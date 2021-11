Elektrický nástupce Mercedesu S toho ve srovnání s benzinovou klasikou moc nepředvedl před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-Benz, koláž Autoforum.cz

Pokud se bavíme o srovnání elektrických aut s těmi se spalovacími motory, pak novější alternativy mají obvykle navrch svou dynamikou, i když nabízí nižší nominální výkon. A bývají také tišší. U Mercedesu EQS neplatí vedle třídy S zjevně ani jedno.

Souběžná existence v principu stejných aut se spalovacími a elektrickými modely v dnešních nabídkách řady automobilek nejlépe ukazuje, jak složitým obdobím si výrobci prochází. Jde o trochu patovou situaci - zákazníci chtějí převážně auta na benzin a diesel a ty pochopitelně nemůžete ignorovat. Současně je ale v některých zemích protežování elektrických aut tak velké, že k nim podstatná část zákazníků tíhne, i když by je jinak nechtěli. Přidejte si k tomu, že technické rozdíly mezi optimálními řešeními spalovacího a elektrického modelu jsou tak velké, že v ideálním případě nemůže jít dvakrát o stejné auto s jiným pohonem a máte před sebou výbušný mix marnosti.

Automobilky sedí na dvou židlích a ani na jedné nesedí pořádně. Vybrat si nelze - ignorovat politické tlaky je v současném světě ekonomickou sebevraždou, ignorovat zákazníky ale též. Může to Škoda zabalit s Enyaqem, když na několika významných trzích jde o její nejprodávanější model? A může to zabalit s Kodiaqem, když na většině zbylých je mnohem žádanější ten? Můžete dělat jedno lépe a jedno hůře, konkurence ale existuje v obou oblastech. A když nenabídnete to nejlepší v tom či onom směru, pohoříte, protože někdo jiný to udělá. Obojí na maximum ale dokonale také dost dobře dělat nejde, i to by byla ekonomická sebevražda.

Vsadit vše na jednu kartu nelze, vsadit vše na obě karty také ne. Navíc je tu ještě jeden problém - nemožnost plně přepřáhnout na elektřinu nedává prostor využít síly jména klasických modelů, vidět je to třeba i v nabídce Volkswagenu. Jeho Golf je ikona, ale nabídnout ho jen jako vůz elektrický, snadno přijde o 70 % zákazníků. Alternativní ID.3 pak může být sebelepší, ale nemá žádné jméno, a tak i tím o část kupců přichází.

Na dvou židlích ovšem sedí kde kdo, včetně Mercedesu. Ten na jednu stranu dále nabízí svou klasickou třídu S s dieselovými, benzinovými či nanejvýš hybridními motory, vedle ní pak nový model EQS, který má být jeho elektrickou obdobou. Jaký z těchto modelů se vám více líbí, posuďte sami - podle nás se EQS vzhledově ani trochu nepovedlo, zatímco třídě S zůstává styl. Nicméně... Jak si proti sobě vedou v praxi?

To naznačuje srovnání Mata Watsona z Carwow kde jinde než na letišti, kde proti sobě postavil třídu S ve verzi 500 a EQS ve verzi 450+. Nejsou to zdaleka vrcholné varianty, spíše modely ze spodní části nabídky, kdy eSko disponuje šestiválcovým třílitrovým turbem s 435 koňmi a 520 Nm, é-kvé-eSko pak 330 koňmi a 570 Nm z elektrického pohonu. Přes nominálně nižší čísla to bývají elektromobily, které ve srovnání dynamiky vládnou (už výše točivého momentu něco naznačí), v tomto případě si ale lze jen pustit píseň „No Milk Today”.

EQS totiž na třídu S dynamicky vůbec nestačí, ve sprintu z místa ztrácí o parník, při pružném zrychlení je v některých případech rychlejší, bude to ale spíše dáno zacházením řidiče s třídou S. Nedává moc smysl, aby eSko bylo rychlejší z místa a nikdy neztrácelo, aby bylo rychlejší bez předem zařazeného stupně automatu a postupně jen získávalo a najednou prohrávalo se zařazenou rychlostí? To by mu přece mělo jen pomoci... Na brzdách je to pak i díky asi o 400 kg nižší hmotnosti třídy S znovu její jasné vítězství.

Přidáme-li si k tomu, že Mat si stěžuje na (zejména aerodynamickou) hlučnost EQS, která je patrná i z kamer, zatímco třída S je v tomto ohledu tradičně na výši, elektrická novinka toho vážně moc nepředvedla. Bohužel to působí dojmem, jako by Mercedes nabídl spíše auto vyhovující hlavně zákonným požadavkům tam či onde, nikoli to nejlepší, co umí. A to proti rostoucí elektrické konkurenci, z níž některá nabízí jen elektromobily, bude stačit jen obtížně.

Mercedes EQS podle nás není žádný fešák, ale to by nutně nevadilo. Horší je, že toho oproti benzinové třídě S mnoho nepřevedl ani po faktické stránce. Foto: Mercedes-Benz



Provedení S 500 je v případě tohoto klání jasným vítězem. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.