zplodinám „nebezpečné dýchat”, jak informují místní média. Hasiči prý plánují nechat shořet vše, co shořet může, požár pouze kontrolují a vozidlo soustavně polévají vodou. Proto také tolik zplodin všude okolo.

Je to zkrátka znovu ta samá píseň, akorát v poněkud extrémnější formě. Tesla Semi má používat baterie o kapacitě až kolem 900 kWh, což by je činilo asi 10krát většími, než jaké najdeme v už relativně velkých osobních elektrických autech. A pokud jeden Mercedes nadělá tolik paseky v rezidenční oblasti, kolik ekvivalent asi 10 takových vozů nadělá škody jinde? Na komplexní vyhodnocení si musíme počkat, už podle délky zásahu a přijatých opatření je ale zřejmé, že tohle je velká věc. A pořád se bavíme o požáru jednoho jediného auta.

Elektrické tahače Semi od Tesly mohou mít své výhody, následky jejich požárů mezi ně ale opravdu patřit nebudou. Foto: Tesla

